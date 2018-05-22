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5 نصائح للاختيار بين السيراميك والبورسلين

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
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السيراميك أفضل أو الخزف الحجري ’البورسلين؟  واحد من أكثر الأسئلة المتكررة التي يتم العثور عليها في حسابات من يعيد هيكلة المنزل. لا يعرف كل منا الفرق الدقيق بين هذين النوعين من المواد وفي لحظة الاختيار لا نعرف كيف نوجه أنفسنا.

لأنه حتى لو تم استيعاب الحجري والخزف الخزفي في كثير من الأحيان ، فإنها في الواقع تقدم اختلافات جوهرية تستحق معرفتها قبل الشروع في الشراءK لذا دعنا نخبرك في ذلك الكتاب من الأفكار النقاط الخمس الرئيسية التي ستساعدك في الاختيار بين السيراميك أو الخزف.

1. خصائص الخزف

Effetto Marmo, ItalianGres ItalianGres غرفة المعيشة White
ItalianGres

ItalianGres
ItalianGres
ItalianGres

بلاط البورسلين، لنكون أكثر دقة الخزف الحجري، مصنوعة من الصلصال بطريقة أكثر كثافة بفضل إضافة أرضية ناعمة ورمل مضغوط. والنتيجة هي مادة غير قابلة للثقب ، ومقاومة ومرنة ، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة وبالتالي قابلة للتكيف مع السياقات المختلفة وإضافة اللمسة الفاخرة التي تحتاج إليها. في هذه الشقة استخدمت الأرضية للحصول على لمسة فاخرة وسط الديكورات البسيطة.

2. خصائص السيراميك

Nuove collezioni FAP Ceramiche, Fap Ceramiche Fap Ceramiche Walls & flooringWall & floor coverings
Fap Ceramiche

Fap Ceramiche
Fap Ceramiche
Fap Ceramiche

وبدلاً من ذلك ، فإن بلاط السيراميك مصنوع من الطين الطبيعي مع إضافة مينا يدوم طويلاً مما يجعله خيارًا اقتصاديًا واستثمارًا للأموال. هذه العملية تجعله مقاومًا جدًا للماء وبالتالي فهو مثالي للحمام والمطبخ في كل من الأرضيات والجدران. 

3. مزايا البورسلين

Gres Porcellanato effetto cemento, ItalianGres ItalianGres غرفة المعيشة
ItalianGres

ItalianGres
ItalianGres
ItalianGres

تتميز الحجارة المصقولة الخزفية بخصائص تجعلها مادة قادرة على تلبية الاحتياجات الأكثر تنوعًا وبالتالي فهي تحظى بتقدير كبير من مصممي الديكور الداخلي.

بادئ ذي بدء ، يجب علينا أن نشير إلى ليونتها بفضل عمليات محددة، يمكن للحجر الخزفي أن يتخذ في الواقع مظهرًا متغيّرًا ، وأحيانًا يشبه حتى المواد الأخرى مثل الحجر أو الرخام أو الخشب.

لا ننسى المقاومة، حيث يمكن للأرضيات الحجرية تحمل الخدوش والسحجات والعدوان من العوامل الكيميائية الجوية ولهذا السبب فهي مناسبة بشكل خاص للبيئات المزدحمة للغاية وبشكل عام للمنازل التي تعيش فيها عائلات مع أطفال.

4. صفات السيراميك

Scale Wall Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

من بين المزايا الرئيسية للسيراميك، نشير إلى الصلابة التي يجعل هذا النوع من الغطاء مقاومًا وقادرًا على تحمل الأحمال العالية دون تشوه، حتى عندما يتعرض للصدمات. وعلاوة على ذلك ، مثل الخزف الحجري ، السيراميك هو أيضا مقاوم جيد للمواد الكيميائية. وأخيرًا ، من المهم أن نتذكر أيضًا المتانة، وهي ميزة تساعد على جعل بلاطات السيراميك تستمر بمرور الوقت وتجعلها أقل عرضة للتدهور.

5. كيف تختار بينهم؟

Metro, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas مطبخ سيراميك
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

يمكن أن تكون الحجارة البورسلين هي الحل المثالي إذا كنا نبحث عن بديل عملي أكثر للمواد الأكثر دقة والأكثر تفاصيل. على سبيل المثال استبدال الخشب في البيئات الرطبة مثل الحمام أو المطبخ. فيما يتم اختيار السيراميك بدلاً من ذلك إذا كنا نفضل حلاً يسهل الحفاظ عليه نظيفًا ويستمر بمرور الوقت.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية التي تساعدك في الحصول على منزل مثالي تفضل بقراءة المقال التالي، دليلك لإختيار خزائن المطبخ من هوميفاي

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