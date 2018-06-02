نصائح ستساعدك على أختيار ستائر منزلك

عندما نتخيل شكل
المنزل المثالي ، ننظر إلى لون المنضدة في المطبخ. وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر ، فإننا في كثير من الأحيان نتغاضى عن عوامل أخرى لا تقل أهمية ، مثل الستائر.
لماذا نرتكب هذا الخطأ بانتظام؟ جزء منه يقوم بهذه المهمة ، مثل الستائر أو الستائر. ثم هناك عامل
قيود الميزانية ، مما يعني أن الستائر هي عادة واحدة من أول اللمسات الداخلية التي يتم قطعها من القائمة.
ولكن لا تنس أن الستائر يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في تعزيز الوجود الداخلي للمنزل (والغرفة). هذا هو السبب في أنها لا ينبغي أن تكون بالتأكيد فكرة ثانوية أو شراء دفعة – فقط ضعها قدر الإمكان في الغرفة ، واللوح الأمامي للنوم الخاص بك.
بالطبع لدينا الكثير من النصائح الجاهزة للذهاب لمساعدتك في اختيار الستائر المثالية لمنزلك ، لذلك دعونا الحصول على الحق في ذلك!
عندما يتعلق الأمر بالسرعة والراحة ، فالستائر الجاهزة مثالية. ولكن خذ ما يلي بعين الاعتبار:
الايجابيات:
• هم أكثر بأسعار معقولة من خيارات مصممة خصيصا.
• يمكنك شراؤها مباشرة من الرف ونقلها إلى المنزل.
انهم في الغالب قابل للغسل.
• تتوفر مجموعة لائقة من الألوان والأنماط ، بغض النظر عن أسلوبك الداخلي.
سلبيات:
• بشكل عام ، نقتصر على الأطوال القياسية (عادة 136 سم ، 182 سم ، 228 سم) ونحدد العرض (من 130 سم إلى 228 سم).
• النهاية في بعض الأحيان أقل جودة من الخيارات المصممة للقياس.
تأكد دائمًا من رؤية ما ستبدو عليه هذه الستائر غير ملفوفة قبل شرائها.
هل نوافذ منزلك متناسبة بشكل غير عادي؟ ثم قد تضطر إلى صنع الستائر المصنوعة خصيصا لتناسبها.
الايجابيات:
• يمكن صنع ستائر مصممة خصيصًا لتناسب نوافذك تمامًا.
• يمكنك اختيار أي قماش ، طالما أن وزن الستائر مناسب.
• يتم إرفاق نمط الغرفة بالقطب أو المسار.
• بطانة الجودة تريد تحسين طريقة تعليق الستائر وعزلها.
• يمكن جعل الديكور المتكامل (مثل الوسائد) يتناسب مع ستائرك.
سلبيات:
• الستائر المصممة خصيصًا هي البديل الأكثر تكلفة (وقد تحتاج إلى احتساب تكاليف التنظيف الجاف).
• لا يتم إعادة تعيين هذه الستائر إلى نافذة مختلفة.
• ﺗﺄﮐد ﻣرة أﺧرى ﻣن ھذه اﻟﻘﯾﺎﺳﺎت ، ﺣﯾث ﺳﺗﺗﮐﻟف اﻷﺧطﺎء.
ما مقدار الضوء الذي تريد تصفيته أو الخروج منه؟ إذا كنت تقوم باختيار ستائر لمنطقة مشتركة ، مثل غرفة المعيشة ، فاختر الستائر الشفافة التي تسمح بدخول المزيد من الضوء إلى الفضاء. إذا كانت الخصوصية أكثر إثارة للقلق و / أو كنت تحتاج إلى إضاءة أقل للغرفة (مثل غرفة النوم أو السينما المنزلية) ، فاذهب بنسيج أثقل.
لا تقلل من أهمية إجراء القياسات. اختر الستائر / الستائر الخاصة بك بناء على ما يلي:
• قم بقياس الارتفاع من الأرض إلى الأرض قبل تعليق الستائر. تبحث عن حساب ارتفاع الشماعات على الأرض.
• عند قياس عرض النافذة ، ضع في اعتبارك مقدار ما تريد أن تكون عليه شاشتك. للحصول على مظهر ملفوف ، يجب أن تكون الستارة بعرض 3 أضعاف النافذة. للحصول على نظرة مصممة ، مستوى جيد هو ستارة لوحات 5 سم مقابل النافذة.
عند البحث عن الستائر المثالية لمنزلك ، ضع في اعتبارك أن اختيار القماش هو عامل حيوي. لهذا السبب تريد تحديد كيفية عمل هذه الستائر في الغرفة قبل اختيار القماش.
تريد فيبي السني؟ ضع في اعتبارك نسيجًا خفيفًا مثل الكتان أو القطن ، مما يضيف إحساسًا غير رسمي ومتجدد للفضاء. للحصول على مظهر أكثر دراماتيكية ، يمكن أن تكون الأقمشة الثقيلة مثل الجلد المدبوغ والمخمل مثالية. تذكر أنه بالإضافة إلى حجب الضوء الطبيعي ، تضمن الأقمشة الأثقل مظهرًا أكثر رسمية للغرفة.