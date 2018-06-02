نصائح ستساعدك على أختيار ستائر منزلك

عندما نتخيل شكل المنزل المثالي ، ننظر إلى لون المنضدة في المطبخ. وعلى الرغم من أهمية هذه العناصر ، فإننا في كثير من الأحيان نتغاضى عن عوامل أخرى لا تقل أهمية ، مثل الستائر.

لماذا نرتكب هذا الخطأ بانتظام؟ جزء منه يقوم بهذه المهمة ، مثل الستائر أو الستائر. ثم هناك عامل قيود الميزانية ، مما يعني أن الستائر هي عادة واحدة من أول اللمسات الداخلية التي يتم قطعها من القائمة.

ولكن لا تنس أن الستائر يمكن أن تقطع شوطًا طويلًا في تعزيز الوجود الداخلي للمنزل (والغرفة). هذا هو السبب في أنها لا ينبغي أن تكون بالتأكيد فكرة ثانوية أو شراء دفعة – فقط ضعها قدر الإمكان في الغرفة ، واللوح الأمامي للنوم الخاص بك.

بالطبع لدينا الكثير من النصائح الجاهزة للذهاب لمساعدتك في اختيار الستائر المثالية لمنزلك ، لذلك دعونا الحصول على الحق في ذلك!