منزل عائلي من طابقين بتصميم حديث

في جولة جديدة من هوميفاي 360، ستشاهد منزل حديث مكون من طابقين، الطابق الأول منه يضم المجال الحيوي من غرفة معيشة وطعام، أما الطابق العلوي، فهو لمساحة النوم والاسترخاء، هذا بالإضافة إلى المساحة الخارجية المزينة بالأشجار والنباتات الطبيعية والتي زادت تصميم المنزل الخارجي سحرًا وجاذبية.
الواجهة مثيرة للإعجاب بلا أدنى شك حيث تعتمد على مزيج رائع من مواد البناء، أبرزها الخشب والحجر والزجاج. أما عن اللمسات الخضراء المتمثلة في الساحة الفضاء المنتمية للفناء الأمامي للمنزل، فقد أكملت روعة التصميم الخارجي وزادته حيوية.
يؤدي المدخل الكبير الذي لمحناه في الصورة السابقة إلى غرفة معيشة بمساحة فسيحة مزينة بألوان محايدة نراها بوضوح في قطع الأثاث. أما عن الأرضية، فهي خشبية بلون رمادي داكن متناغم مع جميع الديكورات.
الأثاث مريح بشكل كبير كما يبدو هنا من الصورة المعروضة، والتي تُظهِر لنا أن الغرفة قريبة من السلم الداخلي الموصل إلى الطابق العلوي حيث نجد غرف النوم.
أما عن الجانب الآخر من الغرفة، فهو رائعًا أيضًا، حيث نرى من خلاله وحدة تلفاز عصرية ملتصقة بالجدار، يخترقها موقد رقمي أنيق يمد الغرفة بالدفء كلما أراد مستخدميها.
ننتقل بسلاسة لغرفة تناول الطعام والتي لا تبعد كثيرًا عن غرفة الجلوس وكذلك مدخل المنزل. تتكون الغرفة كما نرى من مائدة مستطيلة بسطح أبيض لامع، وأربعة مقاعد سوداء بتصميمات عصرية.
يتمتع هذا المنزل الأنيق بميزة رائعة وهي وجود حديقة كبيرة ملحقة به يكسوها العشب الطبيعي الذي يخترقه بعض الأشجار.
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