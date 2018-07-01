5 ديكورات غرف اطفال للبنات بألوان خلابة

مما لا شك فيه أن الغرف الموجودة في المنزل مهمة بالشكل المعروف، ولكن بالطبع غرف نوم الأطفال وخصوصا البنات لأنها تمنحنا روح ونشاط وحيوية، ونظرا لذلك الأمر تبحث كثير من الأمهات والآباء على التصميمات الرائعة التي تمنح للمنزل طبيعة مختلفة ورائعة بألوان خلابة وجذابة، لأنه من المعروف أنه من أوائل الأمور التي تلفت الانتباه في الغرف هي ألوانها وخاصة وإن كان سكانها أطفال فإن ذلك الأمر يضفي جوا من السعادة؛ حيث أن معظم الوقت الخاص بهم يقضونه فيه ما بين اللعب واللهو والراحة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال سوف نقدم لكم خمسة من أروع التصميمات ذات الألوان الخلابة التي تساعدكم في اختيار الأشكال والتصميمات المميزة.
من الواضح على هذا التصميم ملائمته حتى يصبح
مناسب لغرف البنات البالغة وخاصة في مرحلة المراهقة، نظرا لأنه بسيط ورقيق مع وجود اللمسات المبهرة التي تظهر عبقرية المصمم في اختيار مزج الألوان ما بين اللون الكشمير الحديث مع الرمادي المحايد والذي يناسب كافة الأذواق، كل هذا يجتمع مع وسائل الإضاءة الطبيعية من خلال ضوء الشمس والأباجورات الجانبية والصناعية مع الأرضيات الخشبية المميزة مما تضفي نوع من الهدوء مع استخدام الأضواء الجانبية للمرآة مع وجود لوحة جدارية لتضفي لمحة من الديكور بالإضافة إلى لون الستائر البيضاء التي تضفي نوعا من الإشراق.
يلعب المصمم في هذا التصميم على الخلط ما بين
كل من اللون اللبني مع اللون الأخضر بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض المشرق، كل ذلك حتى ينتج لنا تصميم مهيئ حتى يصبح غرفة أطفال، ونجد في هذا التصميم كل ما يحتاجه الطفل من حيث سرير مريح مع دولاب بغرض تخزين الأغراض مع نقوش زيتية على الجدران من بينها رسومات يعشقها الأطفال من الشخصيات الكرتونية الشهيرة، ولا يغفل المصمم في استخدام الديكورات من حيث تناسق الألوان ووجود الرفوف مع وسائل الإضاءة والأرضيات المميزة.
يا له من تصميم رائع ومميز ومختلف عن سائر التصميمات الأخرى، من حيث وجود أكثر من عنصر للديكور فنجد مكان لجلوس الفتاة مريح وذو لون هادئ مع مكان رائع لوضع الأغراض بالإضافة إلى وجود مكتب صغير مع وجود لوحات هادئة ورائعة لتهدئة الطفل بالإضافة إلى تزيين الغرفة بمجموعة من الألعاب مع الأضواء الطبيعية المسيطرة مع بعض الأضواء الصناعية الخافتة والتي تشارك في عناصر الديكور مع وجود الستائر الفاتحة.
نلاحظ في هذا التصميم روعة وجمال التصميم بالإضافة إلى بروز كمال التصميم من حيث وجود كل العناصر المؤدية لكونه تصميم متكامل، من حيث وجود سرير ذو حجم كبير مع أرضيات خشبية تناسب الغرف، بالإضافة إلى الألوان المبهرة والزاهية، ولا شك أن استخدام ورق الحائط موظف بشكل سليم، بالإضافة إلى وجود تلفاز بغرض التسلية مع المرآة وغيرها من تفاصيل مميزة.
يلعب المصمم في هذا التصميم دورا كبيرا يظهر العبقرية من حيث استخدام خاصية الثري دي؛ حيث الرسم على الجدران بشكل الفراشات الجذابة، وتناسب هذه الغرفة لفردين من حيث وجود سريرين في الطابق الأعلى، مع وجود ستائر مخططة ومبهجة تندمج بشكل كبير مع السجاد والأرضيات، مع استخدام نوعي الإضاءة الصناعية والطبيعية، أما فيما يخص غرض المذاكرة فنجد مكتب متميز ومريح ورائع يهيئ جو نفسي رائع للطفلة.
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