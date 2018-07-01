5 ديكورات غرف اطفال للبنات بألوان خلابة

يلعب المصمم في هذا التصميم على الخلط ما بين

كل من اللون اللبني مع اللون الأخضر بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض المشرق، كل ذلك حتى ينتج لنا تصميم مهيئ حتى يصبح غرفة أطفال، ونجد في هذا التصميم كل ما يحتاجه الطفل من حيث سرير مريح مع دولاب بغرض تخزين الأغراض مع نقوش زيتية على الجدران من بينها رسومات يعشقها الأطفال من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، ولا يغفل المصمم في استخدام الديكورات من حيث تناسق الألوان ووجود الرفوف مع وسائل الإضاءة والأرضيات المميزة.