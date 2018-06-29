5 ديكورات لغرفة النوم بتصميم يعتمد على الإطلالة

من المعروف أن غرف النوم تعد من أهم الغرف الموجودة في المنزل على الإطلاق؛ حيث أنها المكان الذي يستريح فيه الفرد بعد يوم طويل من العمل والمشقة ومقابلة الأصدقاء، بالإضافة إلى أن أهمية هذه الغرفة تكمن أيضا في الديكورات الخاصة بها، وفي هذه المقالة سوف نستعرض لكم الديكورات الخاصة بها، وأهم ما يميز هذه النوعية من الغرف تتمتع بمطلات مدهشة ورائعة ومختلفة، ومن الجوانب التي نبحث عنها نبدأ بالألوان واستخداماتها سواء أكانت محايدة أو زاهية أو هادئة بالنسبة للجدران والأرضيات، وكذلك ألوان المفروشات والستائر وغيرها، وبالطبع لا يظهر ذلك إلا باستخدام إضاءة موظفة بشكل ممتاز، وبالطبع فإن المطلات تساعد في تهدئة الأعصاب وخاصة عندما تكون على البحار أو الحدائق وما إلى غير ذلك من العوامل الطبيعية.
يتميز هذا التصميم بالمطلات الساحرة الخلابة؛ حيث أنها تطل على حديقة المنزل ذات الطبيعة المدهشة بتجميع كل من الأرضية الخضراء مع الشمس التي تمنحنا الإضاءة الطبيعية التي تزيد من روعة التصميم، وإذا جئنا إلى الجدران فنجد ذات اللون الكحلي الأقرب إلى الأزرق مع تداخله مع اللون الأبيض المحايد الأقرب إلى الرمادي، أما بالنسبة للأرضيات فهي تجمع ثلاثة ألوان وهي اللون الأزرق مع البني والبيج، ولا يخلو التصميم من وجود بعض أنواع النباتات التي تساهم بشكل كبير في الديكور، بالإضافة إلى أنواع الإضاءة الصناعية.
من الواضح على هذا التصميم استخدام الألوان المحايدة؛ حيث استخدام اللون الرمادي في كل أرجاء التصميم ما بين الأرضيات من خامة السيراميك قليل اللمعان، أما فيما يخص السجاد ومفروشات السرير والوسائد الصغيرة والكبيرة مع وجود أباجورات جانبية لنفس اللون، بالنسبة للمطلات فهي مميزة حيث الأشجار الخضراء، ونجد فيه مكان للجلوس والاستمتاع بالمشهد الرائع والمتميز.
نرى في هذا التصميم من حيث المطلات ذات طبيعية الغابات ما بين الرمال المجرفة مع الأشجار والخضراء والجبال، أما فيما يخص التصميم من الداخل؛ حيث نجد المصمم يستخدم اللون الرمادي الهادئ والفاتح بكثرة، نرى المزج ما بين كل من الجدار والستائر والسجاد وأغطية السرير، كل هذا يجتمع مع استخدام اللون الأبيض مع الخشبي مع لمسات بسيطة من اللون الكحلي، وللتمتع والراحة نجد التلفاز بالمكتبة الخاصة به تقع أسفله، أما الإضاءة فهي تشترك ما بين نوعيها من صناعية وطبيعية.
يتمتع هذا التصميم بالبساطة والرقة والأناقة؛ حيث أنه يتميز بقلة التفاصيل الخاصة به، بالنسبة للديكور فنجد ثلاث من اللوحات ذات الأحجام المتساوية، أما المطلات فهي عبارة عن مطلات طبيعية من أراضي خضراء، وهناك مزج ما بين الألوان مثل الرمادي مع الأبيض، وتتجلى البساطة أيضا في قطع الأثاث المتناسقة مع الألوان والأرضيات وكذلك الأباجورات الجانبية التي تساهم بشكل كبير في تنوع شكل الإضاءة.
يتضح من هذا التصميم الابتكار وعبقرية المصمم في استخدام والمزج والترابط ما بين بروز العنصر الخشبي الذي يظهر بشكل كبير في التصميم الخاص بالأرضيات ذات اللون الفاتح، كل ذلك يجتمع مع استخدام اللون الأبيض بالإضافة إلى اللون البني الغريب بعض الشيء لميله إلى اللون الرمادي، أما بالنسبة للديكورات وعناصر الإضاءة فهي موظفة بشكل مبهر ومرتب فنجد المطلات الطبيعية مشتركة مع عناصر الإضاءة سواء أكانت متدلية أو جانبية، بالإضافة إلى وجود لوحات جدارية تدعم الديكور مع السجادة والمقعد المناسبين للأجواء.
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