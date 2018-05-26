منزل جاهز رائع من الخارج للداخل

أصبحت المنازل الجاهزة في السنوات الأخيرة ذات شعبية كبيرة، وهذا للعديد من الأسباب، أبرزها أن تكلفتها البسيطة مقارنة بالمنازل العادية، وأنها سهلة البناء لا تستغرق أي وقت أو جهد كبير لإنشائها، فضلًا عن أنها سهلة النقل من مكان لآخر بعد الخضوع لعمليات فك وتركيب بالتأكيد.
لهذا السبب نعرض عليكم اليوم مشروع جديد من مشروعات هوميفاي 360 لمنزل جاهز نموذجي يطل على حديقة منزلية رائعة رغم صغر حجمها.
منزل بسيط ومعاصر مكون من طابق واحد تبدو أغلب غرفه مكشوفة من هذه الزاوية وهذا لاعتماد تصميمه الخارجي على أبواب زجاجية منزلقة وكبيرة توفر مشهدًا بانوراميًا للوضع من الخارج للداخل والعكس على حد سواء.
يقع المبنى في منطقة خلابة عنوانها العنصر الأخضر من نباتات وأشجار حيث تنتشر حول المنزل من كل الجهات فتجعله أكثر جمالًا.
عندما تنظر إلى المنزل من جانب آخر يمكنك أن ترى هياكل معمارية مصمتة على شكل مكعبات تجمع بين اللونين الأبيض والخشبي ولا يوجد بها أية نوافذ أو لمسات من الزجاج مقارنة بالوضع في الواجهة.
الآن نستطيع رؤية المنزل عن قرب بوضوح يتكون من مجموعة من الكتل الخرسانية المربعة المتلاصقة بجانب بعضها البعض في شكل متناغم حيث يتألق أحدها بالأبيض والآخر بالخشب في مشهد رائع بين الخضار وصفاء السماء.
بعد أن تمتعنا برؤية المشهد الخارجي للمنزل، كان علينا الانتقال للتعرف على الوضع بالداخل مع غرفة النوم الرئيسية والتي تبدو أنيقة للغاية تغمرها الألوان المحايدة باحترافية، فتجلب جو دافئ ومريح لجميع أرجائها ينعكس بالطبع على ساكنيها.
لابد أنك عند النظر لطريقة تأثيث الغرفة وما تتضمنه من ديكورات، سيلفت انتباهك كثيرًا ذلك الحائط المزين بنخبة رائعة من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود والذي يغني عن وجود رأس للسرير. هذا إلى جانب المعلقات الكلاسيكية غير تقليدية التي نراها على الجانبين تتدلى من السقف مباشرة وتتناغم مع سجاد الأرضية بشكل جيد.
من هذه الزاوية نستطيع أن نرى الجانب الآخر من الغرفة والذي يؤكد تأثيثها بشكل جيد من خلال اقتناء شاشة تلفاز كبيرة مثبتة على الجدار المقابل للسرير وهو أمر يخلق جانبًا ترفيهيًا بالغرفة، إضافة إلى وحدة تلفاز معاصرة تدنو التلفاز تمامًا وتمنح أصحاب الغرفة سعة تخزينية إضافية بجانب خزانة الملابس.
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