5 ديكورات بسحر اللون الرمادي في غرفة المعيشة

من المعروف عن غرف المعيشة أنها تعد من أهم الغرف التي توجد في المنزل، لأنها ليست مجرد غرفة، بل إنها تعد من أوائل الغرف التي تعمل على تجمع العائلة بشكل يومي لقضاء وقتهم سويا سواء بغرض الدردشة أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفاز، ونظرا لأهمية هذه الغرفة فأن المصمم يلعب دور كبير في إظهار أهميتها مع المساهمة في بروز الألوان بشكل رائع، ولا شك أن استخدام اللون الرمادي في غرف المعيشة يعد شيء محايد مع تداخله مع اللون الخشبي بالإضافة إلى الإضاءة وتداخل الألوان الأخرى الحديثة والمعاصرة مع قطع الأثاث، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات التي توضح ذلك الأمر مما يمنحنا ويوضح هذه الفكرة.