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5 أفكار لشرفة صيفية مثالية

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva بلكونة أو شرفة
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مع قدوم فصل الصيف، يمكن لمن يحظون بميزة وجود شرفة في المنزل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن يستمتعوا بقضاء أوقات الفراغ والعطلات في مساحة إضافية أكثر تميز وامتاع. يمكن تحويل تلك الشرفة إلى مساحة مفتوحة للعيش كملحق لغرفة الطعام، أو إذا كانت الأبعاد صغيرة ، ببساطة يمكن تحويلها إلى ركن للراحة والقراءة.

إذا كنت تبحث عن الإلهام لجعل هذه البيئة أكثر ترحيبًا وراحة، دعنا ننتقل عبر الصور التالية التي نقدم لك من خلالها 5 أفكار رائعة من تنفيذ خبرائنا المحترفين للحصول على شرفة صيفية مثالية.

1. الإضاءة الجيدة

GERMANICO , MOB ARCHITECTS MOB ARCHITECTS بلكونة أو شرفة
MOB ARCHITECTS

MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS
MOB ARCHITECTS

بالطبع نحن لا ننسى أهمية الإضاءة لإعطاء الحياة إلى شرفة المنزل للاستمتاع بقضاء الأوقات فيها حتى خلال ساعات المساء. كبديل للحلول الخارجية التقليدية  يمكننا اختيار مصباح داخلي كما هو مقترح في هذا التصميم من قبل STUDIO MARCO PIVA.

2. التصميم العملي

Villa sul lago di Como, Studio Marco Piva Studio Marco Piva بلكونة أو شرفة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

التصميم العملي للشرفة لا ينقص من أناقتها بل يزيدها وظيفية وأهمية. ادعم شرفتك مع طاولة طعام وكراسي تكفي لاستقبال أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام والمشروبات وقضاء الأوقات الممتعة. اختر تصميمًا مميزًا دون المبالغة ويمكنك أن تستمد إلهامك من هذا النموذج الجذاب من تنفيذ ستديو Marco Piva.

3. لماذا لا تُضيف مطبخًا؟!

LA TERRAZZA DEI SENSI, architetto Lorella Casola architetto Lorella Casola بلكونة أو شرفة
architetto Lorella Casola

architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola
architetto Lorella Casola

إذا كنت نحب تناول الغداء والعشاء في الهواء الطلق، في الحقيقة يمكنك بالفعل أن تُضيف مطبخًا صغيرًا عمليًا إلى شرفتك إذا كانت مساحتها تتسع لذلك. سيكون من المفيد صنع مطبخ صغير – ربما حتى فرن خشبي ومغسلة – لتقديم الطعام الطازج خاصة عند استقبال الأصدقاء والأقارب.

4. رفاهية الحصول على سبا خاص

Uno scorcio sul Duomo di Trento, Mangodesign Mangodesign بلكونة أو شرفة
Mangodesign

Mangodesign
Mangodesign
Mangodesign

للحصول على شرفة فاخرة تلبي طموحاتك الفارهة والرغبة في تدليل نفسك، لماذا لا تفكر في إنشاء سبا صحي منزلي صغير؟ إذا كانت المساحة تسمح بذلك يمكنك إدراج بانيو سبا مع زاوية للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، وربما إضافة طاولة طعام لقضاء عطلة كاملة في شرفة المنزل.

5. استغل المساحة الكبيرة!

Home Staging en villa de alquiler vacacional "El Monte", Home & Haus | Home Staging & Fotografía Home & Haus | Home Staging & Fotografía بلكونة أو شرفة Brown
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía

Home & Haus | Home Staging & Fotografía
Home &amp; Haus | Home Staging &amp; Fotografía
Home & Haus | Home Staging & Fotografía

 إذا كان التراس لا يقل عن 15 مترا مربعا ، فإن هذه فرصة ذهبية للحصول على مناطق وظيفية مختلفة. نصيحتنا هي أن تقوم بتقسيم المساحة إلى مناطق وظيفية متعددة  تشمل منطقة لتناول الطعام وغرفة معيشة ولا يزال بإمكانك إضافة النباتات الخضراء والحصول على حديقة عمودية أو إحاطة السور بالكامل بأحواض الزرع الرفيعة.

لمزيد من المقترحات والتصميمات الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي،  أفكار رائعة لتصميم تراس منزلك

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