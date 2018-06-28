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5 تصميمات داخلية بإطلالة الرمادي الساحرة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Grey
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هل تعلم أن ظلال اللون الرمادي هي أبرز الألوان القادرة على منح منزلك إطلالة حديثة؟ نعم ومعها البيج والعاجي والأبيض أيضًا، لكننا في هذا المقال سنتحدث عن الرمادي فقط لنكتشف معًا كيف استطاع بتدريجاته المتنوعة أن يغلف 5 تصميمات داخلية وإكسابها إطلالة ساحرة. 

1- غرفة نوم.. رسمية

Private Residence, Sonata Design Sonata Design غرفة نوم
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

تُجسد هذه الغرفة الأنيقة أفضل طريقة لاستخدام اللون الرمادي على الإطلاق حيث تخلق بظلالها المختلفة مساحة هادئة ومريحة للغاية تساعد على النوم باسترخاء. المدهش في هذه الغرفة أنه رغم لجوء الخبراء إلى اللون الرمادي في الجدران وفرش الأرضية والستائر، إلا أنها لا تبدو كئيبة -وإن كانت أكثر رسمية- وذلك بفضل الإضاءة المثالية وفرش السرير الأنيق المزركش بألوان ساخنة مبهجة على رأسها الأحمر.

2- المعيشة أجمل مع الرمادي

Modern Retreat, Douglas Design Studio Douglas Design Studio غرفة المعيشة Grey
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

لن يختلف معنا أحد إذا قُلنا أن اللون الرمادي على رأس قائمة الألوان التي تمنح أي مساحة من منزلك نظرة معاصرة تمامًا كما هو الحال هنا في الصورة التي غمرها الرمادي بكل الطرق والأشكال من السجادة للأثاث وغيرها من اللمسات.

3- معيشة أخرى منمقة ومتألقة

427 Canals, Sonata Design Sonata Design غرفة المعيشة
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

يُثبت هذا النموذج الأنيق أن اللون الرمادي خيار مثالي لغرف المجال الاجتماعي بشكل عام وغرفة المعيشة بوجه خاص حيث تتألق الغرفة المعروضة كما نرى بمزيج رائع من درجات الرمادي المختلفة التي أحاطت بالمقاعد والأرائك والجدران والأرضية إلى أن وصلت للإكسسوارات باحترافية.

4- الفولاذ لمطبخ براق

Art Deco Inspired Home, Douglas Design Studio Douglas Design Studio مطبخ
Douglas Design Studio

Douglas Design Studio
Douglas Design Studio
Douglas Design Studio

إذا كنت تخطط لتجديد مطبخك في وقت قريب، وتود الحصول على إطلالة عصرية، سيكون اللون الرمادي مع شريكه الأبيض مثاليين لمطبخك. وفي هذه الحالة يمكنك اللجوء الأبيض في الجزء العلوي من الخزائن مثلًا، والرمادي أو الفضي بخامة الفولاذ في الخزائن السفلية.

5- السفرة.. مساحة أكثر سحرًا بالظلال الرمادية

12 Tommy Prince Road SW, Sonata Design Sonata Design غرفة السفرة
Sonata Design

Sonata Design
Sonata Design
Sonata Design

لديك غرفة تناول طعام بمخطط مفتوح؟ لا تتردد في اختيار اللون الرمادي، لأنه ذلك اللون الذي يستطيع أن يزيد مساحاتها سحرًا. وبخلاف الإطلالة الرمادية الرائعة للغرفة، نجحت طاولة الطعام الزجاجية والكراسي المنجدة في جعل هذه المساحة أكثر سحرًا.

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