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أفضل أختيارات الألوان لتصميم مطبخك بأناقة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مطبخ
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عندما يتعلق الأمر بألوان المطبخ، تخبرنا الحكمة التقليدية أن الألوان المحايدة الدافئة والنغمات المشرقة هي أفضل الخيارات،كيف ذلك؟ نظرًا لأنه قد ثبت علمياً أن الألوان تجعل الطباخين ورواد الطعام يشعرون براحة أكبر، وإذا كان هناك شيء واحد نريد أن نشعر به جميعًا في مطابخنا، فهذا مريح، أليس كذلك؟

ولكن قبل أن تفرط في التقاط أول علبة من الدهانات التي تراها، كيف يمكنك أن تعرف أن اللون الأصفر المشرق أو البرتقالي أو الأزرق يكمل أسلوب مطبخك؟ هل أنت متأكد من أن البيج الناعم مكمل للخزائن الخشبية الخاصة بك؟

بدلا من ذلك إلقاء نظرة على المعلومات المتعلقة بألوان المطبخ أدناه – قد يكون مفاجأة لك…

الألوان الدافئة

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects مطبخ
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

مع ما يكفي من التظليل أو التلوين ، يمكن لأي لون أن يعبر إلى عالم محايد. يعتمد فقط على نوع محايد تريده. وإذا كنت خائفا من أنك قد تختار المحايد الخطأ ، تذكر فقط: من الصعب أن أخطأ مع محايد متوسط المدى.

الكثير من الناس يعتبرون محايدين مملين ، لكنهم ليسوا بحاجة إلى أن يكونوا كذلك. مع القليل من الأحمر ، الأصفر ، أو البرتقالي ، يمكن تسخين محايد للحصول على نظرة أكثر جاذبية. أضف بعض الأخضر ، الأزرق أو البنفسجي ، ويبرد محايد لأسفل لتبهر أكثر فيبي.

نغمات الأحمر

Quilted Maple Kitchen with Red Wall designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited KitchenCabinets & shelves
Tim Wood Limited

Quilted Maple Kitchen with Red Wall designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

اللون الأحمر هو أفضل لون لتحفيز الشهية – لماذا تعتقد أنه يستخدم للعديد من المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة؟ وعلى الرغم من أن اللون الأحمر ليس متاحًا للجميع ، إلا أنه متاح في العديد من الظلال المختلفة التي يمكن أن تجعل مطبخًا مفتوحًا ، إما على الجدران أو في الخزانات.

في المطبخ الذي يحتوي على الكثير من الألوان الداكنة ، يمكن للأحمر أن يخترق الكآبة بسهولة. يمكن للمطبخ ذو الأجهزة الحجرية ذات اللون الرمادي أن يتزوج بشكل جيد مع اللون الأحمر الدافئ ، مما يضمن نقطة محورية مناسبة للعينين.

دفئ نغمات البني

Arran Ivory Island | Sigma 3 Kitchens Sigma 3 Kitchens مطبخ
Sigma 3 Kitchens

Arran Ivory Island | Sigma 3 Kitchens

Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens

يرمز اللون البني إلى الأرض ، المكان الذي يأتي منه طعامنا. وبالتالي ، فمن المنطقي أن نحضر بعض البني إلى المطبخ ، أليس كذلك؟

وبما أنها تعتبر واحدة من الأزواج المحايدة ، فإن اللون البني يتناسب تمامًا مع غالبية الألوان. يمكنك إقران اللون البني الدافئ بظل داكن اللون الأخضر للحصول على مظهر طبيعي جدًا ، أو دع جدران جدران المطبخ باللون البني المائل إلى الحمرة باللون البني الداكن.

الأبيض

Contemporary White Shaker Kitchen Stange Kraft Ltd مطبخ خشب متين White white kitchen
Stange Kraft Ltd

Contemporary White Shaker Kitchen

Stange Kraft Ltd
Stange Kraft Ltd
Stange Kraft Ltd

معظمنا يبدأ يومنا في المطبخ ، والأبيض هو واحد من أفضل الألوان لتنشيط الغرفة. لديه شعور جديد ونظيف – أفضل أجواء لضرب أول شيء في الصباح وأنت تتعثر في المطبخ بحثا عن القهوة.

لكن ماذا عن المطبخ الأبيض على الأبيض؟ المصممين المشهورين مثل كريستوفر بيكوك تأكدوا من أن المطابخ ذات اللون الأبيض أصبحت أنيقة. اختر اللون الأبيض لكل شيء: جدران ، خزانات ، أرضية ، أسطح ، اسمها.

الأزرق

Kitchen/Dining Room Phillips Tracey Architects مطبخ
Phillips Tracey Architects

Kitchen/Dining Room

Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects
Phillips Tracey Architects

على الرغم من أنه ليس الخيار الأكثر شعبية لألوان المطبخ ، إلا أن الأزرق يمكنه العمل بشكل رائع في الظل الصحيح.

عند استخدام ظلال زرقاء خفيفة ، يمكن أن تستحضر مظهرًا نظيفًا ونقيًا ، ويوصى به للجدران ، أو الخزانات ، أو حتى السقف. ولكن ضع في اعتبارك أن اللون الأزرق هو لون تنشيط تمامًا وأنه يعمل بشكل أفضل عند استخدامه قليلًا. أنت لا تريد التغلب على مساحة الطهي الخاصة بك مع اللون ، أليس كذلك؟

لذا ، استخدم اللون الأزرق كما يحلو لك ، ولكن تأكد من إلقاء نظرة على بقية المطبخ مع تلميحات من الألوان البيضاء والرمادية أو غيرها من الألوان المحايدة لإبعادها عن الشعور بالبرودة والغموض.

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