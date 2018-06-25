5 أفكار لحدائق منزلية بسيطة لكن ساحرة

يُعَدّ الحصى الملون الصغير أيضًا إضافة مميزة لحديقتك المنزلية، شاهد ما فعله هنا بهذا النموذج الذي غمر أرضيته كميات هائلة منه!

لا يمكن أن نتجاهل هنا أيضًا عنصرًا آخرًا ساهم في مظهر الحديقة الشاعري وهو الإضاءة الصفراء وانعكاساتها الساحرة على النباتات، لكننا لا ندرك مصدرها، وهل هو سبوتات أرضية أم مصابيح جانبية غير مرئية من هذه الزاوية.