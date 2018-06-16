عملية أختيار أريكة لغرفة معيشتك لا يختلف في الواقع عن استكشاف المنازل والسيارات ، وكل شيء آخر في الحياة، التي تقدم لك خيارات لا نهائية، ولكن عليك أن تكون حذرًا قبل أتخاذ القرار، قد تشعر وكأنك تعرف بالضبط ما تريده لغرفة معيشتك أو في أي مكان آخر تخطط فيه لوضع هذه الأريكة الجديدة، ولكن ماذا يحدث عندما تدخل إلى متجر الأثاث وترى مختلف الأشكال والأشكال والألوان المختلفة؟
لذلك نحن اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة نصائح رائعة لإختيار أريكة غرفة المعيشة.
عندما يتعلق الأمر بالأثاث ، فالحجم مهم جدًا! بغض النظر عن حجم غرفة المعيشة الكبيرة أو الصغيرة ، ستحتاج إلى تحديد مقدار ما تخطط له عند ملء الأرائك والأرائك.
هل تخططون لتضمين طاولة قهوة؟ ثم صوفا بسيطة على شكل حرف L يمكن أن تبدو رائعة عند إقرانها بطاولة قهوة. إذا كنت تخطط للسماح للأريكة بأن تكون نقطة الجذب الرئيسية للغرفة ، فننصحك بالبحث عن أشكال أريكة مستديرة تشغل مساحة أكبر وتوفر الكثير من المقاعد.
غرف المعيشة الأصغر تساوي الأرائك الصغيرة. مع مساحة أقل ، من المنطقي أن أي أريكة تختارها سوف تجذب الإنتباه. لذلك ، عند اختيار الأريكة ، من المهم اختيار واحدة تكون عملية وقوية ومكملة لبقية المساحة.
تخطيط غرفة المعيشة الخاصة بك يعتمد على نمط حياتك.
هل تستخدم الغرفة في الغالب للاسترخاء ومشاهدة الأفلام؟ ثم تحتاج الصوفا إلى مواجهة في اتجاه التلفزيون.
هل تستضيف وترفيه هناك كثيرًا؟ قم بإنشاء شبه دائرة أو دائرة كاملة.
هل تستخدم أسرتك غرفة المعيشة للصالة والاسترخاء؟ ثم تحيط أريكة مع الكراسي والوسائد لإنشاء مناطق جلوس متعددة يمكن الاستمتاع بها بشكل فردي ، أو كمجموعة كبيرة.
التوجه والأشكال من الأرائك تسير جنبا إلى جنب. في حين أن التصميم النظيف على شكل حرف L رائع لتقسيم المساحات المفتوحة مثل غرفة المعيشة والمطبخ، فإن الشكل المستدير أكثر مثالية لمساحة أصغر يُقصد بها أن تكون منطقة تجمع لمجموعات من الناس.
لذا، ماذا لو كنت ترغب في إضافة المزيد من الكراسي والطاولات في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ ثم نوصي بالكرسي أو السرير النهاري بدلاً من الأريكة التقليدية. في حين لا يزال يوفر أماكن جلوس لعدة أشخاص ، إلا أنه صغير الحجم ويمكن أن يعمل كإصدار أكثر تطوراً من الفوتون.
كيف ستعرف إذا كانت هذه الأريكة مريحة وعملية إذا لم تجربها أولاً؟
يبلغ متوسط عمق المقعد 60 سم على الأقل ، مما يعني مساحة كبيرة للمناورة إذا كان لديك أرجل طويلة. ولكن تذكر أن عمق المقعد يختلف ، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تجربة أنماط مختلفة لضمان حصولك على دعم جيد.
من حيث ارتفاع المقعد ، فإن معظم التصاميم تتراوح بين 45 و 50 سم. هل يناسب هذا الجميع في عائلتك؟
أخيرًا ، تحقق من عرض الأريكة باستثناء مساند الأذرع إذا كنت تحب الاسترخاء.
من المؤكد أن نوع القماش سيكون مرتفعًا في قائمتك عند اختيار الأريكة. قد تتلاشى المواد الطبيعية في ضوء الشمس القوي ، لذا اختر قماشًا صناعيًا إذا وضعت الأريكة بالقرب من النافذة.
حصلت على الصغار أو الحيوانات الأليفة في المنزل؟ ثم لا تنظر حتى في جلد الغزال الأبيض اختر قماشًا سهل التنظيف. الأغطية السائبة هي بالتأكيد مثالية ، حيث يمكن إزالتها بسهولة للتنظيف.
والجلد مادة دائمة التصميم خاصة في الألوان الداكنة، وعادةً ما ترتدي بشكل جيد مع التقدم في السن، وهي سهلة التنظيف.
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