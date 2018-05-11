مزيج لوني رائع في شقة ميلانو الحديثة

استطاع خبراء استوديو ARCHITREK، أن يجددوا هذا المنزل ليتم تسليط الضوء على نقاط قوته وإدخال زخارف من جميع الأنواع بما يتماشى مع الأسلوب الذي يرغب به العميل أو تمليه عليه المفروشات الموجودة بالفعل في سياق السكن.

تقع الشقة في ميلانو الإيطالية الجميلة، وتتكون من غرفة معيشة كبيرة مع ركن رائع لتناول الشاي، بالإضافة إلى مطبخ وغرفة سفرة، وحمام وغرفتي نوم، واحدة منها مزدوجة. شاركونا في جولتنا في مقال اليوم من هوميفاي لتستمتعوا بهذه اللمسات الديكورية الملهمة!