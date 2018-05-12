7 واجهات لمنازل تخطف قلبك

لنذهب معًا في جولة سريعة ومُلهمة بين 7 واجهات بُنيت بمختلف مواد البناء والخامات لمنازل تخطف القلب، منها ما يعتمد على الزجاج بشكل أساسي فيصبح مشرقًا بفضل ضوء الشمس، ومنها ما يعتمد على الخشب الذي يمده بالدفء، ومنها ما يعتمد على مزيج من ذلك.. دعونا الآن نشاهد 7 تصميمات مختلفة لواجهات اشتركت في سمتي البساطة والأناقة.
واجهة بسيطة لمنزل حديث تجمع بين اللمسات الجمالية والوظيفية في آنٍ واحد، يُزَيّنها الزجاج العاكس بوضوح حيث يُغَلّف جميع نوافذها وأبوابها، فيما يظهر الخشب بشكل بسيط لكن مؤثر في الباب الأمامي للمنزل.
تطل الواجهة على مساحة خضراء صغيرة مهذبة بعناية يطلق عليها الفناء الأمامي، تقتحمها سلالم وأسوار حجرية تحيط بالرقعة الخضراء وتجلب إلى المنزل نظرة ريفية.
واجهة منعشة مئة بالمئة لأكثر من سبب، الأول لأنها تطل على رقعة خضراء حيوية يكسوها العشب الأخضر الطبيعي، والثاني لأنها تعتمد على الزجاج بشكل أساسي الذي يقوم بدوره في السماح لأشعة الشمس بالدخول للمساحات الداخلية طوال ساعات النهار.
الخشب مادة رائعة لواجهات المنازل، وهذا ببساطة لأنها عازلة ودافئة ومتينة كما أنها تجذب لأي مساحة داخلية أو خارجية سحر وجاذبية لا مثيل لهما، الشيء الوحيد الذي يعيبها أنها تتطلب صيانة بصورة دورية.
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واجهة أنيقة وبعيدة عن التكلف، تعتمد على خاصية المزج بين الخامات المختلفة، تزينها نوافذ زجاجية منزلقة وعصرية وكذلك باب بنفس المواصفات بإطار أسود جذاب يحدث تناقضًا مع ألوان درجات السلم الأبيض.
واجهة متوهجة ومشرقة والسر يكمن في الإضاءة الصفراء الساطعة التي لا تختلف عن قوة ضوء الشمس، هذا إلى جانب استخدام الخشب في جزء من الطابق الأرضي المعروف بدوره في تعزيز الدفء والإشراقة.