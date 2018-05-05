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منزل عائلي من طابقين بتصميم حديث

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio منازل
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في جولة جديدة من هوميفاي 360، ستشاهد منزل حديث مكون من طابقين، الطابق الأول منه يضم المجال الحيوي من غرفة معيشة وطعام، أما الطابق العلوي، فهو لمساحة النوم والاسترخاء، هذا بالإضافة إلى المساحة الخارجية المزينة بالأشجار والنباتات الطبيعية والتي زادت تصميم المنزل الخارجي سحرًا وجاذبية.

الواجهة.. مثيرة للإعجاب

Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio منازل
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

الواجهة مثيرة للإعجاب بلا أدنى شك حيث تعتمد على مزيج رائع من مواد البناء، أبرزها الخشب والحجر والزجاج. أما عن اللمسات الخضراء المتمثلة في الساحة الفضاء المنتمية للفناء الأمامي للمنزل، فقد أكملت روعة التصميم الخارجي وزادته حيوية.

المعيشة وأرضية خشبية

Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio غرفة المعيشة
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

يؤدي المدخل الكبير الذي لمحناه في الصورة السابقة إلى غرفة معيشة بمساحة فسيحة مزينة بألوان محايدة نراها بوضوح في قطع الأثاث. أما عن الأرضية، فهي خشبية بلون رمادي داكن متناغم مع جميع الديكورات.

الأثاث مريح بشكل كبير كما يبدو هنا من الصورة المعروضة، والتي تُظهِر لنا أن الغرفة قريبة من السلم الداخلي الموصل إلى الطابق العلوي حيث نجد غرف النوم. 

الجانب الآخر من المعيشة

Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio غرفة المعيشة
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

أما عن الجانب الآخر من الغرفة، فهو رائعًا أيضًا، حيث نرى من خلاله وحدة تلفاز عصرية ملتصقة بالجدار، يخترقها موقد رقمي أنيق يمد الغرفة بالدفء كلما أراد مستخدميها.

منطقة الطعام

Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio غرفة السفرة
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

ننتقل بسلاسة لغرفة تناول الطعام والتي لا تبعد كثيرًا عن غرفة الجلوس وكذلك مدخل المنزل. تتكون الغرفة كما نرى من مائدة مستطيلة بسطح أبيض لامع، وأربعة مقاعد سوداء بتصميمات عصرية.

الفناء الخلفي وسحر الخضار

Elderfield Cres, Contempo Studio Contempo Studio منازل
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

يتمتع هذا المنزل الأنيق بميزة رائعة وهي وجود حديقة كبيرة ملحقة به يكسوها العشب الطبيعي الذي يخترقه بعض الأشجار. 

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