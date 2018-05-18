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كيف تختار النمط المناسب لمنزلك؟!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
via delle Orfane, con3studio con3studio غرفة المعيشة
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اسكندينافي، ريفي، حديث.. العديد من الأساليب والأنماط التصميمية التي نقع في حيرة للاختيار بينها ما يناسب تصميم منازلنا، فأي الأنماط يناسب منزلك؟ 

في كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على تلبية ذوقنا الشخصي فحسب، بل أيضًا مراعاة الجوانب المهمة الأخرى وعلى رأسها احتياجاتنا وموقع المنزل والبيئة المحيطة به.

في هذا المقال من هوميفاي، سوف تكتشف معنا  في 5 نصائح، كيف يمكنك اختيار النمط التصميمي والاسلوب المناسب لتنفيذ منزل يُشبهك ويليق باحتياجاتك مع عرض نماذج من المشاريع الرائعة لـ خبرائنا.

1. أولا وقبل كل تفضيلاتنا

Villa Andora, Architetto ANTONIO ZARDONI Architetto ANTONIO ZARDONI غرفة المعيشة
Architetto ANTONIO ZARDONI

Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI
Architetto ANTONIO ZARDONI

حتى لو لم تكن هي العامل الوحيد الذي يمكن تقييمه، فإن تفضيلاتنا الشخصية هي بالتأكيد العنصر الأول الذي يجب مراعاته عند تقديم منزلك. على سبيل المثال، إذا كنا نحب التصميم المعاصر ، فمن المحتمل أن يركز الاختيار على الأسلوب الحديث بدلاً من الحد الأدنى أو النمط الاسكندنافي، ولا يمكننا التفكير في حلول بأسلوب كلاسيكي أو تقليدي.

2. نقوم بتقييم أسلوب المبنى

Industrial Loft, DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA. مطبخ
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.
DIEGO REVOLLO ARQUITETURA S/S LTDA.

 إن العامل الحاسم في اختيار الأسلوب الواجب اعتماده هو بالتأكيد نوع المبنى الذي تقع فيه الشقة. في الواقع ، يمكن أن يؤثر نمط المنزل بشكل كبير في اختيار الأثاث. سيتطلب مبنى قديم يعود تاريخه إلى القرن الماضي حلولاً مختلفة تمامًا عن مبنى سكني بسيط.

وبنفس الطريقة ، يجب أن يتم تأثيث شاليه جبلي بطريقة مختلفة تمامًا عن دور علوي صناعي على الطراز الصناعي تم الحصول عليه من ورشة عمل مهجورة. 

3. مراعاة العناصر المعمارية

via delle Orfane, con3studio con3studio غرفة المعيشة
con3studio

con3studio
con3studio
con3studio

حتى العناصر المعمارية الموجودة سابقاً سوف تلعب دوراً هاماً جداً في اختيار الأسلوب الذي يمكن من خلاله تقديم منزلنا. في شقة تتميز بمدفأة رخامية كبيرة، تجعلنا في الواقع نتجه إلى التفكير في إدخال الأثاث في النمط الكلاسيكي.

أما في منزل حيث توجد عوارض مكشوفة وهياكل فولاذية، يمكننا التفكير بدلاً من ذلك في حلول أكثر انتقائية ، كما يمكننا أن نرى في هذا المثال الرائع الذي قام بتنفيذه مهندسو CON3STUDIO.

4. النظر في الطلاء

Chalet, RI-NOVO RI-NOVO غرفة نوم
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

هناك عامل  آخر  يؤثر في اختيار النمط التصميمي للمنزل ألا وهو الغطاء المستخدم لكل من الجدران والأرضية والسقف. على سبيل المثال ، يتم تقييم أرضيات الراتنج بأفضل شكل من خلال ديكور بسيط مع ألوان متناقضة لتلك السطوح.

في غرفة النوم تلك نجد أن الجدران والسقف وأيضًا الأرضية قد تم تغطيتهم بالكامل بالخشب، في هذه الحالة سيكون من المستحسن التركيز على الأثاث الريفي كما نرى في هذا المقترح من RI-NOVO.

5. نحلل احتياجاتنا بعناية

Interior Design e Progettazione | Villa I Gelsi, Studio Maggiore Architettura Studio Maggiore Architettura مطبخ
Studio Maggiore Architettura

Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura
Studio Maggiore Architettura

أخيرا ، دعونا لا ننسى أن نأخذ في الاعتبار عاداتنا اليومية. نقوم بتحليل احتياجاتنا بعناية لفهم النمط الذي يمكن أن يلبي احتياجاتنا على أفضل وجه. بالنسبة لزوجين شابين يستهلكان وجبة الإفطار في المنزل فقط، ويمكن تناول وجبة مسائية خفيفة، سيكون المطبخ الحديث مثاليًا مع شبه جزيرة.

أما بالنسبة لعائلة لديها أطفال، قد يكون هذا المطبخ الانتقائي الذي اقترحه STUDIO MAGGIORE ، الذي يمزج بين الأنماط المختلفة لتقديم حلول عملية وعملية، مناسبًا.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي: 9 أفكار تجعل منزلك بإطلالة الشابي شيك

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