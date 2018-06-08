5 ديكورات من أحدث الأفكار للجدران والحوائط

مما لا شك فيه أن تعتبر التصميمات الخاصة بالجدران والحوائط تعد واحدة من الأمور المهمة والتي لابد من أن تؤخذ في الاعتبار، لأنها تعد من أوائل الأشياء التي تقع عليها عين من يدخل ويرى التصميم؛ وذلك الأمر لعدة أسباب من أهمها الألوان الجاذبة للعين والنظر، وتختلف الألوان ما بين الألوان المحايدة والزاهية وغيرها، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من أروع التصميمات وأكثرهم حداثة، ومن هذا المنطلق يمكنك اختيار ما يناسبك الذوق الخاص بك والعام للمنزل، وأيضا من حيث الخامات والأشكال، وتحتاج هذه التصميمات إمكانيات مادية من حيث الأموال والمساحة.
يتمتع ذلك التصميم بالإشراق؛ حيث استخدام اللون الأبيض الفاتح ذو التعاريج أشبه بأمواج البحر، وهذا الجدار يمثل أحد الجدران الموجودة في التصميم، أما بقية الجدران فهي ملساء أيضا باللون الأبيض، وهذه الجدران ملائمة ومناسبة للتصميم ككل حيث اللون الرمادي الخاص بغطاء السرير وكذلك السجاد، أما الأرضيات فهي خشبية من اللون الفاتح لكي توائم شكل الجدران، وتلعب الإضاءة دور كبير في إبراز روعة وجمال التصميم؛ حيث نوعي الإضاءة سواء الطبيعية أو الصناعية ولا يخلو التصميم من بعض أنواع الديكور من بعض الصور، وكذلك الستارة الفاتحة.
يظهر هذا التصميم دقة المصمم في استخدام الأحجار لعمل جدار منه ذو شكل مختلف ومتمايز، ونرى روعة التصميم في مناسبته مع التصميم ككل سواء فيما يخص الجدران التي تحوطه الملساء ذات اللون الداكن والمختلف بالإضافة إلى السقف، مع الأرضيات الخشبية ذات اللون الفاتح، ويصلح هذا التصميم لأن يكون غرفة معيشة لما فيه من مكان لوضع التلفاز والجلوس حوله، أما فيما يخص الإضاءة فهي خافتة وضعيفة.
من الوهلة الأولى عند النظر إلى هذا التصميم، نجد الجدار من الرخام ذو اللون الفاتح وفي نفس الوقت باللون الرمادي المحايد ذات التعريج الذي تميز أي جدار من الرخام، وهذا التصميم هو ما يخص غرفة المعيشة، وهذا الجدار مناسب لوضع التليفزيون وإضفاء شكل جمالي على التصميم، ويحاوط الجدار الرخامي حائط أملس باللون الأسود اللامع لعمل مزيج مدهش، وبجانبه مكتبة لوضع الكتب وبعض الديكورات الخاصة بغرفة المعيشة.
كثير من الناس يروا أن التنوع في الأشكال الخاصة بالجدران هو في حد ذاته تغيير وتجديد، فنجد نسبة كبيرة دائمة البحث عن ذلك؛ ويتضح من خلال هذا التصميم الشيء الذي نتحدث عنه؛ حيث يستخدم المصمم الجدار الحجري ذات الطوب صغير الحجم، وما يميزه أيضا هو استخدام اللون الرملي الرائع والمتميز، ومن المتجلي تواجد هذا التصميم الخاص بغرفة المعيشة العصرية بعض الشيء، أما عندما نلاحظ الإضاءة فنجد أن لها دور كبير في بروز التصميم بشكل مختلف فهي مسلطة عليه بشكل واضح.
يتضح من هذا التصميم دقة المصمم في المزج والجمع ما بين الشكل الخاص بالجدار من الأسمنت أو ما يشبهه باللون الرمادي، وكذلك لأنه جدار أملس، وهو يشبه إلى حد كبير الجبس بورد، ونجد أيضا أنه مستغل ومستثمر بشكل صحيح؛ حيث أنه مناسب لوضع التليفزيون والديكورات الخاصة به، بالإضافة إلى أنه له شكل رائع ومتميز، ولا يقف التصميم عند هذا الحد بل تطرق إلى استخدام الجدار الحجري، ويناسب ذلك التصميم ككل من خلال الأرضيات والإضاءة سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية، ومن الواضح على هذا التصميم أنه خاص بغرفة المعيشة.
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