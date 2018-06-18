منزل البحيرة في كندا.. الحلم يتحول إلى حقيقة

تود الحصول على منزلًا مثاليًا لقضاء عطلة الصيف؟ تبحث عن مكان مذهل حول العالم؟ ما رأيك بكندا؟ إليك هذا المشروع العائلي المبهر المصمم خصيصًا للعطلات والمُطل على بحيرة ساحرة وتلال أخاذة تأسر قلبك من أول وهلة وتبقى راسخة في ذهنك لفترة طويلة.. سنصطحبك الآن بجولة في هذه الأعجوبة المعمارية المشرقة ليلًا ونهارًا.
هيكل معماري رائع بكل المقاييس صُمم ونُفِذَ باحترافية بالغة ودقة متناهية حيث استخدم فيه الخبراء الهندسيين الزجاج الشفاف بشكل كبير في جميع الجدران لإنشاء تلك الأعجوبة المضيئة في قلب مساحة خضراء شاسعة تحدها من الأطراف الكثير من الأشجار.
يزين الزجاج أطر خشبية تزيد المنزل دفئًا وسحرًا، ناهيك عن السقف الذي تألق بالخامة الخشبية ذاتها وهو ما منح المنزل إطلالة مدهشة لافتة للأنظار. يسمح الزجاج الذي اعتمد عليه الخبراء هنا بتوفير الكثير من الضوء الطبيعي في النهار، كما يسمح بحالة رائعة من الدمج بين المساحات الداخلية والخارجية.
الخشب هو بلا شك بطل الرواية في هذا المنزل، والذي استخدم على نطاق واسع في التصميمات الخارجية والداخلية من جدران وسقوف وأرضيات، ومع ذلك لا يمكن أن ننكر مطلقًا روعة الصخور التي استُعين بها في الأرضيات الخارجية والسور بمنحنياته الملساء التي تسير مع تصميم الأسقف الخشبية.
من هذه الزاوية نتمكن من رؤية مساحة المنزل الداخلية ومدى ضخامتها وروعة تقسيمها بين الغرف المختلفة. وهنا مثلًا نجد هذه المساحة الشاسعة مقسمة بذكاء بين المطبخ جهة اليمين والسفرة في الجهة المقابلة له جهة اليسار وغرفة الجلوس على بعد خطوات ثابتة من كلًا منهما.
يتمتع مطبخ هذا المنزل بتصميم مفتوح كما رأينا من قبل في الصورة السابقة وهو ما يسمح له بالاندماج مع بقية غرف المنزل بمرونة وخاصة غرفة الطعام وغرفة المعيشة.
ميزة أخرى تضاف لهذا المشروع الرائع وهي تصميمه المُنحني الذي نجده من هذه الصورة في مركز الطبيعة الساحرة، فالسماء والتلال والأشجار والبحيرة في الجهة التي تطل عليها واجهته والأرضية الخضراء تشكل فنائه الخلفي، وهو ما يجعل المكان مثالي لعطلات الصيف.