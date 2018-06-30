أفضل أختيارات الألوان لتصميم مطبخك بأناقة

عندما يتعلق الأمر بألوان المطبخ، تخبرنا الحكمة التقليدية أن الألوان المحايدة الدافئة والنغمات المشرقة هي أفضل الخيارات،كيف ذلك؟ نظرًا لأنه قد ثبت علمياً أن الألوان تجعل الطباخين ورواد الطعام يشعرون براحة أكبر، وإذا كان هناك شيء واحد نريد أن نشعر به جميعًا في مطابخنا، فهذا مريح، أليس كذلك؟

ولكن قبل أن تفرط في التقاط أول علبة من الدهانات التي تراها، كيف يمكنك أن تعرف أن اللون الأصفر المشرق أو البرتقالي أو الأزرق يكمل أسلوب مطبخك؟ هل أنت متأكد من أن البيج الناعم مكمل للخزائن الخشبية الخاصة بك؟

بدلا من ذلك إلقاء نظرة على المعلومات المتعلقة بألوان المطبخ أدناه – قد يكون مفاجأة لك…