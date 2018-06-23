بلمسات ديكورية بسيطة أنعش حمامك

يقولون أن التغيير جيد مثل العطلة. صحيح ، لكنهم يقولون أيضا أن الوقت ثمين. لذا ، كيف يمكننا الجمع بين هذين الأمرين لجعل واحدة من أكثر الغرف زيارة في أي منزل الحمام، بطبيعة الحال التباهي بمظهر جديد جديد دون إضاعة عطلة نهاية الأسبوع بأكملها (أو يوم كامل)؟

هذا سؤال طرح علينا هنا في المنزل عدة مرات ، لذلك هناك بالتأكيد سوق للحمامات الجميلة والعملية (كما سيوافق أي مصمم حمام).

لكن عد إلى المشكلة في متناول اليد… أولاً وقبل كل شيء ، قم بمسح مساحة حمامك بالكامل. نحن نقصد فك تلك الغرور ، خلع نافذة العلاج ، وإزالة الصابون والشامبو من الحوض والاستحمام ، كل شيء!

بعد ذلك ، امنح حمامك التنظيف المناسب. الغبار ، التطهير ، الغسيل ، الشطف ، كل ما يجب القيام به لإضفاء بعض اللمعان على حمامك ، قم بذلك.

الآن ، كيف يمكننا توفير الوقت ومعالجة الحمامات لدينا لبعض الإثارة الجديدة مع أفكار ديكور الحمام سهلة وسريعة؟ عن طريق التمرير لأسفل ، بالطبع…