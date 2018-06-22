5 ديكورات بالألوان الداكنة لغرفة المعيشة

كلنا على علم ودراية كاملة أن لغرفة المعيشة أهمية كبرى في كل منزل وكل بيت؛ حيث أنها الغرفة التي يجتمع فيها أفراد الأسرة بشكل يومي سواء بغرض مشاهدة التليفزيون أو استقبال الضيوف أو في بعض الأحيان النوم ونظرا لذلك الأمر تكمن أهمية غرفة المعيشة، وكل سيدة تحرص تمام الحرص عند انتقاء التصميم الخاص بهذه الغرفة وفقا للذوق الخاص بها بالإضافة إلى الإمكانيات المادية مع المساحة أيضا وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة تصميمات متنوعة في المساحة والشكل واستخدام قطع الأثاث ولكن تتحد وتتفق في استخدام الألوان التي تميل إلى الألوان الداكنة والمحايدة أيضا حيث اللون الرمادي الغامق حيث الفخامة والروعة.
من الملاحظ على هذا التصميم أنه مرتب ومنظم ومناسب وملائم للتصميمات المجاورة له سواء أكان المطبخ أو غرفة تناول الطعام، أما بالنسبة للألوان التي نجدها في التصميم هو اللون الأسود الداكن الذي يميز قطع الأثاث سواء المقاعد أو الأرائك والطاولة التي تتوسط التصميم، على الرغم من هذه الألوان إلا أن يدخل اللون الأبيض الذي يعم أرجاء التصميم من حيث الدهانات، أما بالنسبة لوحدة وضع التلفاز التي تقع أسفل وأعلى وهي من الخشب ذو اللون المناسب للتصميم ككل، أما إذا جئنا إلى الإضاءة فهي مشتركة ما بين الطبيعية من خلال ضوء الشمس الساطع، ووحدات الإضاءة الصناعية المميزة، أما الأرضيات فهي من البورسلين الفاتح ذو اللون البيج.
يتمتع هذا التصميم بالإشراق مع الألوان المحايدة من خلال استخدام اللون الرمادي الواضح في كل من قطع الأثاث والأرضيات، ولا يخلو هذا التصميم من استخدام بعض عناصر الديكور ومنها اللوحات الزيتية ذات الأشكال المتميزة بالإضافة إلى المقاعد من خامة الحديد وباللون الأسود، أما اللون الأبيض فلا غنى عنه في التصميم، فنجد الاستخدام من خلال الدهانات الخاصة بالجدران، أما بالنسبة للمناظر الطبيعية فهي جزء من التصميم حيث المطلات الخاصة بغرفة المعيشة.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجد الخلط والمزج والجمع ما بين نوعي من الغرف سواء فيما يخص غرفة المعيشة وأهميتها، ويبرع المصمم في المزج ما بينها وبين غرف السينما والترفيه، ويجتمع كل ذلك مع استخدام الألوان المحايدة والداكنة في نفس الوقت، أما بالنسبة للأرضيات فإن المناسب لها هو الموكيت ذو الخطوط المميزة والملونة، أما الإضاءة فهي صناعية مدفونة من خلال المصابيح الصغيرة مع ضوء الشمس العابر من خلال الستائر ذات اللون الأبيض، بالإضافة إلى تمتع ذلك التصميم بالأجواء المريحة من خلال المقاعد الرائعة.
يتميز هذا التصميم بالمزج ما بين الألوان الفاتحة والهادئة المشرقة، ويستخدم المصمم هذه الألوان حتى يضيف على التصميم لمحة التنوع حيث استخدام اللون الأبيض والبيج مع اللون البني والرمادي، ويظهر ذلك من خلال استخدام طاولة ووسائد بيضاء، ويميل هذا التصميم إلى الطابع الاستعماري حيث اشتراك التصميم مع التصميمات الأخرى، أما بالنسبة للأرضيات فهي مفترشة بالسجاد، الإضاءة مميزة ومتقنة لكي تظهر روعة التصميم.
على الرغم من صغر المساحة الخاصة بالتصميم، إلا أنه تصميم يتمتع بالتنسيق والتصميم وتناسب الأشياء مع بعضها، ونجد الألوان المتناسقة، فنجد الأرضيات الخشبية، بالإضافة إلى السجاد، مع قطع الأثاث، بالإضافة إلى وحدة وضع التلفاز الخشبية المتناسبة مع الطاولة التي تتوسط التصميم، أما الإضاءة فهي ما بين الطبيعية والصناعية، مع وجود بعض الديكورات التي تميز التصميم. وتفضلوا بقراءة المقال التالي: