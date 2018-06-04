منزل حديث بديكورات منعشة وملونة

من هذه الزاوية نستطيع رؤية المطبخ بوضوح يتكون من وحدات تخزينية مدمجة مع الجدار جميعها باللون الأبيض الناصع، هذا إلى جانب مائدة جزيرة كبيرة موازية له توفر بداخلها مساحة تخزينية إضافية.

يطل المطبخ مثلما هو في الصورة على الفضاء الخارجي من هذا المنزل، فيزيده حيوية وانتعاش، ناهيك عن الإضاءة الطبيعية التي تغمر المكان وتقلل من استهلاك الكهرباء.