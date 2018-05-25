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كيف تحصل على حمامك المثالي في 7 خطوات؟

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
homify BathroomSeating سيراميك
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راحة قصوى ومظهر لطيف.. البحث عن التركيبة الفائزة لحمام مثالي مخفي وراء العناية الدقيقة بجميع العناصر التي تشكلها ، من الأدوات الصحية إلى الأثاث ، من التشطيبات إلى الإكسسوارات.

إذًا، كيف نعطي الحياة  إلى بيئة مريحة وجميلة وعملية؟ تحدي ولكن ليس مهمة مستحيل. في بضع خطوات ولكن مع النصائح الصحيحة سيتم تنفيذ المهمة ستجد في هذا المقال  7 خطوات أساسية للحصول على نتيجة لا تشوبها شائبة في تصميم الحمام.

1. الأثاث المعلق لأقصى قدر من الراحة

homify BathroomSeating سيراميك
homify

homify
homify
homify

المفتاح الأول للنجاح في إنشاء الحمام هو اختيار الأثاث المناسب الذي يجمع بين الوظائف والجماليات. وبهذا المعنى ، فإن الأدوات الصحية والأثاث المعلق يلبي كلا المطلبين بفضل مظهرهما الحديث والخطي ، والتنظيف العملي للأسطح والأبعاد المستدامة.

2. الأرضيات والجدران

Podgórze, Kraków, Odwzorowanie Odwzorowanie حمام
Odwzorowanie

Odwzorowanie
Odwzorowanie
Odwzorowanie

الأرضيات والجدران هي عنصر أساسي آخر في تركيبة الحمام. تم اختيارها بشكل صحيح ، فهي قادرة على إحضار شخصية كبيرة إلى الغرفة ، خاصة عندما لا يرغب الأثاث في أن يكون طموحًا. من أجل إضفاء الحياة على الحمام المثالي ، سيكون من الضروري مطابقة الأنسب للبلاط ، مع الأخذ في الإعتبار وفقاً للأسلوب ، أو أنماط غريب الأطوار أو تأثيرات الحجر والأسمنت ، وما إلى ذلك.

3. حدد موقع دش مريح

Cedarwood, Tye Architects Tye Architects حمام
Tye Architects

Cedarwood

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

على نحو متزايد  أصبح الدش أداة الاسترخاء وعنصر مع دلالة بصرية قوية. شكل الصندوق والأبعاد والقدرة والمواد والتشكيل كلها عوامل تؤثر ليس فقط على النتيجة الجمالية للحمام ، ولكن أيضا وقبل كل شيء وظيفتها وراحتها التي يمكن أن تضمن. لذا ، سيكون الحمام المريح ، من طراز المشي إلى الطراز ذي الأبواب المنزلقة ، هو أفضل حليف لك.

4. قطعة قوية في

57125 House, MODO Architettura MODO Architettura حمام
MODO Architettura

MODO Architettura
MODO Architettura
MODO Architettura

في التصميم الداخلي الأكثر انتقائية ، يمكن أن يمثل الجزء العلوي من الحوض أحد عناصر الكسر التي لها خصائص مختلفة مقارنة بالأسلوب المختار. كما في المثال الموضح ، عندما نتعامل مع حوض غسيل مسطح ، من الممكن اختيار قاعدة ذات تأثير بصري قوي ، وبالتالي تعمل كتفاصيل التصميم.

5. مرآة والإضاءة

Colleverde_minimal design, EF_Archidesign EF_Archidesign حمام
EF_Archidesign

EF_Archidesign
EF_Archidesign
EF_Archidesign

سيكون عندئذ اختيار المرآة أن يتبع الاحتياجات المحددة لكل واحد منا ، ولن يرجع فقط إلى النموذج الأكثر جمالية الإرضاء. جولة مربعة أو مستطيلة ، من المهم أن ترافق كل لفتة يومية مع التطبيق العملي المتطرف. قم بإكمالها ، حتى الإضاءة ، من لمحات LED أو الأضواء الأكثر حداثة والموجودة على الشاشات الصغيرة التي يمكن أن تضيء إضافة لمسة من الأناقة إلى الحمام.

6. اختر الصنبور بعناية

MARMO, iB Rubinetterie iB Rubinetterie BathroomFittings رخام
iB Rubinetterie

iB Rubinetterie
iB Rubinetterie
iB Rubinetterie

 غالبًا ما يتم التقليل من أهمية العنصر: الصنابير. إن استخدام الحنفيات المتناسقة ورؤوس الدش ، ولكن قبل كل شيء مناسب وأكثر ملائمة لتوفير المياه ، يمكن أن يضمن نجاح حمامك.

7. الفوز بالملحقات لإكمال العمل

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva حمام
Angelina Alekseeva

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

كما هو الحال في جميع الغرف في المنزل ، تلعب الملحقات أيضًا دورها في الحمام. سلال الغسيل والعطور والمزهريات بالورود والشموع والسجاد والمغسلة ستكمل أبسط البيئات ، مما يضمن أجواء ترحيبية وترحيبية.

لمزيد من النصائح والأفكار الديكورية، تفضل بقراءة المقال التالي، 5 أفكار تخزينية ميهرة للحمامات

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