5 نصائح للاهتمام بالأرضيات البورسلين

زيادة شعبية ونجاح الخزف الحجري يرجع إلى حد كبير إلى سهولة الصيانة والتنظيف. حتى سنوات قليلة مضت في الواقع، كان يعتقد أن البلاط واحدة تطلق من أنها تؤدي للغاية، ولكن في غضون سنوات قليلة قد حان لإنتاج أكثر جمالا ومقاومة للاهتراء، مثل الحجري. في الواقع ، فإن تقنية إطلاق أحادي لم تضمن مقاومة عالية للارتداء ولا حتى للصدمات أو التقطيع ، تاركة لمحة عن لون الخليط ، مختلفة عن الزخرفة السطحية.

بشكل مختلف ، تصنع الحجري مع أنواع مختلفة من الخلائط ، أكثر مقاومة ، والتي تضمن نفس اللون في جميع أنحاء سمك البلاط. أيضا فيما يتعلق بالعامل الجمالي ، فقد أصبح أيضا تمييزيًا وقد كرس نهائياً نجاح الحجري الخزفي فيما يتعلق بالفترة المطلقة. تسمح أحدث التقنيات للأواني الحجرية الخزفية بتأثير الخشب والحجر والرخام ، وأكثر من ذلك بكثير إلى جانب اللون والسماكة والأبعاد والتشطيبات التي لم يكن من الممكن التفكير فيها في بلاط السيراميك. على الرغم من المقاومة الفائقة ونوعية الأداء ، يبقى تنظيف هذه الأرضيات أحد أهم الجوانب التي يجب معالجتها ، سواء بعد التمدد أو في الصيانة اليومية العادية. دعونا نرى ما يتكون من وأفضل طريقة للحفاظ على الأرضيات الحجرية والخزفية.