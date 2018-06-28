5 تصميمات داخلية بإطلالة الرمادي الساحرة

هل تعلم أن ظلال اللون الرمادي هي أبرز الألوان القادرة على منح منزلك إطلالة حديثة؟ نعم ومعها البيج والعاجي والأبيض أيضًا، لكننا في هذا المقال سنتحدث عن الرمادي فقط لنكتشف معًا كيف استطاع بتدريجاته المتنوعة أن يغلف 5 تصميمات داخلية وإكسابها إطلالة ساحرة.
تُجسد هذه الغرفة الأنيقة أفضل طريقة لاستخدام اللون الرمادي على الإطلاق حيث تخلق بظلالها المختلفة مساحة هادئة ومريحة للغاية تساعد على النوم باسترخاء. المدهش في هذه الغرفة أنه رغم لجوء الخبراء إلى اللون الرمادي في الجدران وفرش الأرضية والستائر، إلا أنها لا تبدو كئيبة -وإن كانت أكثر رسمية- وذلك بفضل الإضاءة المثالية وفرش السرير الأنيق المزركش بألوان ساخنة مبهجة على رأسها الأحمر.
لن يختلف معنا أحد إذا قُلنا أن اللون الرمادي على رأس قائمة الألوان التي تمنح أي مساحة من منزلك نظرة معاصرة تمامًا كما هو الحال هنا في الصورة التي غمرها الرمادي بكل الطرق والأشكال من السجادة للأثاث وغيرها من اللمسات.
يُثبت هذا النموذج الأنيق أن اللون الرمادي خيار مثالي لغرف المجال الاجتماعي بشكل عام وغرفة المعيشة بوجه خاص حيث تتألق الغرفة المعروضة كما نرى بمزيج رائع من درجات الرمادي المختلفة التي أحاطت بالمقاعد والأرائك والجدران والأرضية إلى أن وصلت للإكسسوارات باحترافية.
إذا كنت تخطط لتجديد مطبخك في وقت قريب، وتود الحصول على إطلالة عصرية، سيكون اللون الرمادي مع شريكه الأبيض مثاليين لمطبخك. وفي هذه الحالة يمكنك اللجوء الأبيض في الجزء العلوي من الخزائن مثلًا، والرمادي أو الفضي بخامة الفولاذ في الخزائن السفلية.
لديك غرفة تناول طعام بمخطط مفتوح؟ لا تتردد في اختيار اللون الرمادي، لأنه ذلك اللون الذي يستطيع أن يزيد مساحاتها سحرًا. وبخلاف الإطلالة الرمادية الرائعة للغرفة، نجحت طاولة الطعام الزجاجية والكراسي المنجدة في جعل هذه المساحة أكثر سحرًا.