دليلك لإختيار خزائن المطبخ من هوميفاي

وأخيرا وليس آخرا ، ألوان خزائن المطبخ الخاصة بك، مهمة مثل أي عنصر آخر في أي غرفة من منزلك، فإن الألوان ستؤثر على مزاج الفضاء وتوضح كيف تتلاءم القطع الأخرى من التصميم معًا، تشكل الخزائن جزءًا من القطعة المركزية للمطبخ، فخزائن المطبخ الخاصة بك من الأشياء الأولى التي يلاحظها الناس عند دخول المطبخ، تنطبق قاعدة ألوان الجدران على خزائن المطبخ أيضًا، فالألوان الداكنة ستجعل المساحة أصغر، في حين أن الألوان الأخف يمكن أن تضمن إحساسًا بصريًا فسيًحا، يوصي العديد من المصممين باختيار ألوان الجدار أولاً ، ثم اختيار ألوان الخزانات بعد ذلك.

يمكنك الحصول على الإبداع حسب رغبتك، من خلال توفير الخزائن العلوية والخزائن السفلية بلونين مختلفين، ولكن تذكر أن جودة المواد الخاصة بك هي أمر مهم دائمًا، حتى أكثر من اللون الذي تقرر طلائه ، و فكر أيضًا في اللمسات الإضافية ، مثل الإضاءة أسفل الخزانة لإضفاء السطوع على الغرفة.

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