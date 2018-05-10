ألتفت لهذة النصائح قبل أختيار الأبواب الخارجية لمنزلك

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأبواب الفولاذية هي البدائل الأكثر شيوعًا للأبواب الأمامية مثل:

• الخيار الأقل تكلفة (على الرغم من أن أسعار النماذج المتميزة يمكن أن تكون عالية جدًا).

• متينة جداً وأكثر أماناً بكثير من الخشب، ولن تتفكك أو تصدع.

• نظرًا لتصميمها الداخلي الذي يتضمن إطارًا داخليًا من الفولاذ أو الخشب مملوءًا برغوة عازلة، يكون لها خمسة أضعاف قيمة من الباب العادي.

ومع ذلك، ضع في أعتبارك أن الأبواب الحديدية معرضة للضرر وأن خدشًا أو أضطرابًا حادًا في الجلد المرسوم يمكن أن يؤدي إلى الصدأ.