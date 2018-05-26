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منزل جاهز رائع من الخارج للداخل

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Viviendas prefabricadas modelo Neo, A-kotar A-kotar منازل
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أصبحت المنازل الجاهزة في السنوات الأخيرة ذات شعبية كبيرة، وهذا للعديد من الأسباب، أبرزها أن تكلفتها البسيطة مقارنة بالمنازل العادية، وأنها سهلة البناء لا تستغرق أي وقت أو جهد كبير لإنشائها، فضلًا عن أنها سهلة النقل من مكان لآخر بعد الخضوع لعمليات فك وتركيب بالتأكيد.

لهذا السبب نعرض عليكم اليوم مشروع جديد من مشروعات هوميفاي 360 لمنزل جاهز نموذجي يطل على حديقة منزلية رائعة رغم صغر حجمها. 

منظر خارجي منعش

Viviendas prefabricadas modelo Neo, A-kotar A-kotar منازل
A-kotar

A-kotar
A-kotar
A-kotar

منزل بسيط ومعاصر مكون من طابق واحد تبدو أغلب غرفه مكشوفة من هذه الزاوية وهذا لاعتماد تصميمه الخارجي على أبواب زجاجية منزلقة وكبيرة توفر مشهدًا بانوراميًا للوضع من الخارج للداخل والعكس على حد سواء.

يقع المبنى في منطقة خلابة عنوانها العنصر الأخضر من نباتات وأشجار حيث تنتشر حول المنزل من كل الجهات فتجعله أكثر جمالًا.

من زاوية أخرى وهياكل مصمتة

Viviendas prefabricadas modelo Neo, A-kotar A-kotar منازل
A-kotar

A-kotar
A-kotar
A-kotar

عندما تنظر إلى المنزل من جانب آخر يمكنك أن ترى هياكل معمارية مصمتة على شكل مكعبات تجمع بين اللونين الأبيض والخشبي ولا يوجد بها أية نوافذ أو لمسات من الزجاج مقارنة بالوضع في الواجهة.

المشهد بالكامل

Viviendas prefabricadas modelo Neo, A-kotar A-kotar منازل
A-kotar

A-kotar
A-kotar
A-kotar

الآن نستطيع رؤية المنزل عن قرب بوضوح يتكون من مجموعة من الكتل الخرسانية المربعة المتلاصقة بجانب بعضها البعض في شكل متناغم حيث يتألق أحدها بالأبيض والآخر بالخشب في مشهد رائع بين الخضار وصفاء السماء.

غرفة النوم بألوان حيادية

Viviendas prefabricadas modelo Neo, A-kotar A-kotar غرفة نوم
A-kotar

A-kotar
A-kotar
A-kotar

بعد أن تمتعنا برؤية المشهد الخارجي للمنزل، كان علينا الانتقال للتعرف على الوضع بالداخل مع غرفة النوم الرئيسية والتي تبدو أنيقة للغاية تغمرها الألوان المحايدة باحترافية، فتجلب جو دافئ ومريح لجميع أرجائها ينعكس بالطبع على ساكنيها.

لابد أنك عند النظر لطريقة تأثيث الغرفة وما تتضمنه من ديكورات، سيلفت انتباهك كثيرًا ذلك الحائط المزين بنخبة رائعة من الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأسود والذي يغني عن وجود رأس للسرير. هذا إلى جانب المعلقات الكلاسيكية غير تقليدية التي نراها على الجانبين تتدلى من السقف مباشرة وتتناغم مع سجاد الأرضية بشكل جيد.

الجانب الآخر من الغرفة مجهز بعناية

Viviendas prefabricadas modelo Neo, A-kotar A-kotar غرفة نوم
A-kotar

A-kotar
A-kotar
A-kotar

من هذه الزاوية نستطيع أن نرى الجانب الآخر من الغرفة والذي يؤكد تأثيثها بشكل جيد من خلال اقتناء شاشة تلفاز كبيرة مثبتة على الجدار المقابل للسرير وهو أمر يخلق جانبًا ترفيهيًا بالغرفة، إضافة إلى وحدة تلفاز معاصرة تدنو التلفاز تمامًا وتمنح أصحاب الغرفة سعة تخزينية إضافية بجانب خزانة الملابس.

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