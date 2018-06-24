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5 نصائح لاختيار ألوان الجدران

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Obra Europa, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
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تساهم ألوان جدران منزلنا ، تمامًا مثل الضوء ، في جعلها حية وترحيبية. من المهم أن تعكس ذوقنا وأسلوبنا لجعلنا نشعر بأننا في المنزل في المنزل. لذلك يجب أن نختارها بعناية أيضًا لجعل البيئات المختلفة مناسبة لنوع النشاط المقصود منها. 

في هذا المقال، سوف نرى كيف تتفاعل الألوان مع الضوء من خلال تعديل تصورنا للفضاء لتحقيق أفضل تصميم داخلي. سنفهم أيضًا كيف يمكنهم التأثير علينا، على سبيل المثال من خلال تشجيع الاسترخاء أو التركيز. لذلك سيكون لدينا أداة لمساعدتنا في اختيار الألوان المناسبة لكل غرفة.

1. لون حية لتباين مشرق

Obra Europa, Silvana Valerio Silvana Valerio غرفة نوم
Silvana Valerio

Silvana Valerio
Silvana Valerio
Silvana Valerio

إذا كنا نريد أن نعطي لغرفة نومنا كل سطوع لوننا المفضل ، يمكننا استخدامه ، في الظل الشديد ، على جدار اللوح الأمامي للسرير واترك الجدران البيضاء الأخرى في تناقض صارخ. سيعكس الضوء اللون ، ويغمر الغرفة بأكملها بظل ناعم ومريح ومريح.

2. قوة بيضاء

La Biwa, Construccions i Reformes Miquel Munar SL Construccions i Reformes Miquel Munar SL غرفة نوم
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL
Construccions i Reformes Miquel Munar SL

 الجدران البيضاء، فضلا عن كونها مناسبة لتعزيز أي نوع من الأثاث، ولها خاصية لإبراز سطوع البيئة وذلك للسماح لنا تصور أكثر اتساعا بكثير. الأبيض هو اللون المثالي لإبراز أفضل الصور أو الإطارات المعلقة على الجدران التي تضيء الغرفة بلمسة من اللون.

3. ظلال الباستيل للاسترخاء

DOM W CZĘSTOCHOWIE , grupa KMK sp. z o.o grupa KMK sp. z o.o غرفة الاطفال
grupa KMK sp. z o.o

grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o
grupa KMK sp. z o.o

ألوان الباستيل ، مع ظلالها الناعمة والمضيئة ، لديها القدرة على غرس الهدوء والاسترخاء. وبالتالي فهي مناسبة لجدران المساحات المخصصة للدراسة والعمل ، والمساحات التي من المهم أن تكون قادرة على الشعور بالراحة والتركيز. وعلاوة على ذلك ، كونها الألوان الحساسة ، فهي مناسبة جدا لغرفة الصغار.

4. الألوان الداكنة للأناقة الواسعة

Paris apartment, Diff.Studio Diff.Studio غرفة المعيشة
Diff.Studio

Paris apartment

Diff.Studio
Diff.Studio
Diff.Studio

تتناسب الألوان الداكنة مع البيئات الواسعة جدًا لأنها تميل إلى جعلها أصغر حجمًا مما هي عليه بالفعل. لذلك علينا أن نستخدمها لجدران البيئات الكبيرة التي ستعطي أسلوبًا وأناقة لا يقبل الجدل ، لا سيما إذا ما تم دمجها مع أثاث أنيق وعصري التصميم. ومع ذلك فمن المستحسن أن تضيف دائما لمسة من اللون وإيلاء اهتمام خاص للضوء حتى لا يثقل بالكامل.

6. الرصانة في مزيج الرمادي والأزرق

Casa Liniers, FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION غرفة المعيشة
FILIPPIS/DIP – DISEÑO Y CONSTRUCCION

FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION
FILIPPIS/DIP – DISEÑO Y CONSTRUCCION
FILIPPIS/DIP - DISEÑO Y CONSTRUCCION

تعطي بعض درجات الرمادي والأزرق الأناقة والأناقة إلى الفضاء مع الحفاظ على دقة معينة مهذبة. ولذلك فهي مناسبة بالتأكيد لبيئات العمل ، حيث أنها تسهل التركيز ، وكذلك لتعزيز الديكور الحديث ، لا سيما في منطقة المعيشة حيث يفضلون الاسترخاء والاسترخاء.

لمزيد من النصائح والأفكار التصميمية الملهمة، تفضل بقراءة المقال التالي، نصائح ستساعدك على أختيار ستائر منزلك

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