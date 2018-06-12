5 أفكار لمدخل منزل أكثر أناقة وتنظيم

بسيط أو فاخر، كلاسيكي أو حديث، اسكندينافي أو مينمالي.. هناك العديد من الأساليب والطرق التصميمية لمنح مدخل منزلك إطلالة مميزة تناسب ذوقك الشخصي وتفضيلاتك.
تمامًا مثل تعدد الأساليب تتعدد أيضًا قطع الأثاث التي يمكن أن تزين بها مدخل منزلك، لذا في هذا المقال نركز اليوم على بعض الاقتراحات لإنشاء مدخل رائع أكثر تنظيمًا وأناقة.
تعد أنظمة الأثاث متعددة الوظائف واحدة من أكثر الموارد الإستراتيجية المتوفرة في منزلنا. حتى في المدخل ، ولا سيما الصغيرة ، فإن وجود عنصر لا يحتوي فقط على أحذية واكسسوارات وملابس ، ولكنه مثالي أيضًا لإثرائها ببعض التفاصيل الزخرفية ، سيجعل الحياة اليومية أكثر سهولة.
حتى المرآة ستقوم بدورها دون العديد من المزايا الإضافية. اختر واحدة إبداعية ، مع كتابات ، زخارف ، تأثيرات ثلاثية الأبعاد على السطح أو أشكال غير تقليدية ، ستجعل المدخل رائعاً ، مع القليل!
الجدار المجهز ليس فقط في غرفة المعيشة! مع بعض خزانات الحائط المنسقة المثبتة على الحائط خلف المدخل ، يمكننا الحصول على بيئة حديثة وملفتة للنظر ، ولكن أيضًا عملية وعملية للحفاظ على الملحقات والأشياء والملابس وما إلى ذلك.
هناك طريقة راسخة لتأثيث المدخل بسهولة تضاف دون شك إلى طاولة كونسول ، ليتم اختيارها في المواد والشكل والحجم تبعا لحجم المنزل وأسلوبه ، وما تريد أن تتكئ عليه ، ومن ثم الكمال مع المزهريات من الزهور والمرايا واللوحات. عنصر أساسي؟ فضاء صغير لإجراء البحث عن المفاتيح والأشياء الصغيرة الأخرى بشكل أسرع.
والجدران الملونة كما ستوفر الرسومات المكتوبة والمطبوعات الصغيرة الطاقة وتعزز صورة المدخل ببساطتها الشديدة. بفضل الملصقات الجدارية التي يتم وضعها في المكان والاقلاع كما تريد ، يمكنك في الواقع تخصيص كل زاوية (حتى الأصغر) لضمان تأثير بصري فريد. أداة أخرى منخفضة التكلفة لكنها لا تزال صالحة والتي يمكن من خلالها الإشارة إلى المدخل هي اللوحة ، والتي لباس واحد أو أكثر من الجدران للحصول على تباين رائع.
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