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اضمن لنفسك نوم هانئ بين أحضان هذه الغرفة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Tranquil Master Bedroom and Ensuite, Frahm Interiors Frahm Interiors غرفة نوم
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من المؤكد أنك سـ تمر بتجربة نوم هانئة بين أحضان هذه الغرفة الناعمة، والسر يكمن وراء العديد من الأمور، أبرزها هو حسن اختيار ألوان طلاءات الجدران، وكذلك قطع الأثاث، وهنا بالطبع نقصد السرير المزدوج بتصميمه المذهل وفرشه الراقي.. دعونا من الإفراط في الحديث الآن، والتعرف أكثر على هذه الغرفة.   

الأبيض بطل الرواية

Tranquil Master Bedroom and Ensuite, Frahm Interiors Frahm Interiors غرفة نوم
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

غرفة نوم رئيسية تعدت كل حدود الأناقة، اللون الأبيض يغمر تصميمها الداخلي وتحديدًا السقف والجدران والمدفأة المبنية. لم يقتصر استخدام ذلك اللون في تصميم الغرفة فحسب، وإنما نجده أيضًا واسع الانتشار بمختلف أرجائها وأبرزها رأس السرير الكبتونية والمفروشات وبعض الوسائد.

البيبي بلو واللمسات الفضية

Tranquil Master Bedroom and Ensuite, Frahm Interiors Frahm Interiors غرفة نوم
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

نجح اللون الأزرق الفاتح أو البيبي بلو أن يضيف لهذه الغرفة لمسة معاصرة وراقية كسرت من رتابة اللون الأبيض، في الوقت الذي قامت فيه تلك اللمسة الفضية المتمثلة في الدولاب الجانبي للسرير بدورًا مشابهًا لأجواء الغرفة كما زادت من قيمتها الجمالية.

الإضاءة وسحرها

Tranquil Master Bedroom and Ensuite, Frahm Interiors Frahm Interiors غرفة نوم
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

تتمتع هذه الغرفة كما نرى في الصورة بمزيج رائع من الإضاءة الطبيعية والاصطناعية، الأولى منبعثة من تلك النوافذ التي تزين جانبي السرير، والثانية مصدرها تلك الثريا الفاخرة وما يتدلى منها من كريستالات لامعة.

حمام فاخر

Tranquil Master Bedroom and Ensuite, Frahm Interiors Frahm Interiors حمام
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

حمام فاخر مجهز على أعلى مستوى، في هذا الجزء منه نرى كابينة استحمام في الصدارة، وعلى الجانب الأيمن نجد وحدة تخزينية ثنائية تشمل بداخلها مغسلتين فندقيتين.

منطقة مستقلة لحوض الاستحمام

Tranquil Master Bedroom and Ensuite, Frahm Interiors Frahm Interiors حمام
Frahm Interiors

Frahm Interiors
Frahm Interiors
Frahm Interiors

رأينا في الصورة السابقة جزء واحد فقط من الحمام يتكون من كابينة زجاجية ومغسلة فندقية، أما مع هذه الزاوية، فنرى حوض أنيق للاستحمام مستقل بنفسه كفيل بأن يحقق الاسترخاء لمستخدميه.

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