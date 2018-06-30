أفضل أختيارات الألوان لتصميم مطبخك بأناقة

عندما يتعلق الأمر بألوان المطبخ، تخبرنا الحكمة التقليدية أن الألوان المحايدة الدافئة والنغمات المشرقة هي أفضل الخيارات،كيف ذلك؟ نظرًا لأنه قد ثبت علمياً أن الألوان تجعل الطباخين ورواد الطعام يشعرون براحة أكبر، وإذا كان هناك شيء واحد نريد أن نشعر به جميعًا في مطابخنا، فهذا مريح، أليس كذلك؟
ولكن قبل أن تفرط في التقاط أول علبة من الدهانات التي تراها، كيف يمكنك أن تعرف أن اللون الأصفر المشرق أو البرتقالي أو الأزرق يكمل أسلوب مطبخك؟ هل أنت متأكد من أن البيج الناعم مكمل للخزائن الخشبية الخاصة بك؟
بدلا من ذلك إلقاء نظرة على المعلومات المتعلقة بألوان المطبخ أدناه – قد يكون مفاجأة لك…
مع ما يكفي من التظليل أو التلوين ، يمكن لأي لون أن يعبر إلى عالم محايد. يعتمد فقط على نوع محايد تريده. وإذا كنت خائفا من أنك قد تختار المحايد الخطأ ، تذكر فقط: من الصعب أن أخطأ مع محايد متوسط المدى.
الكثير من الناس يعتبرون محايدين مملين ، لكنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا كذلك. مع القليل من الأحمر ، الأصفر ، أو البرتقالي ، يمكن تسخين محايد للحصول على نظرة أكثر جاذبية. أضف بعض الأخضر ، الأزرق أو البنفسجي ، ويبرد محايد لأسفل لتبهر أكثر فيبي.
اللون الأحمر هو أفضل لون لتحفيز الشهية – لماذا تعتقد أنه يستخدم للعديد من المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة؟ وعلى الرغم من أن اللون الأحمر ليس متاحًا للجميع ، إلا أنه متاح في العديد من الظلال المختلفة التي يمكن أن تجعل مطبخًا مفتوحًا ، إما على الجدران أو في الخزانات.
في المطبخ الذي يحتوي على الكثير من الألوان الداكنة ، يمكن للأحمر أن يخترق الكآبة بسهولة. يمكن للمطبخ ذو الأجهزة الحجرية ذات اللون الرمادي أن يتزوج بشكل جيد مع اللون الأحمر الدافئ ، مما يضمن نقطة محورية مناسبة للعينين.
يرمز اللون البني إلى الأرض ، المكان الذي يأتي منه طعامنا. وبالتالي ، فمن المنطقي أن نحضر بعض البني إلى المطبخ ، أليس كذلك؟
وبما أنها تعتبر واحدة من الأزواج المحايدة ، فإن اللون البني يتناسب تمامًا مع غالبية الألوان. يمكنك إقران اللون البني الدافئ بظل داكن اللون الأخضر للحصول على مظهر طبيعي جدًا ، أو دع جدران جدران المطبخ باللون البني المائل إلى الحمرة باللون البني الداكن.
معظمنا يبدأ يومنا في المطبخ ، والأبيض هو واحد من أفضل الألوان لتنشيط الغرفة. لديه شعور جديد ونظيف – أفضل أجواء لضرب أول شيء في الصباح وأنت تتعثر في المطبخ بحثا عن القهوة.
لكن ماذا عن المطبخ الأبيض على الأبيض؟ المصممين المشهورين مثل كريستوفر بيكوك تأكدوا من أن المطابخ ذات اللون الأبيض أصبحت أنيقة. اختر اللون الأبيض لكل شيء: جدران ، خزانات ، أرضية ، أسطح ، اسمها.
على الرغم من أنه ليس الخيار الأكثر شعبية لألوان المطبخ ، إلا أن الأزرق يمكنه العمل بشكل رائع في الظل الصحيح.
عند استخدام ظلال زرقاء خفيفة ، يمكن أن تستحضر مظهرًا نظيفًا ونقيًا ، ويوصى به للجدران ، أو الخزانات ، أو حتى السقف. ولكن ضع في اعتبارك أن اللون الأزرق هو لون تنشيط تمامًا وأنه يعمل بشكل أفضل عند استخدامه قليلًا. أنت لا تريد التغلب على مساحة الطهي الخاصة بك مع اللون ، أليس كذلك؟
لذا ، استخدم اللون الأزرق كما يحلو لك ، ولكن تأكد من إلقاء نظرة على بقية المطبخ مع تلميحات من الألوان البيضاء والرمادية أو غيرها من الألوان المحايدة لإبعادها عن الشعور بالبرودة والغموض.
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