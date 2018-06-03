5 أفكار لشرفة صيفية مثالية

مع قدوم فصل الصيف، يمكن لمن يحظون بميزة وجود شرفة في المنزل سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أن يستمتعوا بقضاء أوقات الفراغ والعطلات في مساحة إضافية أكثر تميز وامتاع. يمكن تحويل تلك الشرفة إلى مساحة مفتوحة للعيش كملحق لغرفة الطعام، أو إذا كانت الأبعاد صغيرة ، ببساطة يمكن تحويلها إلى ركن للراحة والقراءة.
إذا كنت تبحث عن الإلهام لجعل هذه البيئة أكثر ترحيبًا وراحة، دعنا ننتقل عبر الصور التالية التي نقدم لك من خلالها 5 أفكار رائعة من تنفيذ خبرائنا المحترفين للحصول على شرفة صيفية مثالية.
بالطبع نحن لا ننسى أهمية الإضاءة لإعطاء الحياة إلى شرفة المنزل للاستمتاع بقضاء الأوقات فيها حتى خلال ساعات المساء. كبديل للحلول الخارجية التقليدية يمكننا اختيار مصباح داخلي كما هو مقترح في هذا التصميم من قبل STUDIO MARCO PIVA.
التصميم العملي للشرفة لا ينقص من أناقتها بل يزيدها وظيفية وأهمية. ادعم شرفتك مع طاولة طعام وكراسي تكفي لاستقبال أفراد الأسرة والأصدقاء لتناول الطعام والمشروبات وقضاء الأوقات الممتعة. اختر تصميمًا مميزًا دون المبالغة ويمكنك أن تستمد إلهامك من هذا النموذج الجذاب من تنفيذ ستديو Marco Piva.
إذا كنت نحب تناول الغداء والعشاء في الهواء الطلق، في الحقيقة يمكنك بالفعل أن تُضيف مطبخًا صغيرًا عمليًا إلى شرفتك إذا كانت مساحتها تتسع لذلك. سيكون من المفيد صنع مطبخ صغير – ربما حتى فرن خشبي ومغسلة – لتقديم الطعام الطازج خاصة عند استقبال الأصدقاء والأقارب.
للحصول على شرفة فاخرة تلبي طموحاتك الفارهة والرغبة في تدليل نفسك، لماذا لا تفكر في إنشاء سبا صحي منزلي صغير؟ إذا كانت المساحة تسمح بذلك يمكنك إدراج بانيو سبا مع زاوية للاسترخاء تحت أشعة الشمس الدافئة، وربما إضافة طاولة طعام لقضاء عطلة كاملة في شرفة المنزل.
إذا كان التراس لا يقل عن 15 مترا مربعا ، فإن هذه فرصة ذهبية للحصول على مناطق وظيفية مختلفة. نصيحتنا هي أن تقوم بتقسيم المساحة إلى مناطق وظيفية متعددة تشمل منطقة لتناول الطعام وغرفة معيشة ولا يزال بإمكانك إضافة النباتات الخضراء والحصول على حديقة عمودية أو إحاطة السور بالكامل بأحواض الزرع الرفيعة.
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