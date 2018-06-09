تصميمات مثالية لورق الجدران في مطبخك

إن المطابخ ليست فقط ضرورة عملية في المنزل ، بل إنها توفر أيضًا فرصة كبيرة لإضافة بعض اللمسات الشخصية شديدة الجاذبية وعنصر واحد دائمًا ما يُعطى الكثير من الأفكار حول كيفية إنهاء الجدران. تقليديا ، الطلاء ، والبلاط والزجاج هي الأكثر شعبية في تركيبات المطابخ
أصبحت أفكار خلفية المطبخ متنوعة بشكل رائع ، ولكن من الأهمية بمكان أن تؤخذ بعض العناصر بعين الاعتبار ، مثل:
- سهولة التنظيف. خلفية المطبخ ستكون عرضة للبقع الغريب والتسريب ، وهذا هو السبب في أن الورق نفسه يحتاج إلى أن يكون قادرا على تحمل فرك. لهذا السبب ، فإن ورق الحائط القياسي غير مناسب ببساطة.
- مقاومة للرطوبة. مع كون البخار والتكثيف من المشكلات الحقيقية في كل مطبخ ، يجب أن يكون ورق الجدران قادراً على تحمل الماء الزائد ، وإلا فسوف ينفجر بالسرعة التي يرتفع بها.
- التصميم التكميلي. خلفيات تحتاج إلى العمل مع خزائن المطبخ التي تم تثبيتها ، وإلا فإن النتيجة النهائية ستكون مزعجة وغير عادية للعمل.
لقد أنشأنا هذا الدليل لاقتراح بعض اللمسات الجمالية الرائعة لخلفية المطبخ التي ستعمل بأي نمط من المنزل. من الزخارف الصناعية إلى الزخارف التقليدية ، ستكون كل المظاهر التالية رائعة عند طباعتها على ورق جدران مطبخ مناسب.
هذا هو تصميم خلفية المطبخ المعاصرة للغاية وعلى الاتجاه للنظر ، ولكن الأنماط الهندسية المتكررة تستحق بعض التفكير. ترتبط الأنماط الجمالية والهندسية ذات التصميم الجرافيكي المتصل بشكل كبير ومتجانس مع التصميمات الداخلية الاسكندنافية ذات التصميم الداخلي ، ببعض التشطيبات غير التقليدية ، ولكنها تعمل بشكل جيد للغاية مع الألوان الباهتة.
عند التعامل مع أنماط ورق جدران المطبخ الجريء ، يمكن أن يكون من المعقول أن تختار نغمات صامتة ، وهذا هو السبب في أن التصميم الرمادي والأبيض هنا جميل جدًا. إضافة إلى ما يكفي من التنوع إلى مساحة بسيطة للغاية ، فإنه يسمح بدمج مقعد مقعد الطعام الرمادي بشكل سلس أيضًا. جميلة على الاطلاق ، لافتة للنظر وأنيقة بما فيه الكفاية لتاريخ أبدا ؛ ما هي تركيبة سحرية.
يمكن للمطابخ التي تحتوي على ورق الجدران أن تحظى بشعور ساحر ورائع للغاية بالنسبة لهم ، وهذا هو السبب في أن التصاميم الكلاسيكية للزهور صحيحة تماماً ، خاصة بالنسبة للممتلكات القديمة أو تلك التي تقع في المناطق الريفية. تذكّرنا بطبيعة الحال بمطابخ البلد ذات الأجواء المنزلية ، وزخارف الأزهار أو chintzy ، وهي توفر خلفية رائعة لمفروشات أنيقة رثية وخزائن تقليدية على طراز شاكر.
قد لا تبدو جدران الجدران المعلقة بورق الجدران ذات التصاميم الزهرية متشابهة للغاية ، ولكن عندما يكون هناك شيء كلاسيكي ، فإنها ببساطة تتجاوز الصيحات والأزياء ، وسيكون للأزهار دائما مكان في بيوت التراث ، على أقل تقدير!
نحن نعلم أن هذا المطبخ يحتوي على الطوب المكشوف الفعلي المعروض ، ولكن المظهر عظمى للغاية ، يجب أن يكون الأمر يستحق النظر في تعليق ورق جدران من الطوب. بعد كل شيء ، فإن تعليق بضع لفات من ورق الحائط المطبخ سيكون بالتأكيد أكثر بساطة من تجريد plater ، تنظيف الطوب ثم ختم الكثير كله! إذا لم يكن هناك شيء آخر ، سيكون بالتأكيد أقل غبارًا.
إن ورق الجدران ذات التأثيرات الحجرية لجدران المطبخ هو فكرة رائعة ، حيث أنه سيسمح بأن يجتمع الريف مع الأجواء الصناعية التي يبدو أن العديد من أصحاب المنازل حريصون على احتضانها ، ولكن مع الحد الأدنى من المتاعب والتكلفة. ليس فقط هذا؛ هناك الكثير من الاختلافات على موضوع الطوب المكشوف لاستكشاف ، من خلال إلى اللون الأبيض إلى الحجر الرملي وكل شيء في ما بينهما.
إن المظهر النهائي الذي خلقته هذه الخلفية المذهلة بالأسود والفلين قد أصبح أمرًا لا يصدق تمامًا ، ويثبت حقًا أن الجدة أو المطبوعات المميزة لا يجب أن تكون 'naff'. يمكن أن يكونوا قليلا من المتعة التي تثير حقا غرفة روتينية.
على نحو مشابه لتأثير الطوب الذي ناقشناه سابقًا ، نحن نعلم أن هذه الصورة تظهر الكسوة الخشبية الفعلية ، وليس خلفية ذكية ، ولكنها تعطي انطباعًا عن مدى إمكانية ظهور خلفية حديثة للمطبخ من الخشب في الموقع.
فكرة جدار ميزة مثالية في مطبخ بسيط أو بسيط للغاية ، فإن ورق الحائط الخشبي يأتي في كل نمط يمكن تصوره ، مع أشكال أنيقة رثية أو مطلية أو طبيعية من السهل جدا الحصول عليها. بفضل الخطوط الطبيعية من الكسوة الخشبية ، سيكون من السهل جدًا تعليقها بشكل سلس وغير قابل للاكتشاف تقريبًا.