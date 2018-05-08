الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 حيل لتنظيم الغرفة بشكل أفضل

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina HouseholdAccessories & decoration
Loading admin actions …

الحفاظ على تنظيم المنزل ونظافته هو أحد المبادئ الأساسية لجعله ترحيبيًا وملائمًا للعيش فيه بأفضل طريقة. لكن كيف تنظم كل شيء في الغرفة؟

كل غرفة تحوي الكثير والكثير من الأشياء الصغيرة والكبيرة والتي تحتاج كل منها ترتيبها ووضعها في مكانها المناسب، وهو أمر قد يكون مربكًا في بعض الأحيان. لذا، أتينا لكم في مقال اليوم من هوميفاي، بـ 5 حيل رائعة وفعالة يعتمد عليها الخبراء للحفاظ على أي بيئة في المنزل منظمة ومرتبة وجعلها دائمًا في حالة استعداد لاستقبال الضيوف دون الحاجة إلى استدعاء شركة التنظيف.

1. التمييز بين المناطق النشطة والسلبية

La casa di A, zero6studio - Studio Associato di Architettura zero6studio - Studio Associato di Architettura غرفة المعيشة
zero6studio – Studio Associato di Architettura

zero6studio - Studio Associato di Architettura
zero6studio – Studio Associato di Architettura
zero6studio - Studio Associato di Architettura

نحن نقسم فراغات منزلنا بين المناطق التي نستخدمها يوميًا – والتي يطلق عليها اسم نشط – وغيرها من المناطق التي لا نزورها كثيرًا. يمكننا النظر في المناطق النشطة في غرفة المعيشة والمطبخ والحمام والمدخل. قد تكون السلبية هي العلية أو الطابق السفلي أو غرفة الضيوف. بمجرد أن يتم إنشاء التقسيم ، يمكننا تخزين الكائنات الأكثر ضرورة في المناطق النشطة وتلك الأقل استخدامًا في المناطق السلبية وبالتالي يُصبح لديك منزل منظم ومرتب بدون فوضى.

2. تحسين المناطق المفتوحة

CasaZera: prototipo abitativo sostenibile in aree industriali dismesse, Torino, TRA - architettura condivisa TRA - architettura condivisa مطبخ
TRA – architettura condivisa

TRA - architettura condivisa
TRA – architettura condivisa
TRA - architettura condivisa

الرفوف اليوم هي أكثر الأماكن وضوحا في منزلنا، حيث يقفز الاضطراب إلى العين. هذا هو السبب في أنه من المهم إيلاء اهتمام خاص لنوع الأشياء المعروضة بحيث لا يظهر منزلنا فوضويًا وغير منظم. إذا كان لديك الكثير من الأشياء التي تريد ترتيبها فوق الرف الصغير، استخدم السلال المتشابهة والمميزة للتخزين بداخلها وبحيث تصبح هي فقط المرئية، ثم زين المساحات بينها أو حولها مع قطع ديكورية صغيرة أنيقة.

3. تخزين الأشياء بطريقة يسهل الوصول إليها

Casa EMILIA, Giovanna Cavalli Architetto Giovanna Cavalli Architetto مطبخ
Giovanna Cavalli Architetto

Giovanna Cavalli Architetto
Giovanna Cavalli Architetto
Giovanna Cavalli Architetto

الأمر الأكثر أهمية من تخزين الاشياء خاصة في المطبخ، هو طريقة الوصول إليها، لذا سيكون من المفيد أن تقوم بترتيب الأشياء الأكثر استخدامًا في الأماكن التي يسهل الوصول إليها كالأدراج الأمامية المرتفعة والأرفف المعلقة الواضحة، ويمكنك استخدام بعض لالحيل مثل الماسورة المعدنية المثبتة في الجدار لتعليق أدوات التقدم والكنك والأشياء الاكثر استخدامًا.

4. تخزين الأشياء الثقيلة في القاع

LAVANDERIA ORGANIZADA, Casa de Valentina Casa de Valentina HouseholdAccessories & decoration
Casa de Valentina

Casa de Valentina
Casa de Valentina
Casa de Valentina

في منطقة الغسيل، عليك تجنب المخاطر غير الضرورية مثل السقوط من السلم بينما نحاول الاستيلاء على جسم ثقيل مرتفع جدًا، لذا تذكر تخزين الأشياء الثقيلة في الأرفف السفلية ليتم رفعها إلى الأعلى، مثل المنظفات أو سلة الغسيل أو صناديق المياه. استخدم الارفف العلوية لترتيب الملابس الجافة، أو الأطباق البلاستيكية الخفيفة. إذا كنت بحاجة إلى بعض الإلهام لتصميم مساحة خاصة للغسيل في منزلك، عليك الاطلاع على هذا المقال: كيف تصمم مساحة خاصة للغسيل؟

5. استغلال الارتفاع في المساحات الصغيرة

Villa a Chieri - Torino , studio di architettura via bava 36 studio di architettura via bava 36 غرفة المعيشة
studio di architettura via bava 36

studio di architettura via bava 36
studio di architettura via bava 36
studio di architettura via bava 36

عندما يكون هناك مساحة صغيرة متاحة، عليك أن تنظر إلى الارتفاع كحل مثالي للخروج من الحدود الضيقة التي ترسمها جدران الغرفة.  حتى في المساحات المفتوحة تكون هذه الطريقة هي الأكثر فعالية كما في هذه المساحة التي استغل ارتفاع السقف فيها لتصميم مكتبة جدارية كبيرة تشمل الكثير والكثير من الأشياء إلى جانب الكتب والمراجع.

منزل عائلي من طابقين بتصميم حديث

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً