5 أفكار لحدائق منزلية بسيطة لكن ساحرة

لمَن يظنون أنه لخلق حديقة منزلية ساحرة يحتاجون مئات النباتات والزهور وتصميم برك مياه شاسعة المساحة هم حتمًا مخطئون وما لدينا من نماذج بسيطة اليوم ستغير فكرتهم تمامًا عن طرق تزيين وتنسيق الحدائق المنزلية.. لنشاهدها الآن!
أول فكرة يمكنك إضافتها لحديقتك المنزلية وتضمن مظهرًا بديعًا لها هو تزيين مسارها -سواء على جانب واحد أو جانبين- بنباتات خضراء كثيفة ذات أوراق كبيرة هكذا كما هو في الصورة المعروضة، فهذه الإضافة تستطيع أن تجلب للحديقة نظرة حيوية تنعكس عليك كلما سرت بهذا الممر المشرق.
يُعَدّ الحصى الملون الصغير أيضًا إضافة مميزة لحديقتك المنزلية، شاهد ما فعله هنا بهذا النموذج الذي غمر أرضيته كميات هائلة منه!
لا يمكن أن نتجاهل هنا أيضًا عنصرًا آخرًا ساهم في مظهر الحديقة الشاعري وهو الإضاءة الصفراء وانعكاساتها الساحرة على النباتات، لكننا لا ندرك مصدرها، وهل هو سبوتات أرضية أم مصابيح جانبية غير مرئية من هذه الزاوية.
جمال هذه الحديقة هو أنها تحتوي على العديد من عناصر التصميم المصغرة، مثل الركن الخشبي الجانبي، وحمام السباحة الصغير في الزاوية، والألوان بشكل عام.. فجميعهم ساهموا في خلق شعور بأجواء البحر الأبيض المتوسط بأرجاء المكان.
في هذه الحديقة، عامل التنسيق هو مفتاح تألقها وسر جمالها، فالمساحة مقسمة بشكل مدهش ما بين الأرضيات المكسية بالعشب الأخضر، والأحجار الصغيرة في المركز والأطراف، والأواني الحمراء الضخمة في نفس الأماكن تقريبًا.
لن تحتاج لاقتناء أي زهور أو نباتات طبيعية أو حتى اصطناعية إن حرصت على تطبيق الأرضية الإبداعية التي تمتع بها هذا النموذج والتي تعتمد على كميات كبيرة من الحصى الأبيض والأسود بتنسيق لافت للأنظار منح هذه الحديقة المنزلية شخصية مميزة وقوية.