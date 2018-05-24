أفكار مذهلة للإضاءة في منزلك

هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يعتبرون تركيبات الإضاءة فكرة أساسية عند تصميم المنزل، سواء كانوا ينتقلون إلى مسكن جديد أو ببساطة يقومون بتحديث منزلهم الحالي، بالطبع نحن هنا في هوميفاي نعرف كل شيء عن القوة التي يمكن أن توفرها الإضاءة المناسبة في الفضاء
مع أفكار الإضاءة المنزلية الصحيحة، لا تصبح الغرفة مضاءة بشكل أفضل فحسب، بل تتنفس الحياة أيضًا، ناهيك عن كيفية أن تعزز الميزات المعمارية والعناصر الزخرفية مثل الأعمال الفنية أو الأثاث، كما أي مصمم إضاءة خبير سيشهد، لذلك نحن اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة من الأفكار المذهلة للإضاءة في منزلك.
أولًا فكر في كل غرفة في منزلك ككعكة تتطلب ثلاث طبقات مختلفة من الضوء:
1. الإضاءة العامة المحيطة: الطبقة الرئيسية التي تشكل حوالي 75 ٪ من ضوء الغرفة و تتطلب الإضاءة المحيطة بالغرف الأكبر حجماً بعض سبوتات من السقف.
2. إضاءة المهام: وهي عبارة عن الإضاءة الخفيفة التي تساعدك على إنجاز المهام اليومية ، مثل قراءة الكتب، أكتب جميع المهام المختلفة التي يتم إنجازها في الغرفة وقم بتخطيط الإضاءة المحيطة بها.
3. الإضاءة الزخرفية: الطبقة العليا التي تنتهي من الكعكة بأكملها أو غرفة، هذا هو الجزء المزخرف من الصورة الذي يعزز التفاصيل المعمارية .
إذا كنت تعتقد أن كل المصابيح تعطي الضوء الأبيض نفسه، فأنت على خطأ، سوف يخبرك أي دليل بالتفصيل عن أفكار الإضاءة المنزلية أن المصابيح التي تختارها تعطي ألوان مختلفة من الضوء الأبيض عبر طيف من الأبيض المزرق إلى الكريمي المصفر.
يمكنك إجراء دردشة مع خبير إضاءة أو محترف في متجر الإضاءة، ومن المؤكد أنها ستوسع نطاق عالمك من حيث ألوان الإضاءة المنزلية.
عند إضاءة غرفة المعيشة الخاصة بك ، ابدأ بالإضاءة العلوية لملء الغرفة مع الإضاءة المحيطة الأساسية في أي مناسبة. هذا هو أيضا نقطة انطلاق مثالية لتصميم بقية نمط الغرفة. خذ بعين الاعتبار ما يلي:
• ما هو نمط الأسلوب الذي يمكن للمرء أن يتخذه مع الثريا المتدلية في المركز فوق مساحة الجلوس؟ وبغض النظر عن تصميمها ، فمن المؤكد أن الثريا تعطي الغرفة نقطة محورية.
• عدد قليل من المعلقات كبيرة الحجم تضيف اهتمامًا ولونًا وتنوعًا إلى الغرفة – فكر فيها كعمل فني لسقفك.
• يمكن استخدام الشمعدانات الجدار من تلقاء نفسها أو بالاشتراك مع لاعبا اساسيا من نفس المجموعة.
• النظر في جميع
المهام التي تحدث في غرفة المعيشة (القراءة ، ومشاهدة التلفزيون ، ولعب الألعاب ، وما إلى ذلك) والضوء وفقا لذلك. بالنسبة لكراسي القراءة ، نوصي بوضع ظل الضوء أسفل مستوى العين لتجنب الوهج.
يلعب أسلوب الشخصية دورًا كبيرًا في أفكار إضاءة المنزل، خاصة في المساحة الأكثر خصوصية في منزلك مثل غرفة النوم. أبتكر ملاذاً في مكان نومك مع إضاءة تناسب أسلوبك، سواء كان ذلك أنيقًا أو غير رسمي، مرح أو تقليدي.
ألست متأكدًا من أين تبدأ إضاءة غرفتك؟ انظر إلى مائدة الطعام الخاصة بك، حيث إنها محور الغرفة.
• طاولات الطعام الطويلة أو المستطيلة مثالية للثريات أو العديد من المصابيح المتدلية طول الطاولة.
• يمكن وضع الطاولة المستديرة بشكل بارز مع قلادات متداخلة أو ثريات صغيرة.
• ما هو نمط الذي يمكن للمرء أن نتخذه مع الثريا المتدلية في المركز فوق مساحة الجلوس؟ وبغض النظر عن تصميمها ، فمن المؤكد أن الثريا تعطي الغرفة نقطة محورية.
• عدد قليل من المصابيح كبيرة الحجم تضيف أهتمامًا وتنوعًا إلى الغرفة – فكر فيها كعمل فني لسقفك.
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