نصائح لأختيار الوان منزلك بأناقة

لا يوجد متعة أكثر من رش طبقة من الطلاء الجديدة على الحائط لإضفاء طابع شخصي على إحدى الغرف، فأنتقاء الألوان التي ستنتقل من جدار لآخر وأسهل طريقة للتنقل بين أفكار الطلاء الداخلية المختلفة لمنزلك، هي أن تبدأ بالألوان التي تحبها،بالإضافة إلى ذلك ، عندما تبدأ الألوان التي تتخيلها ، فأنت لست ملزماً بالألوان التقليدية لنمط معين مثل الألوان الحيادية الناعمة للتصاميم الحديثة، كما أن استخدام لونك المفضل كلون أساسي يجعل من السهل أيضًا إنشاء مخطط ألوان للغرفة بأكملها من حوله، لذلك قمنا بإختيار بعض النصائح الأساسية وسردها هنا لتعلم فن أختيار الألوان الصحيحة لمنزلك
إذاً كنت من محبي اللون الأزرق ، أو اللون الأرجواني والوردي – الباليه مهما كان الشكل الذي تعتبره مفضلًا لك ، فإبحث عن كيفية استخدامه في المنازلعن طريق الإطلاع على المجلات وبالطبع عرض مجموعة كبيرة من الصور الداخلية على المنصات المختلفة مثل Pinterst ،شاهد كيف يتم استخدام ألف لون مختلف من ألوانك المفضلة في الغرف المختلفة.
قد تبحث عن لون جديد لغرفة المعيشة، ولكن كيف سيتم ترجمة هذا الطلاء الجديد إلى غرف منزلك، مثل المطبخ أو غرفة الطعام، تذكر أنه من المهم أن تكون هناك استمرارية في جميع أنحاء المنزل، لتضييق خياراتك، استخدم لونًا واحدًا أو لونين للمنزل بأكمله،، ثم امزج ألوانًا أخرى، فهذا يسمح بالاستمرارية بين الغرف مع ضمان أن الغرف المختلفة لها شخصيات مختلفة.
نظام الألوان المحايدة ليس دائمًا هو الخيار الأفضل، فذلك يعتمد على منزلك، موقعه ، وهندسته المعمارية، بالإضافة إلى شخصيتك الخاصة، ففي عالم مليء بأفكار الطلاء الداخلية المختلفة، لماذا تختار أن ترش بيتا بأكمله في شكل يمكن أن يجعله يبدو مملاً، فعلى سبيل المثال ، اختر حائطًا مخططًا بألوان محايدة للحرف والنمط، ولون الجدار المحايدة مع سقف الباستيل هو طريقة ذكية أخرى لإضافة اللون دون أن تفقد المساحة.
مع الأخذ في الاعتبار أن العديد من أفكار الدهانات الداخلية لا يمكن إكمالها دون الأخذ بعين الاعتبار عجلة الألوان، أي لونين يظهران في مواجهة بعضهما بعضا على العجلة، مثل الأحمر والأخضر، هما الأكثر كثافة عند استخدامها معًا، يمكن أن يؤدي اللعب باستخدام عجلات الألوان إلى التفكير في لوحات ألوان جديدة تمامًا.
كما توضح عجلة الألوان درجة الحرارة المرئية للون، أرسم خطًا في منتصف العجلة، مع الألوان الأصفر والأخضر والأزرق على جانب واحد ، والباقي على الجانب الآخرـ فهذا يفصل بشكل مثالي درجات اللون الأزرق عن الألوان الأكثر دفئًا كالوردية والبرتقالية و الحمراء.
كما يمكن أن ترشدك التفاصيل كالوسائد ومفارش الطاولات إلى مسار اللون الصحيح، إذا كنت تقوم بإنشاء حائط مميز، فأبحث عن الألوان الأكثر وضوحًا في الطباعة، إذا كنت ترغب في اختيار لون طلاء أكثر دقة أو لمساحة أكبر ، فأكتشف اللون الذي يستخدم في أصغر تفاصيل نسيج الطباعة.
الخطوة التالية: اصطحب حامل قماش إلى متجر الدهان، دعه يساعدك على اختيار شرائح الطلاء، تذكر اختيار ثلاثة ألوان، ثم عد إلى المنزل لبدء اللعب بالألوان.
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