الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

مظهر جديد: 5 أفكار لغرف معيشة خضراء ومنعشة

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Living Room, Pixers Pixers غرفة المعيشة Green
Loading admin actions …

لأن الأخضر لون البهجة والنضارة والانتعاش، لماذا لا تجربه فيما هو أكثر من أواني الزرع التقليدية ليترك بصمة مؤثرة بإطلالة منزلك؟! مع هذا المقال سنُطلِعَك على 5 طرق ذكية تستطيع توظيفه بها في بيتك بعد أن تشاهد ما لدينا من تصميمات لغرف معيشة منعشة.

1- نظرة طبيعية

STONE MAGIC Pixers Living roomAccessories & decoration pantone 2017,greenery,green
Pixers

STONE MAGIC

Pixers
Pixers
Pixers

قبل أي شيء، دعونا نتعمق في هذا اللون الطبيعي الساحر لمزيج رائع من درجات الأخضر المتفاوتة والذي يرمز وفقًا لعلم الألوان إلى التوازن والإشراقة، كما أنه أيضًا رمز الانتعاش والازدهار والنضارة، وهي سمات جميعها تتحقق فيه حيث نستطيع أن نلمسها بكل بساطة من تفاصيل هذه الغرفة المعيشية. 

2- لوحات فنية جدارية ووسائد مبهجة

Gorgeous Feathers Pixers غرفة المعيشة Blue poster,posters,frame,wall decor,wall decor
Pixers

Gorgeous Feathers

Pixers
Pixers
Pixers

لم يستخدم الأخضر هنا على نطاق واسع كما هو الحال في الغرفة السابقة، لكنه استطاع أن يترك بصمته المميزة من خلال لوحات فنية بنغماته اللونية الراقية ومجموعة وسائد أنيقة ومبهجة.

3- فرش السرير!

North Coast Villa, Hossam Nabil - Architects & Designers Hossam Nabil - Architects & Designers غرفة نوم
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers

North Coast Villa

Hossam Nabil - Architects & Designers
Hossam Nabil – Architects &amp; Designers
Hossam Nabil - Architects & Designers

نجح فرش السرير هنا وكذلك أغطية الوسائد في إضافة لمسة حيوية لأجواء الغرفة ككل، هذا بالتأكيد كان بالتحالف مع اللوحة الفنية المثبتة أعلى رأس السرير مباشرة والتي ظهر فيها الأخضر بوضوح ومعه نخبة رائعة من الألوان المنعشة أبرزهم الأصفر والوردي.

4- ورق الحائط

Tropical Leaves Pixers غرفة المعيشة Green jungle,tropical,leaves,wall mural,wallpaper
Pixers

Tropical Leaves

Pixers
Pixers
Pixers

مجموعة مذهلة من أوراق الشجر اجتمعت في ورق الحائط هذا بأحجام مختلفة وتدريجات لونية مدهشة، تألقت إحداها في تغليف تلك الأريكة الجلدية الفاخرة بمسندها القيّم. 

5- الستائر والوسائد والأخضر المينت

Mint Green Living Room Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green blinds,roller blinds,green,living room,window
English Blinds

Mint Green Living Room Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

إطلالة مختلفة عن درجات الأخضر التقليدية ظهر فيها اللون الفاتح منه -الذي يطلق عليه الأخضر المينت- فزين ستائر الغرفة بشكل عصري وتداخل مع بعض الألوان في أغطية الوسائد المنقوشة.

5 افتراحات رائعة لأثاث وتصميم غرفة السفرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً