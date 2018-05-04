دليلك لإختيار خزائن المطبخ من هوميفاي

فكر في المطبخ الأخير الذي رأيته وخطف أنفاسك من روعة تصميمه، ما الذي جعله مميزًا بالنسبة لك؟ الإضاءة؟ التصميم؟ ماذا عن أغطية الأرضيات والنوافذ؟
على الرغم من أن كل هذه العناصر يمكن أن تساهم في تصميم مطبخ رائع، إلا أن اختيار الخزائن يلعب دوراً رئيسياً بلا شك، وبالتالي فإن أخذ وقت في أختيار خزائن مطبخك أمر له أهمية من خلال مختلف الأنماط والأحجام والألوان، ولكن لا تنسى أخذ متطلبات مطبخك في الأعتبار أيضًا، مثل تخزين نطاق كتب الطبخ لديك والأغراض، وما إلى ذلك.
لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لكم دليلك لإختيار خزائن المطبخ.
أولا وقبل كل شيء، حدد ما إذا كان مطبخك سيشمل فقط بعض أنواع الخزانات الأساسية الأربعة مثل القاعدة أسفل الطاولة، أو مثبتة على الجدار، أو الوحدات المتخصصة مثل خزانات الزاوية وأرفف الزجاجات، يمكن العثور على خزائن المطبخ في متاجر الأثاث الكبيرة مثل أيكيا، على الرغم من أن هذا الخيار يمكن أن يوفر لك المال ، إلا أنه يميل إلى أن يكون أقل قوة على المدى الطويل، وتذكر أن بناء وتركيب الخزانات ليس بالأمر السهل مثل بناء الرف أو السرير، ولهذا السبب عادةً ما يختار حتى أصحاب المهارة الأكثر توظيفًا في هذا النوع من المشاريع.
يعد نقص التخزين شكوى شائعة لدى مالكي المطابخ حول العالم، ففي رحلتك لإختيار خزائن المطبخ المخصصة، اسأل نفسك عما يلي:
• هل مطبخك الحالي مزدحم؟ هل يرجع ذلك إلى نقص التخزين أو عدم تنظيمه ببساطة؟
• هﻞ ﻟﺪﻳﻚ أﺟﻬﺰة ﺻﻐﻴﺮة ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺒﺄة أو ﻣﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ؟
• ما هي أدوات المطبخ المستخدمة أكثر من غيرها ويمكن الوصول إليها بسهولة؟
من المستحسن دائمًا تحديد مكان كل شيء في المطبخ النهائي لمساعدتك في تحديد ما إذا كان لديك مساحة تخزين كافية أم لا.
هناك نمط باب يتناسب مع كل الأذواق، لا يهم إذا كان مطبخك يميل للكلاسيكية أو النمط الحديث أو شيء ما في الوسط. وجزء من متعة أختيار خزانات المطبخ هو الوصول إلى أفكار لتصاميم مختلفة، تسمح لك الخزانات المخصصة بأختيار أي شيء تقريبًا،بينما توفر الخزانات شبه المخصصة عددًا أقل من الخيارات.لذلك، عند اختيار نمط الباب، لا تضع في الاعتبار المظهر الذي تريده لمطبخك وأسلوب خزائنك الحالية فحسب، بل أيضًا في تصميم منزلك. تذكر أنه حتى لو كان المطبخ عبارة عن غرفة قائمة بذاتها بصرف النظر عن بقية المنزل، فلا يزال من المهم أن يكون هناك أنسجام مرئي.
الخشب الصلب، والألمونيوم والطلاء… الكثير من الخيارات للأختيار من بينها! وكما هو الحال مع أنماط الأبواب، يجب أن تعكس اللمسات الأخيرة التي تختارها لخزائن مطبخك أسلوبك الشخصي وتكمل الألوان والمواد الأخرى في الغرفة مثل الأسطح والأرضيات، فقط تأكد من أخذ عائد الاستثمار في الأعتبار كذلك، فلا يفضل أختيار العصرية المتكاملة، حيث أنه يمكن أن يصبح عفا عليه الزمن بسرعة، في المطابخ المحايدة التشطيبات الخشبية الكلاسيكية هي الأفضل عادة للحفاظ على قيمة منزلك، لأنها تستطيع أن تتلاءم مع غالبية الإتجاهات في التصميم.
وأخيرا وليس آخرا ، ألوان خزائن المطبخ الخاصة بك، مهمة مثل أي عنصر آخر في أي غرفة من منزلك، فإن الألوان ستؤثر على مزاج الفضاء وتوضح كيف تتلاءم القطع الأخرى من التصميم معًا، تشكل الخزائن جزءًا من القطعة المركزية للمطبخ، فخزائن المطبخ الخاصة بك من الأشياء الأولى التي يلاحظها الناس عند دخول المطبخ، تنطبق قاعدة ألوان الجدران على خزائن المطبخ أيضًا، فالألوان الداكنة ستجعل المساحة أصغر، في حين أن الألوان الأخف يمكن أن تضمن إحساسًا بصريًا فسيًحا، يوصي العديد من المصممين باختيار ألوان الجدار أولاً ، ثم اختيار ألوان الخزانات بعد ذلك.
يمكنك الحصول على الإبداع حسب رغبتك، من خلال توفير الخزائن العلوية والخزائن السفلية بلونين مختلفين، ولكن تذكر أن جودة المواد الخاصة بك هي أمر مهم دائمًا، حتى أكثر من اللون الذي تقرر طلائه ، و فكر أيضًا في اللمسات الإضافية ، مثل الإضاءة أسفل الخزانة لإضفاء السطوع على الغرفة.
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