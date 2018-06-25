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5 أفكار لحدائق منزلية بسيطة لكن ساحرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
USER WAS DELETED! فناء أمامي
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لمَن يظنون أنه لخلق حديقة منزلية ساحرة يحتاجون مئات النباتات والزهور وتصميم برك مياه شاسعة المساحة هم حتمًا مخطئون وما لدينا من نماذج بسيطة اليوم ستغير فكرتهم تمامًا عن طرق تزيين وتنسيق الحدائق المنزلية.. لنشاهدها الآن!

1- تزيين المسار

أول فكرة يمكنك إضافتها لحديقتك المنزلية وتضمن مظهرًا بديعًا لها هو تزيين مسارها -سواء على جانب واحد أو جانبين- بنباتات خضراء كثيفة ذات أوراق كبيرة هكذا كما هو في الصورة المعروضة، فهذه الإضافة تستطيع أن تجلب للحديقة نظرة حيوية تنعكس عليك كلما سرت بهذا الممر المشرق. 

2- الحصى الملون وانعكاسات الإضاءة

Giardino in Acqui Terme AL, silvia delpiano studio e progettazione giardini silvia delpiano studio e progettazione giardini حديقة
silvia delpiano studio e progettazione giardini

silvia delpiano studio e progettazione giardini
silvia delpiano studio e progettazione giardini
silvia delpiano studio e progettazione giardini

يُعَدّ الحصى الملون الصغير أيضًا إضافة مميزة لحديقتك المنزلية، شاهد ما فعله هنا بهذا النموذج الذي غمر أرضيته كميات هائلة منه! 

لا يمكن أن نتجاهل هنا أيضًا عنصرًا آخرًا ساهم في مظهر الحديقة الشاعري وهو الإضاءة الصفراء وانعكاساتها الساحرة على النباتات، لكننا لا ندرك مصدرها، وهل هو سبوتات أرضية أم مصابيح جانبية غير مرئية من هذه الزاوية.    

3- حديقة متوسطية

Jardim de Ervas, Baccari Interiores Studio Design Baccari Interiores Studio Design حديقة
Baccari Interiores Studio Design

Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design
Baccari Interiores Studio Design

جمال هذه الحديقة هو أنها تحتوي على العديد من عناصر التصميم المصغرة، مثل الركن الخشبي الجانبي، وحمام السباحة الصغير في الزاوية، والألوان بشكل عام.. فجميعهم ساهموا في خلق شعور بأجواء البحر الأبيض المتوسط بأرجاء المكان.

4- حٌسن التنسيق هو المفتاح

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN حديقة Red
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

في هذه الحديقة، عامل التنسيق هو مفتاح تألقها وسر جمالها، فالمساحة مقسمة بشكل مدهش ما بين الأرضيات المكسية بالعشب الأخضر، والأحجار الصغيرة في المركز والأطراف، والأواني الحمراء الضخمة في نفس الأماكن تقريبًا.

5- أرضية إبداعية

Un Jardín de Inspiración Oriental, Fernando Pozuelo Landscaping Collection Fernando Pozuelo Landscaping Collection حديقة
Fernando Pozuelo Landscaping Collection

Fernando Pozuelo Landscaping Collection
Fernando Pozuelo Landscaping Collection
Fernando Pozuelo Landscaping Collection

لن تحتاج لاقتناء أي زهور أو نباتات طبيعية أو حتى اصطناعية إن حرصت على تطبيق الأرضية الإبداعية التي تمتع بها هذا النموذج والتي تعتمد على كميات كبيرة من الحصى الأبيض والأسود بتنسيق لافت للأنظار منح هذه الحديقة المنزلية شخصية مميزة وقوية. 

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