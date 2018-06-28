5 تصميمات داخلية بإطلالة الرمادي الساحرة

تُجسد هذه الغرفة الأنيقة أفضل طريقة لاستخدام اللون الرمادي على الإطلاق حيث تخلق بظلالها المختلفة مساحة هادئة ومريحة للغاية تساعد على النوم باسترخاء. المدهش في هذه الغرفة أنه رغم لجوء الخبراء إلى اللون الرمادي في الجدران وفرش الأرضية والستائر، إلا أنها لا تبدو كئيبة -وإن كانت أكثر رسمية- وذلك بفضل الإضاءة المثالية وفرش السرير الأنيق المزركش بألوان ساخنة مبهجة على رأسها الأحمر.