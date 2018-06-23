بلمسات ديكورية بسيطة أنعش حمامك

يقولون أن التغيير جيد مثل العطلة. صحيح ، لكنهم يقولون أيضا أن الوقت ثمين. لذا ، كيف يمكننا الجمع بين هذين الأمرين لجعل واحدة من أكثر الغرف زيارة في أي منزل الحمام، بطبيعة الحال التباهي بمظهر جديد جديد دون إضاعة عطلة نهاية الأسبوع بأكملها (أو يوم كامل)؟
هذا سؤال طرح علينا هنا في المنزل عدة مرات ، لذلك هناك بالتأكيد سوق للحمامات الجميلة والعملية (كما سيوافق أي مصمم حمام).
لكن عد إلى المشكلة في متناول اليد… أولاً وقبل كل شيء ، قم بمسح مساحة حمامك بالكامل. نحن نقصد فك تلك الغرور ، خلع نافذة العلاج ، وإزالة الصابون والشامبو من الحوض والاستحمام ، كل شيء!
بعد ذلك ، امنح حمامك التنظيف المناسب. الغبار ، التطهير ، الغسيل ، الشطف ، كل ما يجب القيام به لإضفاء بعض اللمعان على حمامك ، قم بذلك.
الآن ، كيف يمكننا توفير الوقت ومعالجة الحمامات لدينا لبعض الإثارة الجديدة مع أفكار ديكور الحمام سهلة وسريعة؟ عن طريق التمرير لأسفل ، بالطبع…
هل تعلم أن دراسة سويدية وجدت أن الإضاءة ، مقترنة بالألوان المناسبة ، يمكن أن تؤثر في مزاج الشخص؟ وعندما تفكر في حقيقة أن تغيير إضاءة الغرفة ليس صعبًا أو مكلفًا ، فهذا يجعل الرقم واحد في قائمتنا أكثر ملاءمة ، ألا توافق على ذلك؟
تقدم تركيبات الإضاءة القديمة والإضاءة الفلورية ظلالًا غير جذابة وألوانًا زاهية اللون على بشرتك. ليس أفضل شيء يمكن رؤيته عند النظر في مرآة الحمام.
ولكن إذا كان تغيير تركيبات الإضاءة في الحمام الخاص بك غير ممكن ، قم بترقية هذه المصابيح بمصابيح LED الجديدة بدرجات حرارة أكثر دفئًا.
نصيحة منزلية: قبل إجراء أي تغييرات جذرية على حمامك ، فكر في كيفية استخدامه. هل من المفترض أن تكون مساحة سبا مريحة؟ غرفة تغيير للصغار؟ غرفة من المفترض أن تساعد في تخزين المنزل؟ معرفة نية حمامك ومن ثم تصميم وفقا لذلك.
بقدر ما تذهب أفكار ديكور الحمام ، يمكن تحقيق ذلك في فترة ما بعد الظهر البسيطة. دفقة لون جديد ومنعش على تلك الجدران!
نوصي برسم خطوط ساطعة أسفل سكة دادو موجودة (إذا كان لديك واحد). التمسك بلون محايد لبقية الجدار لمقاومة اللون الجديد الساطع.
صوِّر هذا: رف عائم جديد تمامًا (أو خزانة دائمة مع فتحات حجرية مفتوحة) وسلال من الخوص ومناشف مطوية بشكل أنيق. عملية فورية واللون والملمس!
خصص لكل فرد من أفراد أسرتك سلة خاصة به من الأشياء الجيدة في الحمام.
من يقول أن الطلاء الملون هو خيارك الوحيد لجمال الحمام؟ تتميز المطبوعات المطبوعة على القماش بأنها مقاومة للماء وبأسعار معقولة ، فلماذا لا؟
نقترح مطبوعات كبيرة الحجم من أجل التأثير البصري اللافت. وللمظهر الذي سيكون فريدًا من نوعه بنسبة 100٪ لحمامك ، يمكنك استخدام طابعة محلية لتفجير صورة مفضلة في جدار فني مخصص.
homify تلميح: يمكن أن يكون معرض الجدران من المطبوعات وقطع الجدار في موضوع معين (أي بحري ، ومزرعة خمر ، والطبيعة) طريقة لافتة للنظر لتزيين جدران الحمام.
هل تعلم أن تغيير القطع المعدنية الصغيرة في حمامك يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا؟ يمكن سحب درج ، وقضبان منشفة ، وحتى حامل ورق التواليت ضمان نظرة جديدة!
الاستبدال بسيط مثل فك أو تفجير الأجهزة القديمة وإضافة جهاز جديد. للحفاظ على هذا المشروع سريعًا وسهلاً ، تأكد من استبدال الجهاز القديم بمسافة ثقب المسمار ذات الحجم المماثل ، خاصةً على شرائط درج نمط القضيب التي تتطلب مسامير. سوف يعني ذلك ثقوبًا أقل لصنع (وإخفاء) في الخزانات والجدران.
تواصل مع السعي لإحضار الشخصية إلى الحمام الخاص بك ، ماذا عن وضع خزانة عرض أنيقة لعقد المناشف ووسائل الراحة الإضافية مثل الشامبو والصابون وورق التواليت؟
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