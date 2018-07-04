مظهر جديد: 5 أفكار لغرف معيشة خضراء ومنعشة

قبل أي شيء، دعونا نتعمق في هذا اللون الطبيعي الساحر لمزيج رائع من درجات الأخضر المتفاوتة والذي يرمز وفقًا لعلم الألوان إلى التوازن والإشراقة، كما أنه أيضًا رمز الانتعاش والازدهار والنضارة، وهي سمات جميعها تتحقق فيه حيث نستطيع أن نلمسها بكل بساطة من تفاصيل هذه الغرفة المعيشية.