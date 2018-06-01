5 ديكورات مميزة لمسبح منزلي صغير

من الوهلة الأولى لهذا التصميم نرى ويلفت الانتباه الدقة والبراعة والفخامة في التصميم؛ حيث نجد المسبح يتوسط التصميم، على الرغم من أنه ذو حجم صغير إلا أنه متناسب وملائم للتصميم، بالإضافة إلى أن من ضمن الملاحظات أنه مسبح على السطح الخاص بالمنزل، وينقسم التصميم إلى عدة أجزاء، أما بالنسبة للجزء الأول يسار التصميم نجد قسم من الخشب المرتفع عن الأرضية بعض الشيء من أجل وضع المقاعد المريحة ولا تخلو من استخدام النباتات لتدعم جمال التصميم، مع وجود شكل من أشكال الإضاءة وهو الأضواء الجانبية، أما في الجانب الآخر فنجد مكان مغلق يطل على حمام السباحة، أما فيمل يخص الأرضيات فهي مناسبة بشكل كبير للتصميم.