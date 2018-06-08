5 ديكورات من أحدث الأفكار للجدران والحوائط

يتضح من هذا التصميم دقة المصمم في المزج والجمع ما بين الشكل الخاص بالجدار من الأسمنت أو ما يشبهه باللون الرمادي، وكذلك لأنه جدار أملس، وهو يشبه إلى حد كبير الجبس بورد، ونجد أيضا أنه مستغل ومستثمر بشكل صحيح؛ حيث أنه مناسب لوضع التليفزيون والديكورات الخاصة به، بالإضافة إلى أنه له شكل رائع ومتميز، ولا يقف التصميم عند هذا الحد بل تطرق إلى استخدام الجدار الحجري، ويناسب ذلك التصميم ككل من خلال الأرضيات والإضاءة سواء أكانت الطبيعية أو الصناعية، ومن الواضح على هذا التصميم أنه خاص بغرفة المعيشة.

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