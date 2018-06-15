5 أفكار تصميم جديدة للسفرة الكبيرة

من المعروف أن غرف السفرة تعد من أهم الغرف الموجودة في كل منزل؛ حيث أنها غرفة تعد تجمع عائلي كل يوم على مائدة واحدة للتمتع بتناول الوجبات بشكل يومي، حتى يجمع شمل الأسرة حيث تدور المناقشات وغيرها، وبالطبع فإن في المنازل ذات المساحة الكبيرة، من الطبيعي أن تكون غرفة السفرة ذات مساحة كبيرة حتى تكفي لكافة أعضاء الأسرة، ومن المعروف أيضا أن هذه التصميمات من الأفضل أن تتمتع بالأناقة وانتقاء التفاصيل الخاصة بها من خلال الألوان وقطع الأثاث والديكورات والإضاءة والأرضيات والمفروشات والستائر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة أفكار متميزة ورائعة ومدهشة لغرف السفرة العصرية حتى تتمكن من اختيار التصميم المناسب لك ولمنزلك من حيث المساحة والذوق العام للمنزل والذوق الشخصي الخاص بك، وهذه الأفكار يتجمع فيها كل ما يخص غرف السفرة.