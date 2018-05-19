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منزل شاطئي حديث مريح للعين والنفس

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture منازل
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يقع هذا المنزل الساحر على شاطئ مرصوف بالحصى في فانكوفر حيث يتمتع بمنظر خيالي مريح للعين والنفس يأخذك إلى عالم آخر بمجرد النظر إليه، فمابالك الحال لمن يعيش فيه! 

المشهد عن قرب للمساحة الخارجية

Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture منازل
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

ينقل لنا المشهد من الخارج جزء من تصميم واجهة هذا المنزل الشاطئي المطل على البحر والذي يعتمد بشكل أساسي كما نرى في الصورة على عوارض خشبية وجدران زجاجية شفافة تعزز من فكرة الاندماج مع الطبيعة الساحرة سواء المتمثلة في المساحات الخضراء أو البحر وجمال مياهه.

المطبخ فندقي بتصميم مفتوح

Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture مطبخ
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

يَطُل علينا مطبخ هذا البيت الشاطي بإطلالة خشبية أنيقة تكتسح كل شيء، كما يتميز بكونه فسيح ومجهز على أعلى مستوى، فتكفي مائدة الجزيرة الكبيرة لتحضير مختلف أصناف المأكولات.   

المعيشة بطابع هادئ وأثاث بسيط

Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture غرفة المعيشة
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

تتميز غرفة المعيشة بطابع بسيط يرجع إلي اختيار خبراء التصميم للأرضيات والأسقف الخشبية، هذا إلى جانب الجدران البيضاء الخرسانية التي تفصل الغرفة عن بقية المساحات الأخرى عدا الفضاء الخارجي. 

أما عن الأثاث، فأبرزه أريكة باللون الرمادي الداكن تحدث حالة من التناقض بأجواء الغرفة في الوقت الذي توفر فيه جلسة مريحة لكن من تسنح له فرصة الاسترخاء عليها. تتمتع الغرفة كما نرى بمشهد بانورامي ساحر وهذا نتيجة اعتماد جدرانها على الزجاج الشفاف الذي أشارنا إليه من قبل ودوره في دمج المساحات الداخلية والخارجية بسلاسة وعملية.

غرفة النوم شبه أرضية

Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture غرفة نوم
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

لأول وهلة تنظر فيها لغرفة النوم هذه نجد أنها تشبه كثيرًا غرفة المعيشة، ليس فقط في التصميم الداخلي المرتكز على الخشب، وإنما أيضًا في فكرة اعتمادها على سرير شبه أرضي بتصميم بسيط.

غرفة الطعام يفصلها نصف جدار عن المعيشة

Miracle Beach House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture غرفة المعيشة
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

يتم فصل غرفة المعيشة وغرفة الطعام عن طريق نصف جدار يضم مدفأة تسمح بتدفئة كلا المنطقتين. تتكون غرفة الطعام كما نرى من طاولة بسيطة بتصميم فريد، تحيط بها مجموعة كراسي خشبية معاصرة تتناغم مع الأجواء العامة للساحة أي التصميم الداخلي.

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