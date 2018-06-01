5 ديكورات مميزة لمسبح منزلي صغير

مما لا شك فيه أن وجود حمام السباحة في أي منزل سواء حجم صغير أو كبير فإنه يضفي جو من الراحة النفسية والهدوء بالإضافة إلى الاسترخاء والمتعة التي يشعر بها الفرد عند رؤية المشهد والمنظر الطبيعي الذي يرسل السعادة إلى الروح مع الإحساس بجمال الطبيعة الخلابة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من أروع التصميمات الخاصة بحمام السباحة المنزلي الصغير، ولا يمنع حجم حمام السباحة من الاهتمام بالديكور الخاص به وما حوله من أشجار ونباتات طبيعية، بالإضافة إلى وجود السماء الصافية التي تمنحك الشعور بقضاء الإجازة ولكن في منزلك دون الحاجة إلى الأماكن، ومن المعروف أن المنازل التي تمتلك حمام السباحة حتى لو صغير.
عند النظر إلى هذا التصميم، نجده بسيط ومختلف، ونرى هذا التصميم يوجد في الشرفة، أما بالنسبة للأشجار والنباتات فهي تحاوط التصميم، ونجد مزج رائع ما بين اللون الأخضر الخاص بالأشجار واللون الأبيض الخاص بالدهانات مع اللون اللبني الذي يخص حمام السباحة، ويعد هذا المكان ركن للاستجمام من ضغوطات الحياة، ولا يخلو التصميم من وجود مقعد مريح للاسترخاء، أما بالنسبة للزجاج فهو موظف إلى حد كبير، أما الإضاءة فهي طبيعية إلى أكبر حد من خلال ضوء الشمس الساطع.
يتمتع هذا التصميم بالتناسق والنظام والترتيب، بالإضافة إلى أنه على الرغم من صغر حجمه، إلا أنه رائع فنجد حمام السباحة صغير ويحاوطه أرضية من الرخام ومع ذلك لا يخلو التصميم من وجود النجيل الأخضر ليكمل روعة التصميم، بالإضافة إلى تواجد النخيل الذي يضفي جو من الطبيعية، ويتوسط هذا التصميم بين المنازل، وتوجد مقاعد مريحة للتمتع بالجو.
من الواضح على هذا التصميم صغر الحجم والمساحة، فهو شكل صغير تحاوطه أرضيات أشبه بالخشب، ويتمتع هذا التصميم بالبساطة وقلة التفاصيل الموجودة فيه؛ حيث وجود أكثر من شتلة للأشجار مع وجود مقعد رائع، أما الجدار الذي يحاوط التصميم باللون الأبيض مما يمنحنا مساحة واتساع، أما فيما يخص الإضاءة فهي بالطبع طبيعية حيث أن التصميم مفتوح.
من الوهلة الأولى لهذا التصميم نرى ويلفت الانتباه الدقة والبراعة والفخامة في التصميم؛ حيث نجد المسبح يتوسط التصميم، على الرغم من أنه ذو حجم صغير إلا أنه متناسب وملائم للتصميم، بالإضافة إلى أن من ضمن الملاحظات أنه مسبح على السطح الخاص بالمنزل، وينقسم التصميم إلى عدة أجزاء، أما بالنسبة للجزء الأول يسار التصميم نجد قسم من الخشب المرتفع عن الأرضية بعض الشيء من أجل وضع المقاعد المريحة ولا تخلو من استخدام النباتات لتدعم جمال التصميم، مع وجود شكل من أشكال الإضاءة وهو الأضواء الجانبية، أما في الجانب الآخر فنجد مكان مغلق يطل على حمام السباحة، أما فيمل يخص الأرضيات فهي مناسبة بشكل كبير للتصميم.
من المعروف أن غالبية حمامات السباحة تكون دائرية الشكل، ولكن إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجده دائري ولكن ذو عل عنما يجاوره من الأرضيات الخضراء وهي النجيل ذو الشكل الرائع الذي يضفي جو من الطبيعية التي تعمل على تحسين مزاج الفرد، ولا يغفل المصمم من وضع سلم للصعود للتمكن من نزول حمام السباحة دون خطورة مع تواجد مكان للجلوس تحت المظلة، ومن الواضح على هذا التصميم توسطه للحديقة الخاصة بالمنزل وما يميزها من الأشجار والإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس.
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