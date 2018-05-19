منزل شاطئي حديث مريح للعين والنفس

يقع هذا المنزل الساحر على شاطئ مرصوف بالحصى في فانكوفر حيث يتمتع بمنظر خيالي مريح للعين والنفس يأخذك إلى عالم آخر بمجرد النظر إليه، فمابالك الحال لمن يعيش فيه!
ينقل لنا المشهد من الخارج جزء من تصميم واجهة هذا المنزل الشاطئي المطل على البحر والذي يعتمد بشكل أساسي كما نرى في الصورة على عوارض خشبية وجدران زجاجية شفافة تعزز من فكرة الاندماج مع الطبيعة الساحرة سواء المتمثلة في المساحات الخضراء أو البحر وجمال مياهه.
يَطُل علينا مطبخ هذا البيت الشاطي بإطلالة خشبية أنيقة تكتسح كل شيء، كما يتميز بكونه فسيح ومجهز على أعلى مستوى، فتكفي مائدة الجزيرة الكبيرة لتحضير مختلف أصناف المأكولات.
تتميز غرفة المعيشة بطابع بسيط يرجع إلي اختيار خبراء التصميم للأرضيات والأسقف الخشبية، هذا إلى جانب الجدران البيضاء الخرسانية التي تفصل الغرفة عن بقية المساحات الأخرى عدا الفضاء الخارجي.
أما عن الأثاث، فأبرزه أريكة باللون الرمادي الداكن تحدث حالة من التناقض بأجواء الغرفة في الوقت الذي توفر فيه جلسة مريحة لكن من تسنح له فرصة الاسترخاء عليها. تتمتع الغرفة كما نرى بمشهد بانورامي ساحر وهذا نتيجة اعتماد جدرانها على الزجاج الشفاف الذي أشارنا إليه من قبل ودوره في دمج المساحات الداخلية والخارجية بسلاسة وعملية.
لأول وهلة تنظر فيها لغرفة النوم هذه نجد أنها تشبه كثيرًا غرفة المعيشة، ليس فقط في التصميم الداخلي المرتكز على الخشب، وإنما أيضًا في فكرة اعتمادها على سرير شبه أرضي بتصميم بسيط.
يتم فصل غرفة المعيشة وغرفة الطعام عن طريق نصف جدار يضم مدفأة تسمح بتدفئة كلا المنطقتين. تتكون غرفة الطعام كما نرى من طاولة بسيطة بتصميم فريد، تحيط بها مجموعة كراسي خشبية معاصرة تتناغم مع الأجواء العامة للساحة أي التصميم الداخلي.
اقرأ أيضًا: منزل عائلي من طابقين بتصميم حديث