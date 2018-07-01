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5 ديكورات غرف اطفال للبنات بألوان خلابة

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify غرفة الاطفال
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مما لا شك فيه أن الغرف الموجودة في المنزل مهمة بالشكل المعروف، ولكن بالطبع غرف نوم الأطفال وخصوصا البنات لأنها تمنحنا روح ونشاط وحيوية، ونظرا لذلك الأمر تبحث كثير من الأمهات والآباء على التصميمات الرائعة التي تمنح للمنزل طبيعة مختلفة ورائعة بألوان خلابة وجذابة، لأنه من المعروف أنه من أوائل الأمور التي تلفت الانتباه في الغرف هي ألوانها وخاصة وإن كان سكانها أطفال فإن ذلك الأمر يضفي جوا من السعادة؛ حيث أن معظم الوقت الخاص بهم يقضونه فيه ما بين اللعب واللهو والراحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال سوف نقدم لكم خمسة من أروع التصميمات ذات الألوان الخلابة التي تساعدكم في اختيار الأشكال والتصميمات المميزة.

1-تصميم بسيط وألوان رقيقة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

من الواضح على هذا التصميم ملائمته حتى يصبح

مناسب لغرف البنات البالغة وخاصة في مرحلة المراهقة، نظرا لأنه بسيط ورقيق مع وجود اللمسات المبهرة التي تظهر عبقرية المصمم في اختيار مزج الألوان ما بين اللون الكشمير الحديث مع الرمادي المحايد والذي يناسب كافة الأذواق، كل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس والأباجورات الجانبية والصناعية مع الأرضيات الخشبية المميزة مما تضفي نوع من الهدوء مع استخدام الأضواء الجانبية للمرآة مع وجود لوحة جدارية لتضفي لمحة من الديكور بالإضافة إلى لون الستائر البيضاء التي تضفي نوعا من الإشراق.

2-المزج ما بين الألوان الفاتحة

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يلعب المصمم في هذا التصميم على الخلط ما بين

كل من اللون اللبني مع اللون الأخضر بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض المشرق، كل ذلك حتى ينتج لنا تصميم مهيئ حتى يصبح غرفة أطفال، ونجد في هذا التصميم كل ما يحتاجه الطفل من حيث سرير مريح مع دولاب بغرض تخزين الأغراض مع نقوش زيتية على الجدران من بينها رسومات يعشقها الأطفال من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، ولا يغفل المصمم في استخدام الديكورات من حيث تناسق الألوان ووجود الرفوف مع وسائل الإضاءة والأرضيات المميزة.

3-الخلط ما بين العصرية والكلاسيكية في غرف البنات

Дизайн-проект квартиры в ЖК "Эко-парк Дубрава", FilatovaInteriors FilatovaInteriors غرفة نوم بنات
FilatovaInteriors

FilatovaInteriors
FilatovaInteriors
FilatovaInteriors

يا له من تصميم رائع ومميز ومختلف عن سائر التصميمات الأخرى، من حيث وجود أكثر من عنصر للديكور فنجد مكان لجلوس الفتاة مريح وذو لون هادئ مع مكان رائع لوضع الأغراض بالإضافة إلى وجود مكتب صغير مع وجود لوحات هادئة ورائعة لتهدئة الطفل بالإضافة إلى تزيين الغرفة بمجموعة من الألعاب مع الأضواء الطبيعية المسيطرة مع بعض الأضواء الصناعية الخافتة والتي تشارك في عناصر الديكور مع وجود الستائر الفاتحة.

4-تصميم لغرف نوم للبنات بشكل متكامل

Kids Bedroom - Semarang, Multiline Design Multiline Design غرفة نوم بنات Pink
Multiline Design

Multiline Design
Multiline Design
Multiline Design

نلاحظ في هذا التصميم روعة وجمال التصميم بالإضافة إلى بروز كمال التصميم من حيث وجود كل العناصر المؤدية لكونه تصميم متكامل، من حيث وجود سرير ذو حجم كبير مع أرضيات خشبية تناسب الغرف، بالإضافة إلى الألوان المبهرة والزاهية، ولا شك أن استخدام ورق الحائط موظف بشكل سليم، بالإضافة إلى وجود تلفاز بغرض التسلية مع المرآة وغيرها من تفاصيل مميزة.

5-تصميم مختلف ومتميز

Residential Project - NRI Complex, Navi Mumbai, Dezinebox Dezinebox غرفة الاطفال
Dezinebox

Dezinebox
Dezinebox
Dezinebox

يلعب المصمم في هذا التصميم دورا كبيرا يظهر العبقرية من حيث استخدام خاصية الثري دي؛ حيث الرسم على الجدران بشكل الفراشات الجذابة، وتناسب هذه الغرفة لفردين من حيث وجود سريرين في الطابق الأعلى، مع وجود ستائر مخططة ومبهجة تندمج بشكل كبير مع السجاد والأرضيات، مع استخدام نوعي الإضاءة الصناعية والطبيعية، أما فيما يخص غرض المذاكرة فنجد مكتب متميز ومريح ورائع يهيئ جو نفسي رائع للطفلة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 تصاميم لغرفة النوم بديكورات تعتمد على الإطلالة

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5 ديكورات غرف اطفال للبنات بألوان خلابة

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