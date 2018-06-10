5 تصميمات تجعلك تختار الحمام الأسمنتي

إذا كنت تخطط لعملية تجديد ، أو إذا كنت تستكمل منزلك ، فستكون مهتمًا بمعرفة خصائص حمامات الراتينج
الأسمنتي خاصة بعدما أصبحت الخرسانة مادة شعبية في السنوات الأخيرة ، وهي الأكثر استخدامًا في البيئات السكنية مثل المكاتب والمساحات التجارية. ولكن ما هي الخصائص وما هي مزايا الحمامات الأسمنتية؟
لنبدأ بالقول أن الخرسانة صحية للغاية مما يجعلها مثاليًة ليس فقط في الحمام ولكن أيضًا للمطبخ. إن الأسمنت غير مسامي وسهل التنظيف كما أنه خال من المفاصل لوا يخضع لإصابات العفن أو انتشار البكتيريا.
يمكن توظيف الخرسانة لتصميم الأرضية أو طلاء الجدار، ليس هذا فقط بل أيضا يمكن استخدامها في تصميم الجزء العلوي من حوض غسيل أو جدران الحوض.
اختيار الحمامات الأسمنتية يعني اختيار طلاء مقاوم للتآكل، دون أن ننسى أن الأسمنت يمكن أيضا أن يُطبق على الأسطح الموجودة، مع توفير كبير في التكاليف. فهو مصنوع من مواد غير سامة ويسمح لك بخلق تأثيرات ديكورية ذات مستوى جمالي عظيم. إليك هذه النماذج الخمس التي تمنحك 5 أسباب لاختيار الحمام الخرساني!
الخرسانة في هذا الحمام تمثل 100%، وهو التعبير الأقصى للحمامات الأسمنتية. يأتي الاقتراح من ألمانيا وهو عبارة عن حمام مصنوع بالكامل من الأسمنت. الحل الأمثل لأولئك الذين يحبون البيئات الخطية التي تتميز باستمرارية ملحوظة للمادة واللون. لأننا عندما نتحدث عن الحمامات الخرسانية ، فإننا لا نتحدث بالضرورة عن دورهم.
في هذه الحالة ، الجدران والجزء العلوي من مغسلتين مصنوع من الأسمنت؛ ولكن من الممكن مع نفس المادة تصميم الأرضيات أيضًا للحصول على مساحة موحدة ومستمرة من الأناقة العظيمة.
نموذج رائع لحمام خرساني في توسكانا، في قرية صغيرة من القرون الوسطى بين مونتيكاتيني تيرمي ولوكا. يأتي هذا التصميم بتوقيع فريق TB ستوديو، حيث ترجموا أسلوب توسكان الريفي في النغمات المعاصرة المصنوعة من الحجر الجيري والحديد والخشب.
في الواقع، استخدم الأسمنت لتصميم مغسلة الحمام الرئيسي في الطابق الأول والمستوحى من مغسلات قديمة بأسلوب مميز ومغطاة بالكامل مع أسمنت الايبوكسي، كما تغطت الجدران بالأسمنت مع مزيج من اللون الأصفر والبني.
هنا مثال آخر على حمامات الأسمنت من تنفيذ فريق استوديو Difino Architetti. هنا نتحدث عن حمام كبير مغطى بالأسمنت مع نغمات الباستيل الوردية. الرف الطويل الذي يحتوي على حوضين أصليين مع تصميم مربع الشكل وزوايا دائرية، يؤكد على إمكانية الحصول على أي تصميم تريد مع الخرسانة. الأضواء الخفية في السقف المعلق تبرز أناقة اللمسات الأسمنتية وتمنحها إطلالة عصرية أنيقة.
الأيبوكسي هي الأرضيات الأكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة لما تتميز به من لمعان ساحر وألوان تبدو كما لو أنها حقيقية تمامًا كما في هذا المثال. تستخدم هذه الأرضيات في مختلف غرف المنزل.
في هذا الحمام، يقترح الإيطالي Brembana Resine أرضيات من الراتنج في ألوان البحر ، مع ظلال متدرجة من اللون الأزرق. ليس فقط الأرضيات أو الجدران، تغطية، يمكنك أيضًا تغطية الأثاث أو أحواض الغسيل أو الدش الداخلي بالخرسانة فهو مقاوم جيد للماء ، التي تكون خالية من المفاصل ، لا تخضع لانتشار العفن والبكتيريا.
إن كنت تبحث عن إطلالة محايدة أنيقة، فإليك هذا النموذج المثالي الذي قام بتنفيذه Marcello Gavioli حيث جدران الحمام بالكامل تم تصميمها مع تغطية أسمنتية من نوع BioMalta. هذا الخيار صديق للبيئة لكونه مصنوع بالكامل من الماء وغير قابل للإصفرار ويمكن غسله بسهولة. هنا ، تم اختياره بنسق دقيق وهو متوفر بالفعل في مجموعة واسعة من الألوان ، مع امتدادات قيمة.
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