5 نصائح للاختيار بين السيراميك والبورسلين

السيراميك أفضل أو الخزف الحجري ’البورسلين؟ واحد من أكثر الأسئلة المتكررة التي يتم العثور عليها في حسابات من يعيد هيكلة المنزل. لا يعرف كل منا الفرق الدقيق بين هذين النوعين من المواد وفي لحظة الاختيار لا نعرف كيف نوجه أنفسنا.

لأنه حتى لو تم استيعاب الحجري والخزف الخزفي في كثير من الأحيان ، فإنها في الواقع تقدم اختلافات جوهرية تستحق معرفتها قبل الشروع في الشراءK لذا دعنا نخبرك في ذلك الكتاب من الأفكار النقاط الخمس الرئيسية التي ستساعدك في الاختيار بين السيراميك أو الخزف.