5 افتراحات رائعة لأثاث وتصميم غرفة السفرة

من غير الممكن تأثيثه دون إنفاق ثروة. أكثر الأفكار الإبداعية، ونتيجة لإبداعهم، وتساعد على سبيل المثال لإكمال حتى أبسط وانخفاض تكلفة التصميم الداخلي مع لمسة شخصية وفريدة من نوعها. حتى أن التدابير الأخرى تسمح لنا بالحفاظ على ميزانية معقولة ولكن للحصول على بيئة رائعة.
اليوم نحن نأخذ في الاعتبار غرفة الطعام ونرى على الفور بعض الاقتراحات لجعلها خاصة في جميع الشروط الاقتصادية.
عندما يسمح الفضاء، فمن الممكن أيضا أن تضع وراء طاولة وكراسي وخزانة مع المقصورات والرفوف، ومثالية لفضح بعض الملحقات الزخرفية الصغيرة وصلة إلى الغرفة، ولكن أيضا لإضافة داخل زجاجة صغيرة مما يجعل المناظر الطبيعية الخلابة ل الجدار.
من المقاعد الأمريكية إلى الكراسي الكلاسيكية ، فإن الآس يصل إلى غرفة الطعام فقط ، المقاعد! لذلك دعونا نبذل جهدا مبدعا ونختار الأنسب ، الملون أو الحد الأدنى ، كل نفس أو مختلف ، في البولي أو الخشب. حتى في أصغر الغرف منخفضة التكلفة ، سيكون لها تأثيرها البصري من تأثيرها الباهر. فكرة عن ركوب الدراجات؟ تغيير شكل الكراسي القديمة من خلال طلاءها بدهانات خاصة!
3. التركيز على تكنولوجيا الإضاءة سواء كانت أضواء السقف أو الأضواء أو الثريات أو المصابيح المعلقة الأكثر حداثة ، فإن مفتاح نجاح غرفة الطعام يتم الاحتفاظ به في نظام الإضاءة. لجعل عملية الاختيار اقتصادية للغاية ، سيكون من الممكن أيضًا استرداد المصابيح القديمة أو عناصر النفايات القديمة ، من خلال DIY ، مصدر ضوئي جديد وفريد من نوعه.
إن جدار كل غرفة عبارة عن قماش خشن يعبر عن إبداعاته. في الواقع ، يعتبر استغلال الرأسي بديلاً مفيدًا وجماليًا من الناحية الجمالية ، خصوصًا عندما تكون لقطات المربع شحيحة. اللوحات ، على سبيل المثال ، سوف تبث مع البساطة ، حفنة من سحر ما يكفي للحصول على غرفة طعام مثالية.
حتى الألوان التي تزودك بها: إذا كنت لا تنوي تعليق أي شيء على الحائط ، فاختر لونًا نابضًا وشخصية قوية ، والتي يمكن أن تعوض عن بعض الملحقات وتُشغل حرفًا مربعًا.
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