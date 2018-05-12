7 واجهات لمنازل تخطف قلبك

واجهة بسيطة لمنزل حديث تجمع بين اللمسات الجمالية والوظيفية في آنٍ واحد، يُزَيّنها الزجاج العاكس بوضوح حيث يُغَلّف جميع نوافذها وأبوابها، فيما يظهر الخشب بشكل بسيط لكن مؤثر في الباب الأمامي للمنزل.

تطل الواجهة على مساحة خضراء صغيرة مهذبة بعناية يطلق عليها الفناء الأمامي، تقتحمها سلالم وأسوار حجرية تحيط بالرقعة الخضراء وتجلب إلى المنزل نظرة ريفية.