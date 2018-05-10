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ألتفت لهذة النصائح قبل أختيار الأبواب الخارجية لمنزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
External door sets with sidelights, Modern Doors Ltd Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors
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أكثر من أي عنصر آخر يشكل جزءًا من واجهة منزلك، يتمتع الباب الأمامي بالقدرة على جذب الأنتباه على الفوربالنسبة إلى كل من الضيوف والمارة، يمكن لمظهر هذه الواجهة الأمامية إجراء الكثير لإضافته على المظهرالعام لمنزلك، ولكن على الرغم من وجود العديد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند شراء الباب الأمامي، إلا أنه يجب أيضًا تذكر القواعد واللوائح، فالعيش في مبنى تاريخي على سبيل المثال، سيقدم قيودًا من حيث حجم بابك ونمطه ومواده، وينطبق نفس الشيء على خصائص المكان الذي تعيش فيه خاصًة إذا كان شارع تصطف على جانبيه منازل متشابهة، فالخطيئة الكبيرة التي يمكن أرتكابها هي إضافة باب معاصر عريق إلى مبنى  على الطراز التقليدي، لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم مجموعة نصائح يجب أن تلتفت إليها قبل أختيار الأبواب الخارجية لمنزلك.

1- الخشب

Malton Diamond Double Side Panel Door Set Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors
Modern Doors Ltd

Malton Diamond Double Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

الخشب هو الخيار الأكثر شعبية لأسباب جمالية  ولتوفره في العديد من الأشكال بفضل مجموعة واسعة من أنواع الأخشاب، ويمكن أن تأخذ أي لون، وقد أدى التفكير الذكي إلى أن تكون بعض الأبواب الخشبية  مصممة هندسيًا ، مما يساعد على محاربة التشققات وهي من المشكلات الرئيسية التي عادة ما تكون مصادفة للأبواب الخشبية، ضع في أعتبارك أنه للحفاظ على الباب الخشبي ليبدو في أفضل حالاته لفترة أطول، يوصى بالحماية المضافة، مثل وجود مظلة لحماية الباب من أشعة الشمس الضارة.

2-الألمونيوم

Horrow, Stronghold Security Doors Stronghold Security Doors شبابيك
Stronghold Security Doors

Horrow

Stronghold Security Doors
Stronghold Security Doors
Stronghold Security Doors

تعتبر أبواب الألومنيوم الوافدة الجديدة نسبيًا إلى عالم الأبواب، لاشتراكها في العديد من المزايا مع الخشب، مثل تشطيب المينا الذي لا يتطلب إعادة الطلاء ولن يصدأ، يمكنك أختيار العديد من الألوان والأنماط والتصاميم ، بما في ذلك التشطيبات الخشبية،  فيمكنك دمج الألومنيوم مع الباب الخشبي،العيب الرئيسي هو أن أبواب الألومنيوم يمكن أن تضعف، وبما أنها عادة ما تكون مبنية حسب الطلب، فهي أكثر تكلفة من الفولاذ.

3- الألياف الزجاجية

General Images, RK Door Systems RK Door Systems أبواب رئيسية
RK Door Systems

General Images

RK Door Systems
RK Door Systems
RK Door Systems

هذه الأبواب يمكن أن تحاكي بخبرة الشكل والمظهر لباب الخشب الصلب لخفض كبير في السعر، فهي صلبة وخالية من الصيانة تقريباً، إلا عندما توضع مباشرة في ظروف جوية قاسية، وبالتالي، فإننا نوصي بإعادة الزخرفة الدورية للحفاظ على مظهرها جيدًا وفي ترتيب العمل المناسب، بما أن هذه الأبواب مصنوعة عادة من جلود من الألياف الزجاجية على إطار من القضبان الخشبية فإن هذه الأبواب تحتوي على مادة عازلة، ميزة أخرى كبيرة هي أن هذه الأبواب تحمل عادة أطول ضمانات من أي مادة أخرى.

4-الستيل أو الفولاذ

General Images, RK Door Systems RK Door Systems أبواب رئيسية
RK Door Systems

General Images

RK Door Systems
RK Door Systems
RK Door Systems

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الأبواب الفولاذية هي البدائل الأكثر شيوعًا للأبواب الأمامية  مثل:

•  الخيار الأقل تكلفة (على الرغم من أن أسعار النماذج المتميزة يمكن أن تكون عالية جدًا).

• متينة جداً  وأكثر أماناً بكثير من الخشب، ولن تتفكك  أو تصدع.

• نظرًا لتصميمها الداخلي الذي يتضمن إطارًا داخليًا من الفولاذ أو الخشب مملوءًا برغوة عازلة، يكون لها خمسة أضعاف قيمة من الباب  العادي.

ومع ذلك، ضع في أعتبارك أن الأبواب الحديدية معرضة للضرر  وأن خدشًا أو أضطرابًا حادًا في الجلد المرسوم يمكن أن يؤدي إلى الصدأ.

5- التصميم

Reinstalling Character and Charm homify شبابيك
homify

Reinstalling Character and Charm

homify
homify
homify

حتى إذا كنت تعيش في مبنى مدرج أو منطقة محمي ، فإن اختياراتك للأبواب الأمامية محدودة، فمختصون الأبواب سيكونون قادرين على مساعدتك، عند مراعاة جميع التصميمات المختلفة، ضع في أعتبارك ليس  مظهر واجهة منزلك فقط، ولكن أيضًا عمر العقار. حاول التمسك بشيء يكمل فترة معينة ويعيش معك، فواحدةمن تصميمات الأبواب الأمامية الأكثر شعبية في المملكة المتحدة هي الباب الكلاسيكي المصمم على الطراز الفيكتوري والأربعة أبواب  لوحين من الزجاج في الأعلى واثنان في الأسفل، ولكن حتى إذا لم تكن هذه هي أفضل فكرة لمدخلك الأمامي، فاستمتع بكل الخيارات المختلفة الكثيرة.

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