منزل البحيرة في كندا.. الحلم يتحول إلى حقيقة

هيكل معماري رائع بكل المقاييس صُمم ونُفِذَ باحترافية بالغة ودقة متناهية حيث استخدم فيه الخبراء الهندسيين الزجاج الشفاف بشكل كبير في جميع الجدران لإنشاء تلك الأعجوبة المضيئة في قلب مساحة خضراء شاسعة تحدها من الأطراف الكثير من الأشجار.

يزين الزجاج أطر خشبية تزيد المنزل دفئًا وسحرًا، ناهيك عن السقف الذي تألق بالخامة الخشبية ذاتها وهو ما منح المنزل إطلالة مدهشة لافتة للأنظار. يسمح الزجاج الذي اعتمد عليه الخبراء هنا بتوفير الكثير من الضوء الطبيعي في النهار، كما يسمح بحالة رائعة من الدمج بين المساحات الداخلية والخارجية.