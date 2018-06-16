نصائح رائعة لإختيار أريكة غرفة المعيشة

عندما يتعلق الأمر بالأثاث ، فالحجم مهم جدًا! بغض النظر عن حجم غرفة المعيشة الكبيرة أو الصغيرة ، ستحتاج إلى تحديد مقدار ما تخطط له عند ملء الأرائك والأرائك.

هل تخططون لتضمين طاولة قهوة؟ ثم صوفا بسيطة على شكل حرف L يمكن أن تبدو رائعة عند إقرانها بطاولة قهوة. إذا كنت تخطط للسماح للأريكة بأن تكون نقطة الجذب الرئيسية للغرفة ، فننصحك بالبحث عن أشكال أريكة مستديرة تشغل مساحة أكبر وتوفر الكثير من المقاعد.

غرف المعيشة الأصغر تساوي الأرائك الصغيرة. مع مساحة أقل ، من المنطقي أن أي أريكة تختارها سوف تجذب الإنتباه. لذلك ، عند اختيار الأريكة ، من المهم اختيار واحدة تكون عملية وقوية ومكملة لبقية المساحة.