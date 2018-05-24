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أفكار مذهلة للإضاءة في منزلك

منة اسماعيل منة اسماعيل
Ski Chalets, David Village Lighting David Village Lighting Living roomLighting
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هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يعتبرون تركيبات الإضاءة فكرة أساسية عند تصميم المنزل، سواء كانوا ينتقلون إلى مسكن جديد أو ببساطة يقومون بتحديث منزلهم الحالي، بالطبع نحن هنا في هوميفاي نعرف كل شيء عن القوة التي يمكن أن توفرها الإضاءة المناسبة في الفضاء

مع أفكار الإضاءة المنزلية الصحيحة، لا تصبح الغرفة مضاءة بشكل أفضل فحسب، بل تتنفس الحياة أيضًا، ناهيك عن كيفية أن تعزز الميزات المعمارية والعناصر الزخرفية مثل الأعمال الفنية أو الأثاث، كما أي مصمم إضاءة خبير سيشهد، لذلك نحن اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من الأفكار المذهلة للإضاءة في منزلك.

توزيعات الإضاءة

Ski Chalet Living Room 2 David Village Lighting Living roomLighting dining room, dining, chalet style, home decor, home, lighting, modern, contemporary, living room
David Village Lighting

Ski Chalet Living Room 2

David Village Lighting
David Village Lighting
David Village Lighting

أولًا فكر في كل غرفة في منزلك ككعكة تتطلب ثلاث طبقات مختلفة من الضوء:

1. الإضاءة العامة  المحيطة: الطبقة الرئيسية التي تشكل حوالي 75 ٪ من ضوء الغرفة و تتطلب الإضاءة المحيطة بالغرف الأكبر حجماً بعض سبوتات من السقف.

2. إضاءة المهام: وهي عبارة عن الإضاءة الخفيفة التي تساعدك على إنجاز المهام اليومية ، مثل قراءة الكتب، أكتب جميع المهام المختلفة التي يتم إنجازها في الغرفة وقم بتخطيط الإضاءة المحيطة بها.

3. الإضاءة الزخرفية: الطبقة العليا التي تنتهي من الكعكة بأكملها أو غرفة، هذا هو الجزء المزخرف من الصورة الذي يعزز التفاصيل المعمارية .

ماذا عن الألوان إضاءة لمبة؟

Project Showcase, John Cullen Lighting John Cullen Lighting مكتب عمل أو دراسة
John Cullen Lighting

Project Showcase

John Cullen Lighting
John Cullen Lighting
John Cullen Lighting

إذا كنت تعتقد أن كل المصابيح تعطي الضوء الأبيض نفسه، فأنت على خطأ، سوف يخبرك أي دليل بالتفصيل عن أفكار الإضاءة المنزلية أن المصابيح التي تختارها تعطي ألوان مختلفة من الضوء الأبيض عبر طيف من الأبيض المزرق إلى الكريمي المصفر.

يمكنك إجراء دردشة مع خبير إضاءة أو محترف في متجر الإضاءة، ومن المؤكد أنها ستوسع نطاق عالمك من حيث ألوان الإضاءة المنزلية.

إضاءة غرفة المعيشة

Living Room Tailored Living Interiors غرفة المعيشة Interior designer,interior design,window seat,bespoke sofa,bespoke tables
Tailored Living Interiors

Living Room

Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors
Tailored Living Interiors

عند إضاءة غرفة المعيشة الخاصة بك ، ابدأ بالإضاءة العلوية لملء الغرفة مع الإضاءة المحيطة الأساسية في أي مناسبة. هذا هو أيضا نقطة انطلاق مثالية لتصميم بقية نمط الغرفة. خذ بعين الاعتبار ما يلي:

• ما هو نمط الأسلوب الذي يمكن للمرء أن يتخذه مع الثريا المتدلية في المركز فوق مساحة الجلوس؟ وبغض النظر عن تصميمها ، فمن المؤكد أن الثريا تعطي الغرفة نقطة محورية.

• عدد قليل من المعلقات كبيرة الحجم تضيف اهتمامًا ولونًا وتنوعًا إلى الغرفة – فكر فيها كعمل فني لسقفك.

• يمكن استخدام الشمعدانات الجدار من تلقاء نفسها أو بالاشتراك مع لاعبا اساسيا من نفس المجموعة.

• النظر في جميع المهام التي تحدث في غرفة المعيشة (القراءة ، ومشاهدة التلفزيون ، ولعب الألعاب ، وما إلى ذلك) والضوء وفقا لذلك. بالنسبة لكراسي القراءة ، نوصي بوضع ظل الضوء أسفل مستوى العين لتجنب الوهج.

أسلوب الشخصية

Contemporary Living, Aubury Design Aubury Design غرفة نوم
Aubury Design

Contemporary Living

Aubury Design
Aubury Design
Aubury Design

يلعب أسلوب الشخصية دورًا كبيرًا في أفكار إضاءة المنزل، خاصة في المساحة الأكثر خصوصية في منزلك مثل غرفة النوم. أبتكر ملاذاً في مكان نومك مع إضاءة تناسب أسلوبك، سواء كان ذلك أنيقًا أو غير رسمي، مرح أو تقليدي.

محور الغرفة

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd غرفة السفرة
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

ألست متأكدًا من أين تبدأ إضاءة غرفتك؟ انظر إلى مائدة الطعام الخاصة بك، حيث إنها محور الغرفة.

• طاولات الطعام الطويلة أو المستطيلة مثالية للثريات  أو العديد من المصابيح المتدلية طول الطاولة.

• يمكن وضع الطاولة المستديرة بشكل بارز مع قلادات متداخلة أو ثريات صغيرة.

أختيار نمط

Living Room The White House Interiors غرفة المعيشة
The White House Interiors

Living Room

The White House Interiors
The White House Interiors
The White House Interiors

• ما هو نمط الذي يمكن للمرء أن نتخذه مع الثريا المتدلية في المركز فوق مساحة الجلوس؟ وبغض النظر عن تصميمها ، فمن المؤكد أن الثريا تعطي الغرفة نقطة محورية.

• عدد قليل من المصابيح كبيرة الحجم تضيف أهتمامًا  وتنوعًا إلى الغرفة – فكر فيها كعمل فني لسقفك. 

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