5 ديكورات بسحر اللون الرمادي في غرفة المعيشة

من المعروف عن غرف المعيشة أنها تعد من أهم الغرف التي توجد في المنزل، لأنها ليست مجرد غرفة، بل إنها تعد من أوائل الغرف التي تعمل على تجمع العائلة بشكل يومي لقضاء وقتهم سويا سواء بغرض الدردشة أو تناول الطعام أو مشاهدة التلفاز، ونظرا لأهمية هذه الغرفة فأن المصمم يلعب دور كبير في إظهار أهميتها مع المساهمة في بروز الألوان بشكل رائع، ولا شك أن استخدام اللون الرمادي في غرف المعيشة يعد شيء محايد مع تداخله مع اللون الخشبي بالإضافة إلى الإضاءة وتداخل الألوان الأخرى الحديثة والمعاصرة مع قطع الأثاث، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة من التصميمات التي توضح ذلك الأمر مما يمنحنا ويوضح هذه الفكرة.
نرى في هذا التصميم المزج الذي تحدثنا عنه في وقت سابق ما بين اللون الرمادي مع اللون الخشبي مع ترتيب وتنظيم الغرفة بالإضافة إلى استخدام اللون الرمادي من خلال الجدران والأرضيات مع قطع الأثاث، ولعل استخدام الإضاءة يلعب دور كبير في توضيح ذلك التصميم بالشكل المطلوب، ويحتاج هذا التصميم إلى مساحة متوسطة، أما بالنسبة لمكان وضع التليفزيون فهو مناسب لوضوح الرؤية لكافة الجالسين.
إذا نظرنا إلى هذا التصميم نجد فيه روعة الإشراق والتميز والدقة في استخدام الألوان الفاتحة من حيث استخدام اللون الرمادي مع مزجه باللون السكري أو ما يسمى بالأوف وايت، ويحتاج هذا التصميم لمساحة واسعة، وهذا واضح من خلال كل من الجدران والأرضيات وقطع الأثاث، ولا شك أن وجود لوحات جدارية تمنحنا التميز والاختلاف في الديكور، أما فيما يخص أمر الإضاءة فهي مقسمة إلى نوعان ما بين الصناعية الخافتة والطبيعية المهيمنة، ولا يخلو التصميم من استخدام عنصر الطبيعية من خلال استخدام النباتات الخضراء التي تزين التصميم وتمنحه الروح والحيوية والنشاط، ويتوسط التصميم طاولة دائرية ذات اللون الفضي.
يتضح من ذلك التصميم الفخامة والروعة في استخدام الألوان ما بين اللون الرمادي في ألوان الأرائك، بالإضافة إلى لون السكري الواضح في كل من الطاولة التي تتوسط الغرفة مع السجادة التي تقع أسفلها، بالإضافة إلى الجدران والسقف، كل هذا يجتمع مع الدقة في استخدام اللوحات الجدارية الرائعة ذات النقوش والألوان والرسومات المزخرفة، أما فيما يخص مكان وضع التلفاز فهو باللون البني اللامع وذو مساحة كبيرة حتى تتمكن من وضعه بالحجم المرغوب فيه دون التقيد بحجم معين، وتلعب الإضاءة بجانب الألوان دور مختلف من حيث اجتماع وسيلتي الإضاءة سواء الطبيعية من خلال النافذة أو الصناعية من خلال النجفة المتدلية ذات الشكل الدائري المميز والملائم للتصميم.
لعل من أهم ما يتضح على هذا التصميم ويظهر بشكل بارز هو عنصر الترتيب والتنسيق، ويبرز ذلك من خلال تناسق الألوان من خلال وجود الأرائك ذات اللون الرمادي المحايد مع اللون البني بتداخله مع اللون الأبيض والسكري، ويتداخل ذلك التصميم مع تصميم المطبخ، ولعل هذا الامر يخدم التصميم بشكل غير مباشر من حيث استخدام الأطعمة للتسلية، ولا يتوقف ذلك عند هذا الحد بل يتطرق لكونه بجانب الشرفة التي تمنحنا الإضاءة الطبيعية الرائعة التي تهمين على التصميم.
يمتاز هذا التصميم بالتنظيم، ويتضح ذلك من استخدام التصميم الخاص بالأريكة على شكل حرف L، كل هذا مع استخدام ألوان محايدة من الرمادي والأبيض مع لمحة بسيطة من اللون الأصفر من خلال لون المقعد مع وسائل الإضاءة العصرية التي تمنحنا جو من الحداثة.
وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 5 ديكورات غرف اطفال للبنات بألوان خلابة