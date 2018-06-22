5 ديكورات بالألوان الداكنة لغرفة المعيشة

من الملاحظ على هذا التصميم أنه مرتب ومنظم ومناسب وملائم للتصميمات المجاورة له سواء أكان المطبخ أو غرفة تناول الطعام، أما بالنسبة للألوان التي نجدها في التصميم هو اللون الأسود الداكن الذي يميز قطع الأثاث سواء المقاعد أو الأرائك والطاولة التي تتوسط التصميم، على الرغم من هذه الألوان إلا أن يدخل اللون الأبيض الذي يعم أرجاء التصميم من حيث الدهانات، أما بالنسبة لوحدة وضع التلفاز التي تقع أسفل وأعلى وهي من الخشب ذو اللون المناسب للتصميم ككل، أما إذا جئنا إلى الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع، ووحدات الإضاءة الصناعية المميزة، أما الأرضيات فهي من البورسلين الفاتح ذو اللون البيج.