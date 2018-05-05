منزل عائلي من طابقين بتصميم حديث

يؤدي المدخل الكبير الذي لمحناه في الصورة السابقة إلى غرفة معيشة بمساحة فسيحة مزينة بألوان محايدة نراها بوضوح في قطع الأثاث. أما عن الأرضية، فهي خشبية بلون رمادي داكن متناغم مع جميع الديكورات.

الأثاث مريح بشكل كبير كما يبدو هنا من الصورة المعروضة، والتي تُظهِر لنا أن الغرفة قريبة من السلم الداخلي الموصل إلى الطابق العلوي حيث نجد غرف النوم.