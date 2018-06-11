اضمن لنفسك نوم هانئ بين أحضان هذه الغرفة

من المؤكد أنك سـ تمر بتجربة نوم هانئة بين أحضان هذه الغرفة الناعمة، والسر يكمن وراء العديد من الأمور، أبرزها هو حسن اختيار ألوان طلاءات الجدران، وكذلك قطع الأثاث، وهنا بالطبع نقصد السرير المزدوج بتصميمه المذهل وفرشه الراقي.. دعونا من الإفراط في الحديث الآن، والتعرف أكثر على هذه الغرفة.
غرفة نوم رئيسية تعدت كل حدود الأناقة، اللون الأبيض يغمر تصميمها الداخلي وتحديدًا السقف والجدران والمدفأة المبنية. لم يقتصر استخدام ذلك اللون في تصميم الغرفة فحسب، وإنما نجده أيضًا واسع الانتشار بمختلف أرجائها وأبرزها رأس السرير الكبتونية والمفروشات وبعض الوسائد.
نجح اللون الأزرق الفاتح أو البيبي بلو أن يضيف لهذه الغرفة لمسة معاصرة وراقية كسرت من رتابة اللون الأبيض، في الوقت الذي قامت فيه تلك اللمسة الفضية المتمثلة في الدولاب الجانبي للسرير بدورًا مشابهًا لأجواء الغرفة كما زادت من قيمتها الجمالية.
تتمتع هذه الغرفة كما نرى في الصورة بمزيج رائع من الإضاءة الطبيعية والاصطناعية، الأولى منبعثة من تلك النوافذ التي تزين جانبي السرير، والثانية مصدرها تلك الثريا الفاخرة وما يتدلى منها من كريستالات لامعة.
حمام فاخر مجهز على أعلى مستوى، في هذا الجزء منه نرى كابينة استحمام في الصدارة، وعلى الجانب الأيمن نجد وحدة تخزينية ثنائية تشمل بداخلها مغسلتين فندقيتين.
رأينا في الصورة السابقة جزء واحد فقط من الحمام يتكون من كابينة زجاجية ومغسلة فندقية، أما مع هذه الزاوية، فنرى حوض أنيق للاستحمام مستقل بنفسه كفيل بأن يحقق الاسترخاء لمستخدميه.
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