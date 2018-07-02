نصائح لأختيار الوان منزلك بأناقة

مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من أفكار الدهانات الداخلية لا يمكن إكمالها دون الأخذ بعين الاعتبار عجلة الألوان، أي لونين يظهران في مواجهة بعضهما بعضا على العجلة، مثل الأحمر والأخضر، هما الأكثر كثافة عند استخدامها معًا، يمكن أن يؤدي اللعب باستخدام عجلات الألوان إلى التفكير في لوحات ألوان جديدة تمامًا.

كما توضح عجلة الألوان درجة الحرارة المرئية للون، أرسم خطًا في منتصف العجلة، مع الألوان الأصفر والأخضر والأزرق على جانب واحد ، والباقي على الجانب الآخرـ فهذا يفصل بشكل مثالي درجات اللون الأزرق عن الألوان الأكثر دفئًا كالوردية والبرتقالية و الحمراء.