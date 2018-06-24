5 نصائح لاختيار ألوان الجدران

تساهم ألوان جدران منزلنا ، تمامًا مثل الضوء ، في جعلها حية وترحيبية. من المهم أن تعكس ذوقنا وأسلوبنا لجعلنا نشعر بأننا في المنزل في المنزل. لذلك يجب أن نختارها بعناية أيضًا لجعل البيئات المختلفة مناسبة لنوع النشاط المقصود منها.

في هذا المقال، سوف نرى كيف تتفاعل الألوان مع الضوء من خلال تعديل تصورنا للفضاء لتحقيق أفضل تصميم داخلي. سنفهم أيضًا كيف يمكنهم التأثير علينا، على سبيل المثال من خلال تشجيع الاسترخاء أو التركيز. لذلك سيكون لدينا أداة لمساعدتنا في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة.