5 أفكار تصميم جديدة للسفرة الكبيرة

من المعروف أن غرف السفرة تعد من أهم الغرف الموجودة في كل منزل؛ حيث أنها غرفة تعد تجمع عائلي كل يوم على مائدة واحدة للتمتع بتناول الوجبات بشكل يومي، حتى يجمع شمل الأسرة حيث تدور المناقشات وغيرها، وبالطبع فإن في المنازل ذات المساحة الكبيرة، من الطبيعي أن تكون غرفة السفرة ذات مساحة كبيرة حتى تكفي لكافة أعضاء الأسرة، ومن المعروف أيضا أن هذه التصميمات من الأفضل أن تتمتع بالأناقة وانتقاء التفاصيل الخاصة بها من خلال الألوان وقطع الأثاث والديكورات والإضاءة والأرضيات والمفروشات والستائر، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة أفكار متميزة ورائعة ومدهشة لغرف السفرة العصرية حتى تتمكن من اختيار التصميم المناسب لك ولمنزلك من حيث المساحة والذوق العام للمنزل والذوق الشخصي الخاص بك، وهذه الأفكار يتجمع فيها كل ما يخص غرف السفرة.
من الوهلة الأولى لهذا التصميم، فنجد غرفة السفرة ذات الطاولة المستطيلة ذات الحجم الكبير التي تتسع اثني عشر فرد، وهذا التصميم يتوسط غرف الاستقبال والمطبخ، أما إذا جئنا إلى الشكل الخارجي فنجد المقاعد المريحة من خامة القطيفة ذات اللون الرمادي الفاتح، أما بالنسبة للطاولة فهي من الخشب ذو اللون الوسط ما بين الفاتح أو الغامق المناسب للأرضيات الخشبية، أما الإضاءة فهي تتمتع بالابتكار والابداع في مختلف أرجاء التصميم، فهي عبارة عن مصابيح مشلطة على غرفة السفرة ذات اللون الفضي الرائع والمختلف والمتدلية بشكل مدهش، وهذا لا يمنع وجود الإضاءة الطبيعية.
من الواضح على هذا التصميم أنه تقليدي، مع قلة التفاصيل الموجودة فيه؛ حيث أنه عبارة عن طاولة تقليدية ذات اللون البني الغامق، محاط بالمقاعد الجلدية، أما بالنسبة للأرضيات فهي من الخشب التقليدي ذات اللون الخشبي، والدهانات بيضاء لتمنحنا الشعور بالمساحة الواسعة، والإضاءة مشتركة ما بين الصناعية ذات المصابيح الصغيرة المدفونة، وما بين سطوع ضوء الشمس ليمنح التصميم الطبيعية، ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بالمطبخ ليكون جنبا على جنب ليكون قريب من السفرة لإمكانية نقل الطعام بسهولة.
عند النظر إلى هذا التصميم نجده يختلف عن غيره من كافة التصميمات؛ حيث نجد الطاولة مربعة الشكل ويحاوطها مجموعة من المقاعد مختلفة الشكل وذات اللون البيج الفاتح، ويتميز ذلك التصميم بوجود الأسقف المعلقة التي تتدلى منها النجفة ذات الشكل المبتكر، ولا يخلو التصميم من وجود وحدة لوضع الديكورات الخاصة بغرفة السفر من أكواب وكؤوس والشمعدان وخلافه، وإذا جئنا الأرضيات فنجدها مبتكرة من حيث الخامة والألوان.
أما من هذه الزاوية فيتبين لنا عدة أمور، تميز التصميم بشكل آخر وجديد، ومن هذه الأمور اشتراك التصميم وقربه الشديد من التصميم الخاص بالمطبخ، وهذا يوفر جهد، بالإضافة إلى تداخل اللون الأصفر في التصميم الذي يمنحنا نوعا من البهجة المطلوبة، مع وجود نافذة خشبية لكي يعبر منها ضوء الشمس الذي يمثل الإضاءة الطبيعية، وتكمن روعة واختلاف التصميم في وجود بعض الديكورات.
كلنا على علم ودراية كاملة أن التصميمات الكلاسيكية دائما ما ينبثق منها الأناقة والرقة والذوق الرفيع، ولكي تظهر بالشكل المطلوب لابد من توافر عناصر ومتطلبات ومنها المساحة الكبيرة والإضاءة المميزة التي تظهر روعة وجمال التصميم؛ حيث الطاولة المستطيلة كبيرة الحجم ذات اللون البني الغامق، وتسمح بجلوس عدد كبير من الأشخاص على المقاعد من القطيفة ذات اللون البيج، أما بالنسبة لألوان الدهانات فهي باللون الأبيض لتزيدنا الشعور بالاتساع.
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