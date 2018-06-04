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منزل حديث بديكورات منعشة وملونة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة المعيشة
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تُفاجئنا جولة هوميفاي 360 اليوم بمشروع حديث لمنزل يتزين ببالتة ألوان جريئة ومشرقة رغم أن بعض غرفه مصممة وفقًا للنمط التبسيطي أو المينيمال الذي يميل إلى استخدام الألوان المحايدة الهادئة كالأبيض والبيج والأوف وايت. دعونا نكتشف جميع خباياه الآن ونستفيد مما يميزه من أفكار ولمسات ديكورية.

واجهة بلمسات زجاجية

homify منازل
homify

homify
homify
homify

منزل عائلي مُعاصر التصميم يتكون من طابقين واسعين، كلاهما يتألق بلمسات زجاجية رائعة بعضها شفاف والآخر عاكس. المنزل كما نرى في الصورة يطل على حديقة صغيرة تزينها مجموعة بسيطة من النباتات، في الوقت الذي يتزين فيه المدخل بالعديد من الدرجات المكسية بالأحجار.   

السفرة تطل على المطبخ وغرفة المعيشة

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

ننتقل لأول مساحة داخلية من هذا المنزل وهي غرفة الطعام والتي تتكون من مائدة زجاجية مستطيلية ومجموعة مقاعد باللون البيج الفاتح. في الجهة المقابلة للسفرة، نستطيع أن نلمح المطبخ، لكننا لا نرى منه سوى مائدة جزيرة كبيرة وأنيقة.  

المطبخ مينيمالي بخزائن بيضاء مدمجة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

من هذه الزاوية نستطيع رؤية المطبخ بوضوح يتكون من وحدات تخزينية مدمجة مع الجدار جميعها باللون الأبيض الناصع، هذا إلى جانب مائدة جزيرة كبيرة موازية له توفر بداخلها مساحة تخزينية إضافية.

يطل المطبخ مثلما هو في الصورة على الفضاء الخارجي من هذا المنزل، فيزيده حيوية وانتعاش، ناهيك عن الإضاءة الطبيعية التي تغمر المكان وتقلل من استهلاك الكهرباء.

المعيشة بألوان جريئة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بعد أن شاهدنا كلًا من المطبخ وغرفة الطعام، لابد أن نلقي نظرة متفحصة على غرفة المعيشة والتي تعد من أهم غرف المجال الحيوي لأن الأسرة تقضي معظم الأوقات بين أحضانها.

ولأن الغرفة بمساحة محدودة بعض الشيء، قرر الخبراء عدم الإفراط في اقتناء قطع الأثاث، فاختاروا فقط أريكة أرجوانية مشرقة مع وسائد متناسقة، ومجموعة كراسي صفراء مريحة خلقت حالة من التباين بأجواء الساحة وجعلت الغرفة نابضة بالحياة.

حمام السباحة مع جلسة عنوانها الراحة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

فقط عندما تشعر بأنك قد مللت من جميع الغرف والمكوث داخلًا بشكل عام، هناك حمام سباحة في الفناء الخلفي ينتظرك في أي وقت!

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