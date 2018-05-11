مزيج لوني رائع في شقة ميلانو الحديثة

استطاع خبراء استوديو ARCHITREK، أن يجددوا هذا المنزل ليتم تسليط الضوء على نقاط قوته وإدخال زخارف من جميع الأنواع بما يتماشى مع الأسلوب الذي يرغب به العميل أو تمليه عليه المفروشات الموجودة بالفعل في سياق السكن.
تقع الشقة في ميلانو الإيطالية الجميلة، وتتكون من غرفة معيشة كبيرة مع ركن رائع لتناول الشاي، بالإضافة إلى مطبخ وغرفة سفرة، وحمام وغرفتي نوم، واحدة منها مزدوجة. شاركونا في جولتنا في مقال اليوم من هوميفاي لتستمتعوا بهذه اللمسات الديكورية الملهمة!
إن الاختيار اللوني الذي يميز منطقة المعيشة يتضمن مزيجًا من الظلال الباردة ، التي تبدو أكثر أو أقل ظلامًا ، مثل اللون النيلي ، وهو اللون الذي تم اختياره لطلاء الحائط خلف الأريكة (بنصف الارتفاع) و القوس الذي يقسم غرفة المعيشة من منطقة الشاي.
لقد قلنا أن الألوان الباردة مدمجة مع الألوان الأكثر دفئًا، مثل البيج من الأريكة، لون العسل من الباركيه، اللون الخمري والأصفر الخردل للكراسي، هذا المزيج يحقق التوازن حتى لا تكون البيئة باردة جدًا ، ولكنها ليست ريفية جدًا.
لإعطاء الحيوية المناسبة في غرفة المعيشة ، فكر في وسائد الأرائك والسجادة ، مع أنماطها البصرية ، في حين أن على الجدار تبرز رسالتين متطابقتين ، والتي يكون تأثيرها البصري على المراقب مثيرة للاهتمام من خلال موقعها ، متماثلة تمامًا فيما يتعلق بالتلوين المزدوج من الجدار. وأخيراً ، تحمل الطاولة البسيطة بجوار الأريكة عصا غير عادية ، تمكن من إلقاء الضوء على معظم المساحة.
للوهلة الأولى ، تشير المساحة الموضحة إلى منطقة لتناول الطعام ، ولكن في الواقع بالنظر إلى حجم الطاولة وعدد المقاعد الصغير ، فهي زاوية حيث يمكنك مشاركة فنجان من الشاي أو القهوة. يتم تقليل الزخارف إلى الحد الأدنى ، ولكن تم اختيار كل منها بعناية ووضعها بطريقة تجعلها في المكان المناسب تمامًا ، مثل مصباح الأرضية أو الرفوف الثلاثة مع النباتات الداخلية الصغيرة. الرقة والأسلوب في صورة واحدة.
نحن الأن أمام المطبخ. وينقسم إلى قسمين، الأول مع أثاث أبيض بالكامل لهيكل المطبخ المزود مع جميع الأجهزة، والجزء الآخر تشغله طاولة متوسطة تحيط بها ثلاثة مقاعد صغيرة ، مثل تلك الموجودة في منطقة المعيشة. ترتد الأضواء الطبيعية الوفيرة على اللون الأبيض المزجج للمطبخ وعلى الجدران ، مع التأكد من أن الألوان الشديدة من الكراسي يتم التركيز عليها دون أن تكون لها اليد العليا.
منطقة النوم مبهجة وديناميكية. في الواقع ، اختار خبراؤنا الألوان في منتصف الطريق بين الألوان القوية والظلال الأخف، وهو اللون الوردي والوردي الأرجواني ، الذي يتم نقله على الحائط حيث يقع اللوح الأمامي للسرير ، مما يخلق ديناميكية وطاقة تملأ الغرفة حيوية وانتعاش خاصة وسط الإضاءة القوية التي تجمع بين الضوء الطبيعي المتسلل من النوافذ أو الإضاءة الصناعية التي تغطي الغرفة بأكملها بفضل المصباح المتشعب.
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