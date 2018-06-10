5 تصميمات تجعلك تختار الحمام الأسمنتي

إذا كنت تخطط لعملية تجديد ، أو إذا كنت تستكمل منزلك ، فستكون مهتمًا بمعرفة خصائص حمامات الراتينج الأسمنتي خاصة بعدما أصبحت الخرسانة مادة شعبية في السنوات الأخيرة ، وهي الأكثر استخدامًا في البيئات السكنية مثل المكاتب والمساحات التجارية. ولكن ما هي الخصائص وما هي مزايا الحمامات الأسمنتية؟

لنبدأ بالقول أن الخرسانة صحية للغاية مما يجعلها مثاليًة ليس فقط في الحمام ولكن أيضًا للمطبخ. إن الأسمنت غير مسامي وسهل التنظيف كما أنه خال من المفاصل لوا يخضع لإصابات العفن أو انتشار البكتيريا.

يمكن توظيف الخرسانة لتصميم الأرضية أو طلاء الجدار، ليس هذا فقط بل أيضا يمكن استخدامها في تصميم الجزء العلوي من حوض غسيل أو جدران الحوض.

اختيار الحمامات الأسمنتية يعني اختيار طلاء مقاوم للتآكل، دون أن ننسى أن الأسمنت يمكن أيضا أن يُطبق على الأسطح الموجودة، مع توفير كبير في التكاليف. فهو مصنوع من مواد غير سامة ويسمح لك بخلق تأثيرات ديكورية ذات مستوى جمالي عظيم. إليك هذه النماذج الخمس التي تمنحك 5 أسباب لاختيار الحمام الخرساني!