كيف تحصل على حمامك المثالي في 7 خطوات؟

راحة قصوى ومظهر لطيف.. البحث عن التركيبة الفائزة لحمام مثالي مخفي وراء العناية الدقيقة بجميع العناصر التي تشكلها ، من الأدوات الصحية إلى الأثاث ، من التشطيبات إلى الإكسسوارات.
إذًا، كيف نعطي الحياة إلى بيئة مريحة وجميلة وعملية؟ تحدي ولكن ليس مهمة مستحيل. في بضع خطوات ولكن مع النصائح الصحيحة سيتم تنفيذ المهمة ستجد في هذا المقال 7 خطوات أساسية للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة في تصميم الحمام.
المفتاح الأول للنجاح في إنشاء الحمام هو اختيار الأثاث المناسب الذي يجمع بين الوظائف والجماليات. وبهذا المعنى ، فإن الأدوات الصحية والأثاث المعلق يلبي كلا المطلبين بفضل مظهرهما الحديث والخطي ، والتنظيف العملي للأسطح والأبعاد المستدامة.
الأرضيات والجدران هي عنصر أساسي آخر في تركيبة الحمام. تم اختيارها بشكل صحيح ، فهي قادرة على إحضار شخصية كبيرة إلى الغرفة ، خاصة عندما لا يرغب الأثاث في أن يكون طموحًا. من أجل إضفاء الحياة على الحمام المثالي ، سيكون من الضروري مطابقة الأنسب للبلاط ، مع الأخذ في الإعتبار وفقاً للأسلوب ، أو أنماط غريب الأطوار أو تأثيرات الحجر والأسمنت ، وما إلى ذلك.
على نحو متزايد أصبح الدش أداة الاسترخاء وعنصر مع دلالة بصرية قوية. شكل الصندوق والأبعاد والقدرة والمواد والتشكيل كلها عوامل تؤثر ليس فقط على النتيجة الجمالية للحمام ، ولكن أيضا وقبل كل شيء وظيفتها وراحتها التي يمكن أن تضمن. لذا ، سيكون الحمام المريح ، من طراز المشي إلى الطراز ذي الأبواب المنزلقة ، هو أفضل حليف لك.
في التصميم الداخلي الأكثر انتقائية ، يمكن أن يمثل الجزء العلوي من الحوض أحد عناصر الكسر التي لها خصائص مختلفة مقارنة بالأسلوب المختار. كما في المثال الموضح ، عندما نتعامل مع حوض غسيل مسطح ، من الممكن اختيار قاعدة ذات تأثير بصري قوي ، وبالتالي تعمل كتفاصيل التصميم.
سيكون عندئذ اختيار المرآة أن يتبع الاحتياجات المحددة لكل واحد منا ، ولن يرجع فقط إلى النموذج الأكثر جمالية الإرضاء. جولة مربعة أو مستطيلة ، من المهم أن ترافق كل لفتة يومية مع التطبيق العملي المتطرف. قم بإكمالها ، حتى الإضاءة ، من لمحات LED أو الأضواء الأكثر حداثة والموجودة على الشاشات الصغيرة التي يمكن أن تضيء إضافة لمسة من الأناقة إلى الحمام.
غالبًا ما يتم التقليل من أهمية العنصر: الصنابير. إن استخدام الحنفيات المتناسقة ورؤوس الدش ، ولكن قبل كل شيء مناسب وأكثر ملائمة لتوفير المياه ، يمكن أن يضمن نجاح حمامك.
كما هو الحال في جميع الغرف في المنزل ، تلعب الملحقات أيضًا دورها في الحمام. سلال الغسيل والعطور والمزهريات بالورود والشموع والسجاد والمغسلة ستكمل أبسط البيئات ، مما يضمن أجواء ترحيبية وترحيبية.
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