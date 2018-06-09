تصميمات مثالية لورق الجدران في مطبخك

إن المطابخ ليست فقط ضرورة عملية في المنزل ، بل إنها توفر أيضًا فرصة كبيرة لإضافة بعض اللمسات الشخصية شديدة الجاذبية وعنصر واحد دائمًا ما يُعطى الكثير من الأفكار حول كيفية إنهاء الجدران. تقليديا ، الطلاء ، والبلاط والزجاج هي الأكثر شعبية في تركيبات المطابخ

أصبحت أفكار خلفية المطبخ متنوعة بشكل رائع ، ولكن من الأهمية بمكان أن تؤخذ بعض العناصر بعين الاعتبار ، مثل:

- سهولة التنظيف. خلفية المطبخ ستكون عرضة للبقع الغريب والتسريب ، وهذا هو السبب في أن الورق نفسه يحتاج إلى أن يكون قادرا على تحمل فرك. لهذا السبب ، فإن ورق الحائط القياسي غير مناسب ببساطة.

- مقاومة للرطوبة. مع كون البخار والتكثيف من المشكلات الحقيقية في كل مطبخ ، يجب أن يكون ورق الجدران قادراً على تحمل الماء الزائد ، وإلا فسوف ينفجر بالسرعة التي يرتفع بها.

- التصميم التكميلي. خلفيات تحتاج إلى العمل مع خزائن المطبخ التي تم تثبيتها ، وإلا فإن النتيجة النهائية ستكون مزعجة وغير عادية للعمل.

لقد أنشأنا هذا الدليل لاقتراح بعض اللمسات الجمالية الرائعة لخلفية المطبخ التي ستعمل بأي نمط من المنزل. من الزخارف الصناعية إلى الزخارف التقليدية ، ستكون كل المظاهر التالية رائعة عند طباعتها على ورق جدران مطبخ مناسب.