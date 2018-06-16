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نصائح رائعة لإختيار أريكة غرفة المعيشة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Furniture, IQ Furniture IQ Furniture Living roomSofas & armchairs جلد Grey
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عملية أختيار أريكة لغرفة معيشتك لا يختلف في الواقع عن استكشاف المنازل والسيارات ، وكل شيء آخر في الحياة، التي تقدم لك خيارات لا نهائية، ولكن عليك أن تكون حذرًا قبل أتخاذ القرار، قد تشعر وكأنك تعرف بالضبط ما تريده لغرفة معيشتك أو في أي مكان آخر تخطط فيه لوضع هذه الأريكة الجديدة، ولكن ماذا يحدث عندما تدخل إلى متجر الأثاث وترى مختلف الأشكال والأشكال والألوان المختلفة؟ 

لذلك نحن اليوم في هوميفاي نقدم لكم مجموعة نصائح رائعة لإختيار أريكة غرفة المعيشة.

المقاسات

MADISON SOFA IQ Furniture Living roomSofas & armchairs جلد Grey
IQ Furniture

MADISON SOFA

IQ Furniture
IQ Furniture
IQ Furniture

عندما يتعلق الأمر بالأثاث ، فالحجم مهم جدًا! بغض النظر عن حجم غرفة المعيشة الكبيرة أو الصغيرة ، ستحتاج إلى تحديد مقدار ما تخطط له عند ملء الأرائك والأرائك.

هل تخططون لتضمين طاولة قهوة؟ ثم صوفا بسيطة على شكل حرف L يمكن أن تبدو رائعة عند إقرانها بطاولة قهوة. إذا كنت تخطط للسماح للأريكة بأن تكون نقطة الجذب الرئيسية للغرفة ، فننصحك بالبحث عن أشكال أريكة مستديرة تشغل مساحة أكبر وتوفر الكثير من المقاعد.

غرف المعيشة الأصغر تساوي الأرائك الصغيرة. مع مساحة أقل ، من المنطقي أن أي أريكة تختارها سوف تجذب الإنتباه. لذلك ، عند اختيار الأريكة ، من المهم اختيار واحدة تكون عملية وقوية ومكملة لبقية المساحة.

اختيار مكان الأريكة

Scatter cushions Loaf Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Multicolored cushions,scatter cushion,feather filled
Loaf

Scatter cushions

Loaf
Loaf
Loaf

تخطيط غرفة المعيشة الخاصة بك يعتمد على نمط حياتك.

هل تستخدم الغرفة في الغالب للاسترخاء ومشاهدة الأفلام؟ ثم تحتاج الصوفا إلى مواجهة في اتجاه التلفزيون.

هل تستضيف وترفيه هناك كثيرًا؟ قم بإنشاء شبه دائرة أو دائرة كاملة.

هل تستخدم أسرتك غرفة المعيشة للصالة والاسترخاء؟ ثم تحيط أريكة مع الكراسي والوسائد لإنشاء مناطق جلوس متعددة يمكن الاستمتاع بها بشكل فردي ، أو كمجموعة كبيرة.

تصميم الأريكة

Living Room in Holiday Home Dupere Interior Design غرفة المعيشة
Dupere Interior Design

Living Room in Holiday Home

Dupere Interior Design
Dupere Interior Design
Dupere Interior Design

التوجه والأشكال من الأرائك تسير جنبا إلى جنب. في حين أن التصميم النظيف على شكل حرف L رائع لتقسيم المساحات المفتوحة مثل غرفة المعيشة والمطبخ، فإن الشكل المستدير أكثر مثالية لمساحة أصغر يُقصد بها أن تكون منطقة تجمع لمجموعات من الناس.

لذا، ماذا لو كنت ترغب في إضافة المزيد من الكراسي والطاولات في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ ثم نوصي بالكرسي أو السرير النهاري بدلاً من الأريكة التقليدية. في حين لا يزال يوفر أماكن جلوس لعدة أشخاص ، إلا أنه صغير الحجم ويمكن أن يعمل كإصدار أكثر تطوراً من الفوتون.

الراحة

Tango Sofa Archer + Co Living roomStools & chairs
Archer + Co

Tango Sofa

Archer + Co
Archer + Co
Archer + Co

كيف ستعرف إذا كانت هذه الأريكة مريحة وعملية إذا لم تجربها أولاً؟

يبلغ متوسط عمق المقعد 60 سم على الأقل ، مما يعني مساحة كبيرة للمناورة إذا كان لديك أرجل طويلة. ولكن تذكر أن عمق المقعد يختلف ، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان تجربة أنماط مختلفة لضمان حصولك على دعم جيد.

من حيث ارتفاع المقعد ، فإن معظم التصاميم تتراوح بين 45 و 50 سم. هل يناسب هذا الجميع في عائلتك؟

أخيرًا ، تحقق من عرض الأريكة باستثناء مساند الأذرع إذا كنت تحب الاسترخاء.

الأقمشة والخامات

Living room homify غرفة المعيشة interior design
homify

Living room

homify
homify
homify

من المؤكد أن نوع القماش سيكون مرتفعًا في قائمتك عند اختيار الأريكة. قد تتلاشى المواد الطبيعية في ضوء الشمس القوي ، لذا اختر قماشًا صناعيًا إذا وضعت الأريكة بالقرب من النافذة.

حصلت على الصغار أو الحيوانات الأليفة في المنزل؟ ثم لا تنظر حتى في جلد الغزال الأبيض اختر قماشًا سهل التنظيف. الأغطية السائبة هي بالتأكيد مثالية ، حيث يمكن إزالتها بسهولة للتنظيف.

والجلد مادة دائمة التصميم خاصة في الألوان الداكنة، وعادةً ما ترتدي بشكل جيد مع التقدم في السن، وهي سهلة التنظيف.

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