منزل حديث بديكورات منعشة وملونة

تُفاجئنا جولة هوميفاي 360 اليوم بمشروع حديث لمنزل يتزين ببالتة ألوان جريئة ومشرقة رغم أن بعض غرفه مصممة وفقًا للنمط التبسيطي أو المينيمال الذي يميل إلى استخدام الألوان المحايدة الهادئة كالأبيض والبيج والأوف وايت. دعونا نكتشف جميع خباياه الآن ونستفيد مما يميزه من أفكار ولمسات ديكورية.
منزل عائلي مُعاصر التصميم يتكون من طابقين واسعين، كلاهما يتألق بلمسات زجاجية رائعة بعضها شفاف والآخر عاكس. المنزل كما نرى في الصورة يطل على حديقة صغيرة تزينها مجموعة بسيطة من النباتات، في الوقت الذي يتزين فيه المدخل بالعديد من الدرجات المكسية بالأحجار.
ننتقل لأول مساحة داخلية من هذا المنزل وهي غرفة الطعام والتي تتكون من مائدة زجاجية مستطيلية ومجموعة مقاعد باللون البيج الفاتح. في الجهة المقابلة للسفرة، نستطيع أن نلمح المطبخ، لكننا لا نرى منه سوى مائدة جزيرة كبيرة وأنيقة.
من هذه الزاوية نستطيع رؤية المطبخ بوضوح يتكون من وحدات تخزينية مدمجة مع الجدار جميعها باللون الأبيض الناصع، هذا إلى جانب مائدة جزيرة كبيرة موازية له توفر بداخلها مساحة تخزينية إضافية.
يطل المطبخ مثلما هو في الصورة على الفضاء الخارجي من هذا المنزل، فيزيده حيوية وانتعاش، ناهيك عن الإضاءة الطبيعية التي تغمر المكان وتقلل من استهلاك الكهرباء.
بعد أن شاهدنا كلًا من المطبخ وغرفة الطعام، لابد أن نلقي نظرة متفحصة على غرفة المعيشة والتي تعد من أهم غرف المجال الحيوي لأن الأسرة تقضي معظم الأوقات بين أحضانها.
ولأن الغرفة بمساحة محدودة بعض الشيء، قرر الخبراء عدم الإفراط في اقتناء قطع الأثاث، فاختاروا فقط أريكة أرجوانية مشرقة مع وسائد متناسقة، ومجموعة كراسي صفراء مريحة خلقت حالة من التباين بأجواء الساحة وجعلت الغرفة نابضة بالحياة.
فقط عندما تشعر بأنك قد مللت من جميع الغرف والمكوث داخلًا بشكل عام، هناك حمام سباحة في الفناء الخلفي ينتظرك في أي وقت!
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