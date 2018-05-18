كيف تختار النمط المناسب لمنزلك؟!

اسكندينافي، ريفي، حديث.. العديد من الأساليب والأنماط التصميمية التي نقع في حيرة للاختيار بينها ما يناسب تصميم منازلنا، فأي الأنماط يناسب منزلك؟
في كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على تلبية ذوقنا الشخصي فحسب، بل أيضًا مراعاة الجوانب المهمة الأخرى وعلى رأسها احتياجاتنا وموقع المنزل والبيئة المحيطة به.
في هذا المقال من هوميفاي، سوف تكتشف معنا في 5 نصائح، كيف يمكنك اختيار النمط التصميمي والاسلوب المناسب لتنفيذ منزل يُشبهك ويليق باحتياجاتك مع عرض نماذج من المشاريع الرائعة لـ خبرائنا.
حتى لو لم تكن هي العامل الوحيد الذي يمكن تقييمه، فإن تفضيلاتنا الشخصية هي بالتأكيد العنصر الأول الذي يجب مراعاته عند تقديم منزلك. على سبيل المثال، إذا كنا نحب التصميم المعاصر ، فمن المحتمل أن يركز الاختيار على الأسلوب الحديث بدلاً من الحد الأدنى أو النمط الاسكندنافي، ولا يمكننا التفكير في حلول بأسلوب كلاسيكي أو تقليدي.
إن العامل الحاسم في اختيار الأسلوب الواجب اعتماده هو بالتأكيد نوع المبنى الذي تقع فيه الشقة. في الواقع ، يمكن أن يؤثر نمط المنزل بشكل كبير في اختيار الأثاث. سيتطلب مبنى قديم يعود تاريخه إلى القرن الماضي حلولاً مختلفة تمامًا عن مبنى سكني بسيط.
وبنفس الطريقة ، يجب أن يتم تأثيث شاليه جبلي بطريقة مختلفة تمامًا عن دور علوي صناعي على الطراز الصناعي تم الحصول عليه من ورشة عمل مهجورة.
حتى العناصر المعمارية الموجودة سابقاً سوف تلعب دوراً هاماً جداً في اختيار الأسلوب الذي يمكن من خلاله تقديم منزلنا. في شقة تتميز بمدفأة رخامية كبيرة، تجعلنا في الواقع نتجه إلى التفكير في إدخال الأثاث في النمط الكلاسيكي.
أما في منزل حيث توجد عوارض مكشوفة وهياكل فولاذية، يمكننا التفكير بدلاً من ذلك في حلول أكثر انتقائية ، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال الرائع الذي قام بتنفيذه مهندسو CON3STUDIO.
هناك عامل آخر يؤثر في اختيار النمط التصميمي للمنزل ألا وهو الغطاء المستخدم لكل من الجدران والأرضية والسقف. على سبيل المثال ، يتم تقييم أرضيات الراتنج بأفضل شكل من خلال ديكور بسيط مع ألوان متناقضة لتلك السطوح.
في غرفة النوم تلك نجد أن الجدران والسقف وأيضًا الأرضية قد تم تغطيتهم بالكامل بالخشب، في هذه الحالة سيكون من المستحسن التركيز على الأثاث الريفي كما نرى في هذا المقترح من RI-NOVO.
أخيرا ، دعونا لا ننسى أن نأخذ في الاعتبار عاداتنا اليومية. نقوم بتحليل احتياجاتنا بعناية لفهم النمط الذي يمكن أن يلبي احتياجاتنا على أفضل وجه. بالنسبة لزوجين شابين يستهلكان وجبة الإفطار في المنزل فقط، ويمكن تناول وجبة مسائية خفيفة، سيكون المطبخ الحديث مثاليًا مع شبه جزيرة.
أما بالنسبة لعائلة لديها أطفال، قد يكون هذا المطبخ الانتقائي الذي اقترحه STUDIO MAGGIORE ، الذي يمزج بين الأنماط المختلفة لتقديم حلول عملية وعملية، مناسبًا.
لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي: 9 أفكار تجعل منزلك بإطلالة الشابي شيك