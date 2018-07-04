مظهر جديد: 5 أفكار لغرف معيشة خضراء ومنعشة

لأن الأخضر لون البهجة والنضارة والانتعاش، لماذا لا تجربه فيما هو أكثر من أواني الزرع التقليدية ليترك بصمة مؤثرة بإطلالة منزلك؟! مع هذا المقال سنُطلِعَك على 5 طرق ذكية تستطيع توظيفه بها في بيتك بعد أن تشاهد ما لدينا من تصميمات لغرف معيشة منعشة.
قبل أي شيء، دعونا نتعمق في هذا اللون الطبيعي الساحر لمزيج رائع من درجات الأخضر المتفاوتة والذي يرمز وفقًا لعلم الألوان إلى التوازن والإشراقة، كما أنه أيضًا رمز الانتعاش والازدهار والنضارة، وهي سمات جميعها تتحقق فيه حيث نستطيع أن نلمسها بكل بساطة من تفاصيل هذه الغرفة المعيشية.
لم يستخدم الأخضر هنا على نطاق واسع كما هو الحال في الغرفة السابقة، لكنه استطاع أن يترك بصمته المميزة من خلال لوحات فنية بنغماته اللونية الراقية ومجموعة وسائد أنيقة ومبهجة.
نجح فرش السرير هنا وكذلك أغطية الوسائد في إضافة لمسة حيوية لأجواء الغرفة ككل، هذا بالتأكيد كان بالتحالف مع اللوحة الفنية المثبتة أعلى رأس السرير مباشرة والتي ظهر فيها الأخضر بوضوح ومعه نخبة رائعة من الألوان المنعشة أبرزهم الأصفر والوردي.
مجموعة مذهلة من أوراق الشجر اجتمعت في ورق الحائط هذا بأحجام مختلفة وتدريجات لونية مدهشة، تألقت إحداها في تغليف تلك الأريكة الجلدية الفاخرة بمسندها القيّم.
إطلالة مختلفة عن درجات الأخضر التقليدية ظهر فيها اللون الفاتح منه -الذي يطلق عليه
الأخضر المينت- فزين ستائر الغرفة بشكل عصري وتداخل مع بعض الألوان في أغطية الوسائد المنقوشة.