5 حيل لتنظيم الغرفة بشكل أفضل

الحفاظ على تنظيم المنزل ونظافته هو أحد المبادئ الأساسية لجعله ترحيبيًا وملائمًا للعيش فيه بأفضل طريقة. لكن كيف تنظم كل شيء في الغرفة؟
كل غرفة تحوي الكثير والكثير من الأشياء الصغيرة والكبيرة والتي تحتاج كل منها ترتيبها ووضعها في مكانها المناسب، وهو أمر قد يكون مربكًا في بعض الأحيان. لذا، أتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بـ 5 حيل رائعة وفعالة يعتمد عليها الخبراء للحفاظ على أي بيئة في المنزل منظمة ومرتبة وجعلها دائمًا في حالة استعداد لاستقبال الضيوف دون الحاجة إلى استدعاء شركة التنظيف.
نحن نقسم فراغات منزلنا بين المناطق التي نستخدمها يوميًا – والتي يطلق عليها اسم نشط – وغيرها من المناطق التي لا نزورها كثيرًا. يمكننا النظر في المناطق النشطة في غرفة المعيشة والمطبخ والحمام والمدخل. قد تكون السلبية هي العلية أو الطابق السفلي أو غرفة الضيوف. بمجرد أن يتم إنشاء التقسيم ، يمكننا تخزين الكائنات الأكثر ضرورة في المناطق النشطة وتلك الأقل استخدامًا في المناطق السلبية وبالتالي يُصبح لديك منزل منظم ومرتب بدون فوضى.
الرفوف اليوم هي أكثر الأماكن وضوحا في منزلنا، حيث يقفز الاضطراب إلى العين. هذا هو السبب في أنه من المهم إيلاء اهتمام خاص لنوع الأشياء المعروضة بحيث لا يظهر منزلنا فوضويًا وغير منظم. إذا كان لديك الكثير من الأشياء التي تريد ترتيبها فوق الرف الصغير، استخدم السلال المتشابهة والمميزة للتخزين بداخلها وبحيث تصبح هي فقط المرئية، ثم زين المساحات بينها أو حولها مع قطع ديكورية صغيرة أنيقة.
الأمر الأكثر أهمية من تخزين الاشياء خاصة في المطبخ، هو طريقة الوصول إليها، لذا سيكون من المفيد أن تقوم بترتيب الأشياء الأكثر استخدامًا في الأماكن التي يسهل الوصول إليها كالأدراج الأمامية المرتفعة والأرفف المعلقة الواضحة، ويمكنك استخدام بعض لالحيل مثل الماسورة المعدنية المثبتة في الجدار لتعليق أدوات التقدم والكنك والأشياء الاكثر استخدامًا.
في منطقة الغسيل، عليك تجنب المخاطر غير الضرورية مثل السقوط من السلم بينما نحاول الاستيلاء على جسم ثقيل مرتفع جدًا، لذا تذكر تخزين الأشياء الثقيلة في الأرفف السفلية ليتم رفعها إلى الأعلى، مثل المنظفات أو سلة الغسيل أو صناديق المياه. استخدم الارفف العلوية لترتيب الملابس الجافة، أو الأطباق البلاستيكية الخفيفة. إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام لتصميم مساحة خاصة للغسيل في منزلك، عليك الاطلاع على هذا المقال: كيف تصمم مساحة خاصة للغسيل؟
عندما يكون هناك مساحة صغيرة متاحة، عليك أن تنظر إلى الارتفاع كحل مثالي للخروج من الحدود الضيقة التي ترسمها جدران الغرفة. حتى في المساحات المفتوحة تكون هذه الطريقة هي الأكثر فعالية كما في هذه المساحة التي استغل ارتفاع السقف فيها لتصميم مكتبة جدارية كبيرة تشمل الكثير والكثير من الأشياء إلى جانب الكتب والمراجع.