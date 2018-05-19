منزل شاطئي حديث مريح للعين والنفس

تتميز غرفة المعيشة بطابع بسيط يرجع إلي اختيار خبراء التصميم للأرضيات والأسقف الخشبية، هذا إلى جانب الجدران البيضاء الخرسانية التي تفصل الغرفة عن بقية المساحات الأخرى عدا الفضاء الخارجي.

أما عن الأثاث، فأبرزه أريكة باللون الرمادي الداكن تحدث حالة من التناقض بأجواء الغرفة في الوقت الذي توفر فيه جلسة مريحة لكن من تسنح له فرصة الاسترخاء عليها. تتمتع الغرفة كما نرى بمشهد بانورامي ساحر وهذا نتيجة اعتماد جدرانها على الزجاج الشفاف الذي أشارنا إليه من قبل ودوره في دمج المساحات الداخلية والخارجية بسلاسة وعملية.