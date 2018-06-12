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5 أفكار لمدخل منزل أكثر أناقة وتنظيم

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
NEW! SS16 COLLECTION, Loaf Loaf Corridor, hallway & stairsStorage فلز Grey
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بسيط أو فاخر، كلاسيكي أو حديث، اسكندينافي أو مينمالي.. هناك العديد من الأساليب والطرق التصميمية لمنح مدخل منزلك إطلالة مميزة تناسب ذوقك الشخصي وتفضيلاتك.

تمامًا مثل تعدد الأساليب تتعدد أيضًا قطع الأثاث التي يمكن أن تزين بها مدخل منزلك، لذا في هذا المقال نركز اليوم على بعض الاقتراحات لإنشاء مدخل رائع أكثر تنظيمًا وأناقة. 

1. أنظمة متعددة الوظائف

Mish-Mesh storage Loaf Corridor, hallway & stairsStorage فلز Grey
Loaf

Mish-Mesh storage

Loaf
Loaf
Loaf

تعد أنظمة الأثاث متعددة الوظائف واحدة من أكثر الموارد الإستراتيجية المتوفرة في منزلنا. حتى في المدخل ، ولا سيما الصغيرة ، فإن وجود عنصر لا يحتوي فقط على أحذية واكسسوارات وملابس ، ولكنه مثالي أيضًا لإثرائها ببعض التفاصيل الزخرفية ، سيجعل الحياة اليومية أكثر سهولة.

2. المرايا الإبداعية

Ristrutturazione Appartamento, Giacomo Accordi Giacomo Accordi الممر والمدخل
Giacomo Accordi

Giacomo Accordi
Giacomo Accordi
Giacomo Accordi

 حتى المرآة ستقوم بدورها دون العديد من المزايا الإضافية. اختر واحدة إبداعية ، مع كتابات ، زخارف ، تأثيرات ثلاثية الأبعاد على السطح أو أشكال غير تقليدية ، ستجعل المدخل رائعاً ، مع القليل!

3. خزائن معلقة

Da un soggiorno con una scala in legno si sale in mansarda..., Falegnameria Ferrari Falegnameria Ferrari الممر الحديث، المدخل و الدرج
Falegnameria Ferrari

Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari
Falegnameria Ferrari

الجدار المجهز ليس فقط في غرفة المعيشة! مع بعض خزانات الحائط المنسقة المثبتة على الحائط خلف المدخل ، يمكننا الحصول على بيئة حديثة وملفتة للنظر ، ولكن أيضًا عملية وعملية للحفاظ على الملحقات والأشياء والملابس وما إلى ذلك.

4. مدخل كلاسيكي

Загородный дом Троица 70 кв.м, Дизайн студия fabrika Дизайн студия fabrika غرفة المعيشة
Дизайн студия fabrika

Дизайн студия fabrika
Дизайн студия fabrika
Дизайн студия fabrika

هناك طريقة راسخة لتأثيث المدخل بسهولة تضاف دون شك إلى طاولة كونسول ، ليتم اختيارها في المواد والشكل والحجم تبعا لحجم المنزل وأسلوبه ، وما تريد أن تتكئ عليه ، ومن ثم الكمال مع المزهريات من الزهور والمرايا واللوحات. عنصر أساسي؟ فضاء صغير لإجراء البحث عن المفاتيح والأشياء الصغيرة الأخرى بشكل أسرع.

5. الجدران الناطقة

Appartamento Z + D, Architettura & Interior Design "Officina Archetipo" Architettura & Interior Design 'Officina Archetipo' الممر والمدخل White
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>

Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"
Architettura &amp; Interior Design <q>Officina Archetipo</q>
Architettura & Interior Design "Officina Archetipo"

والجدران الملونة كما ستوفر الرسومات المكتوبة والمطبوعات الصغيرة الطاقة وتعزز صورة المدخل ببساطتها الشديدة. بفضل الملصقات الجدارية التي يتم وضعها في المكان والاقلاع كما تريد ، يمكنك في الواقع تخصيص كل زاوية (حتى الأصغر) لضمان تأثير بصري فريد. أداة أخرى منخفضة التكلفة لكنها لا تزال صالحة والتي يمكن من خلالها الإشارة إلى المدخل هي اللوحة ، والتي لباس واحد أو أكثر من الجدران للحصول على تباين رائع.

لمزيد من التصميمات والاقتراحات المُلهمة لتصميم مدخل المنزل، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 نماذج لكيفية تصميم مدخل ترحيبي

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