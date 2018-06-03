5 أفكار لشرفة صيفية مثالية

مع قدوم فصل الصيف، يمكن لمن يحظون بميزة وجود شرفة في المنزل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن يستمتعوا بقضاء أوقات الفراغ والعطلات في مساحة إضافية أكثر تميز وامتاع. يمكن تحويل تلك الشرفة إلى مساحة مفتوحة للعيش كملحق لغرفة الطعام، أو إذا كانت الأبعاد صغيرة ، ببساطة يمكن تحويلها إلى ركن للراحة والقراءة.

إذا كنت تبحث عن الإلهام لجعل هذه البيئة أكثر ترحيبًا وراحة، دعنا ننتقل عبر الصور التالية التي نقدم لك من خلالها 5 أفكار رائعة من تنفيذ خبرائنا المحترفين للحصول على شرفة صيفية مثالية.