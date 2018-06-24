5 نصائح لاختيار ألوان الجدران

تساهم ألوان جدران منزلنا ، تمامًا مثل الضوء ، في جعلها حية وترحيبية. من المهم أن تعكس ذوقنا وأسلوبنا لجعلنا نشعر بأننا في المنزل في المنزل. لذلك يجب أن نختارها بعناية أيضًا لجعل البيئات المختلفة مناسبة لنوع النشاط المقصود منها.
في هذا المقال، سوف نرى كيف تتفاعل الألوان مع الضوء من خلال تعديل تصورنا للفضاء لتحقيق أفضل تصميم داخلي. سنفهم أيضًا كيف يمكنهم التأثير علينا، على سبيل المثال من خلال تشجيع الاسترخاء أو التركيز. لذلك سيكون لدينا أداة لمساعدتنا في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة.
إذا كنا نريد أن نعطي لغرفة نومنا كل سطوع لوننا المفضل ، يمكننا استخدامه ، في الظل الشديد ، على جدار اللوح الأمامي للسرير واترك الجدران البيضاء الأخرى في تناقض صارخ. سيعكس الضوء اللون ، ويغمر الغرفة بأكملها بظل ناعم ومريح ومريح.
الجدران البيضاء، فضلا عن كونها مناسبة لتعزيز أي نوع من الأثاث، ولها خاصية لإبراز سطوع البيئة وذلك للسماح لنا تصور أكثر اتساعا بكثير. الأبيض هو اللون المثالي لإبراز أفضل الصور أو الإطارات المعلقة على الجدران التي تضيء الغرفة بلمسة من اللون.
ألوان الباستيل ، مع ظلالها الناعمة والمضيئة ، لديها القدرة على غرس الهدوء والاسترخاء. وبالتالي فهي مناسبة لجدران المساحات المخصصة للدراسة والعمل ، والمساحات التي من المهم أن تكون قادرة على الشعور بالراحة والتركيز. وعلاوة على ذلك ، كونها الألوان الحساسة ، فهي مناسبة جدا لغرفة الصغار.
تتناسب الألوان الداكنة مع البيئات الواسعة جدًا لأنها تميل إلى جعلها أصغر حجمًا مما هي عليه بالفعل. لذلك علينا أن نستخدمها لجدران البيئات الكبيرة التي ستعطي أسلوبًا وأناقة لا يقبل الجدل ، لا سيما إذا ما تم دمجها مع أثاث أنيق وعصري التصميم. ومع ذلك فمن المستحسن أن تضيف دائما لمسة من اللون وإيلاء اهتمام خاص للضوء حتى لا يثقل بالكامل.
تعطي بعض درجات الرمادي والأزرق الأناقة والأناقة إلى الفضاء مع الحفاظ على دقة معينة مهذبة. ولذلك فهي مناسبة بالتأكيد لبيئات العمل ، حيث أنها تسهل التركيز ، وكذلك لتعزيز الديكور الحديث ، لا سيما في منطقة المعيشة حيث يفضلون الاسترخاء والاسترخاء.
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