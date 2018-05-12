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7 واجهات لمنازل تخطف قلبك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify منازل
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لنذهب معًا في جولة سريعة ومُلهمة بين 7 واجهات بُنيت بمختلف مواد البناء والخامات لمنازل تخطف القلب، منها ما يعتمد على الزجاج بشكل أساسي فيصبح مشرقًا بفضل ضوء الشمس، ومنها ما يعتمد على الخشب الذي يمده بالدفء، ومنها ما يعتمد على مزيج من ذلك.. دعونا الآن نشاهد 7 تصميمات مختلفة لواجهات اشتركت في سمتي البساطة والأناقة.  

1- واجهة حديثة يزينها لمسات ريفية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

واجهة بسيطة لمنزل حديث تجمع بين اللمسات الجمالية والوظيفية في آنٍ واحد، يُزَيّنها الزجاج العاكس بوضوح حيث يُغَلّف جميع نوافذها وأبوابها، فيما يظهر الخشب بشكل بسيط لكن مؤثر في الباب الأمامي للمنزل.  

تطل الواجهة على مساحة خضراء صغيرة مهذبة بعناية يطلق عليها الفناء الأمامي، تقتحمها سلالم وأسوار حجرية تحيط بالرقعة الخضراء وتجلب إلى المنزل نظرة ريفية.

2- واجهة منعشة بإطلالة العشب الأخضر

homify منازل
homify

homify
homify
homify

واجهة منعشة مئة بالمئة لأكثر من سبب، الأول لأنها تطل على رقعة خضراء حيوية يكسوها العشب الأخضر الطبيعي، والثاني لأنها تعتمد على الزجاج بشكل أساسي الذي يقوم بدوره في السماح لأشعة الشمس بالدخول للمساحات الداخلية طوال ساعات النهار. 

3- واجهة خشبية متينة ودافئة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

الخشب مادة رائعة لواجهات المنازل، وهذا ببساطة لأنها عازلة ودافئة ومتينة كما أنها تجذب لأي مساحة داخلية أو خارجية سحر وجاذبية لا مثيل لهما، الشيء الوحيد الذي يعيبها أنها تتطلب صيانة بصورة دورية.

4- واجهة تُشبه الصندوق يُمَيزها خطوط خشبية رأسية وأفقية

Wavell, Linebox Studio Linebox Studio منازل
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

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5- واجهة تعتمد على المزج بين الخامات

McKellar Park New Home, Jane Thompson Architect Jane Thompson Architect منازل خشب Grey
Jane Thompson Architect

Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect
Jane Thompson Architect

واجهة أنيقة وبعيدة عن التكلف، تعتمد على خاصية المزج بين الخامات المختلفة، تزينها نوافذ زجاجية منزلقة وعصرية وكذلك باب بنفس المواصفات بإطار أسود جذاب يحدث تناقضًا مع ألوان درجات السلم الأبيض.

6- واجهة مشرقة بإضاءة صفراء قوية

Fold Place, Linebox Studio Linebox Studio منازل
Linebox Studio

Linebox Studio
Linebox Studio
Linebox Studio

واجهة متوهجة ومشرقة والسر يكمن في الإضاءة الصفراء الساطعة التي لا تختلف عن قوة ضوء الشمس، هذا إلى جانب استخدام الخشب في جزء من الطابق الأرضي المعروف بدوره في تعزيز الدفء والإشراقة.

7- واجهة تقليدية تأخذك لحقبة زمنية بعيدة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل عائلي كلاسيكي بواجهة تقليدية تعود بك إلى عصور التاريخ القديمة، حيث تجمع بين الطوب الأحمر وبعض اللمسات الجبسية، ناهيك عن اللمسات المعدنية التي نراها بوضوح في الأبواب الخارجية. 

مزيج لوني رائع في شقة ميلانو الحديثة

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