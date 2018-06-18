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منزل البحيرة في كندا.. الحلم يتحول إلى حقيقة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Naramata Bench House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture منازل
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تود الحصول على منزلًا مثاليًا لقضاء عطلة الصيف؟ تبحث عن مكان مذهل حول العالم؟ ما رأيك بكندا؟ إليك هذا المشروع العائلي المبهر المصمم خصيصًا للعطلات والمُطل على بحيرة ساحرة وتلال أخاذة تأسر قلبك من أول وهلة وتبقى راسخة في ذهنك لفترة طويلة.. سنصطحبك الآن بجولة في هذه الأعجوبة المعمارية المشرقة ليلًا ونهارًا. 

موقع المنزل.. أخّاذ

Naramata Bench House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture منازل
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

هيكل معماري رائع بكل المقاييس صُمم ونُفِذَ باحترافية بالغة ودقة متناهية حيث استخدم فيه الخبراء الهندسيين الزجاج الشفاف بشكل كبير في جميع الجدران لإنشاء تلك الأعجوبة المضيئة في قلب مساحة خضراء شاسعة تحدها من الأطراف الكثير من الأشجار.

يزين الزجاج أطر خشبية تزيد المنزل دفئًا وسحرًا، ناهيك عن السقف الذي تألق بالخامة الخشبية ذاتها وهو ما منح المنزل إطلالة مدهشة لافتة للأنظار. يسمح الزجاج الذي اعتمد عليه الخبراء هنا بتوفير الكثير من الضوء الطبيعي في النهار، كما يسمح بحالة رائعة من الدمج بين المساحات الداخلية والخارجية.

الخشب في كل مكان

Naramata Bench House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture منازل
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

الخشب هو بلا شك بطل الرواية في هذا المنزل، والذي استخدم على نطاق واسع في التصميمات الخارجية والداخلية من جدران وسقوف وأرضيات، ومع ذلك لا يمكن أن ننكر مطلقًا روعة الصخور التي استُعين بها في الأرضيات الخارجية والسور بمنحنياته الملساء التي تسير مع تصميم الأسقف الخشبية.  

لنكتشف معًا المساحة الداخلية

Naramata Bench House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture غرفة السفرة
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

من هذه الزاوية نتمكن من رؤية مساحة المنزل الداخلية ومدى ضخامتها وروعة تقسيمها بين الغرف المختلفة. وهنا مثلًا نجد هذه المساحة الشاسعة مقسمة بذكاء بين المطبخ جهة اليمين والسفرة في الجهة المقابلة له جهة اليسار وغرفة الجلوس على بعد خطوات ثابتة من كلًا منهما.

المطبخ وركن تناول الطعام

Naramata Bench House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture مطبخ
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

يتمتع مطبخ هذا المنزل بتصميم مفتوح كما رأينا من قبل في الصورة السابقة وهو ما يسمح له بالاندماج مع بقية غرف المنزل بمرونة وخاصة غرفة الطعام وغرفة المعيشة.

الطبيعة الساحرة

Naramata Bench House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture منازل
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

ميزة أخرى تضاف لهذا المشروع الرائع وهي تصميمه المُنحني الذي نجده من هذه الصورة في مركز الطبيعة الساحرة، فالسماء والتلال والأشجار والبحيرة في الجهة التي تطل عليها واجهته والأرضية الخضراء تشكل فنائه الخلفي، وهو ما يجعل المكان مثالي لعطلات الصيف.

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