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5 تصميمات مُلهمة لغرف نوم كلاسيكية حديثة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Controluce Home Lake's Villa, Alberta Pacific Furniture Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
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الأجواء الرومانسية يمكن أن تُصنع باختيار مجرد أباجورة ، والجاذبية تتحقق مع الخشب في أنماط متعرجة، والسحر كله يكمن في التفاصيل الزخرفية والأقمشة، ولكن أيضا الستائر لا يمكن إغفالها إلى جانب التفاصيل الثمينة.

الأسرة المنجدة مع مقاعد مُريحة والسجاد الناعم.. كلها ملامح ترسم لوحة نابضة بسحر النمط الكلاسيكي الذي نقدمه لك في هذا المقال في 5 تصميمات مُلهمة جمعناها لمنحك دليلًا يساعدك في تحقيق حلمك بتصميم غرفة نوم كلاسيكية حديثة. دعنا نشاهدهم على الفور!

1. غرفة متطورة

Bedroom 1 - a Alberta Pacific Furniture غرفة نوم
Alberta Pacific Furniture

Bedroom 1 – a

Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture
Alberta Pacific Furniture

أنماط االزخارف والألوان الناعمة مع اختيار أرضية خشبية وستائر كبيرة ممتدة من الأرض إلى السقف يمنح الغرفة إطلالة أنيقة ودافئة. المصابيح ذات الأباجورة تبدو متطورة فيما يُضفي تصميم السرير شعور مريح جدًا. هذه هي مقومات الوصفة الكلاسيكية الرابحة والمتناغمة للديكور الذي يمكن أن يجذب الأنظار.

2. الأناقة الكلاسيكية الحديثة

Bedroom, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay غرفة نوم
Shevchenko_Nikolay

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

غرفة رائعة تجمع بين الأناقة النموذجية للأناقة الكلاسيكية مع الملحقات وذات المذاق الحديث ، تماماً مثل أحدث صيحات التصميم الداخلي. نجد مرة أخرى المذاق الحديث والكلاسيكي سواء في اختيار الألوان ، من الأكثر حيادية إلى حيوية ، وفي السرير وفي مصابيح السقف ، ثمينة للغاية.

3. التصميم الرومانسي للسرير ذو الأعمدة

"White Without Time", Ernesto Fusco Interior Designer Ernesto Fusco Interior Designer غرفة نوم خشب Beige
Ernesto Fusco Interior Designer

Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer
Ernesto Fusco Interior Designer

 سرير مغطى ذو أربعة أعمدة. كما هو الحال في التفسيرات الأكثر حداثة ، يقتصر الهيكل هنا على تحريك المحيط دون أن يثقل الغلاف الجوي بالستائر ، مما يترك مساحة كبيرة لعناصر قوية أخرى في الغرفة ، مثل مصابيح السقف.

4. الرومانسية والتناظر

Master Bedroom Roselind Wilson Design غرفة نوم luxury bedroom,cushions,chaise lounge,dressing table,curtain,carpet,pillar,interior design
Roselind Wilson Design

Master Bedroom

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

 الرومانسية والتناظر  يقدمان عرض من أعراض الصقل الكلاسيكي في هذه الغرفة الجميلة. مقعد من القماش مع صنعة الكابيتون عند سفح السرير. البيئة ، التي تم لعبها على تناسق مثالي ، تركز على أبات جور ، وطاولات السرير والأقمشة الثمينة ، وعلى ظلال البودرة التي تعطي مظهرًا رومانسيًا للقطات المربعة.

5. اتباع نهج انتقائي

Luxury Apartment in Rome-Piazza di Spagna, Tania Mariani Architecture & Interiors Tania Mariani Architecture & Interiors غرفة نوم خشب Grey
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors

Tania Mariani Architecture & Interiors
Tania Mariani Architecture &amp; Interiors
Tania Mariani Architecture & Interiors

تركز غرفة النوم التالية على مزيج فعال من العناصر الكلاسيكية والمعاصرة ، مستوحاة من الثقافات المختلفة لتحقيق تأثير انتقائي لا تشوبه شائبة. ثم يتم الجمع بين اللوح الأمامي الزخرفي مع الأشياء الصغيرة والحلي من القوالب العتيقة ، مع الوسائد الملونة الشرقية في الحرير الملون ومدفأة مع ميزات ضخمة.

لمزيد من تصميمات غرفة النوم الملهمة والأنيقة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات عصرية جدا لغرفة نومك

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