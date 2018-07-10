5 نصائح للاهتمام بالأرضيات البورسلين

زيادة شعبية ونجاح الخزف الحجري يرجع إلى حد كبير إلى سهولة الصيانة والتنظيف. حتى سنوات قليلة مضت في الواقع، كان يعتقد أن البلاط واحدة تطلق من أنها تؤدي للغاية، ولكن في غضون سنوات قليلة قد حان لإنتاج أكثر جمالا ومقاومة للاهتراء، مثل الحجري. في الواقع ، فإن تقنية إطلاق أحادي لم تضمن مقاومة عالية للارتداء ولا حتى للصدمات أو التقطيع ، تاركة لمحة عن لون الخليط ، مختلفة عن الزخرفة السطحية.
بشكل مختلف ، تصنع الحجري مع أنواع مختلفة من الخلائط ، أكثر مقاومة ، والتي تضمن نفس اللون في جميع أنحاء سمك البلاط. أيضا فيما يتعلق بالعامل الجمالي ، فقد أصبح أيضا تمييزيًا وقد كرس نهائياً نجاح الحجري الخزفي فيما يتعلق بالفترة المطلقة. تسمح أحدث التقنيات للأواني الحجرية الخزفية بتأثير الخشب والحجر والرخام ، وأكثر من ذلك بكثير إلى جانب اللون والسماكة والأبعاد والتشطيبات التي لم يكن من الممكن التفكير فيها في بلاط السيراميك. على الرغم من المقاومة الفائقة ونوعية الأداء ، يبقى تنظيف هذه الأرضيات أحد أهم الجوانب التي يجب معالجتها ، سواء بعد التمدد أو في الصيانة اليومية العادية. دعونا نرى ما يتكون من وأفضل طريقة للحفاظ على الأرضيات الحجرية والخزفية.
من الضروري القيام بتنظيف الأرضية البورسلين بعد انهاء عملية التثبيت والتركيب، ولكن مع اتخاذ الحذر الشديد حتى لا نتسبب في خلق تشوه دائم، وخاصة في حالة الخزف الحجري المصقول. يمكن للتعامل غير السليم أن يتسبب في خلق البقع المعتمة أو البقع الواضحة التي لا يمكن إزالتها فيما بعد.
يشمل هذا الإجراء إزالة الجص الزائدة والاسمنت وبواقي مواد التثبيت المستخدمة، مع استخدام منظف حمضي مخفف بالماء من أجل توزيع أفضل على الأسطح المراد علاجها، والعمل مع فرش الجلخ والأدوات المناسبة.
يحذر العديد من المصنّعين بعدم التنظيف بعد التركيب عندما تكون درجات الحرارة في اقصى ارتفاع لها والبلاط معرضًا للشمس؛ لأن العوامل الكيميائية يتم تعزيزها من خلال درجة الحرارة، مما يجعلها أكثر عدوانية على سطح البلاط.
يجب أن تنم عملية تنظيف الأرض بعد بعد 4/5 أيام من الانتهاء من عملية التثبيت بالجص، وذلك باستخدام المنظفات التي تتكون من أساس حمضي. لا تنس فحصها قبل الاستخدام على أجزاء صغيرة، وخاصة في حالة البلاط ذو النهاية المصقولة.
وينبغي كذلك أن يتم ترطيب الأسطح قبل غسلها وإزالة السائل مع آلات خاصة، مع الشطف بالماء النظيف واستخدام الأجهزة الجديدة للشفط أو استخدام الملابس القطنية النظيفة. إذا كان الجص من النوع الإيبوكسي ، فإنه يجب تطبيقه مباشرة بعد التركيب حيث أنه سيتصلب في غضون بضع دقائق مع خطر ترك علامات قبيحة حول المفاصل.
ينصح الخبراء ببساطة باستخدام الماء الساخن وحده أو عند الحد الذي يحتوي على جرعات صغيرة من الكحول. فقط كل 8/10 يوم يستخدم منظف خاص ، شريطة أن تكون خالية من مواد التلميع التي تترك الشمع أو patinas الأخرى. إذا وجدت عادة في السوق ، فقط اقرأ المكونات بعناية واحرص على شطفها جيداً.
للتنظيف اليومي لـ الأرضيات الحجرية، بالإضافة إلى الماء الساخن، يمكن استخدام المنظفات التي تحتوي على مواد مضافة للتلميع أو الشمع ، والتي تترسب على سطح الأرض. في هذه الحالات، فإنه قد يحدث أن السوائل مثل كوكا كولا والنبيذ تذهب لإزالة طبقة رقيقة التي تم تشكيلها، وترك لمحة من اللون الأسود المطفأ الأصلي من الخزف الحجري البلاط، وإعطاء خطأ الوهم بأن هذه هي البقع على الأرض.
في الواقع ، التشطيب الناتج عن الشمع أو منظف التلميع هو مصطنع ، وهذا هو السبب في ضرورة إزالته تمامًا لاستعادة الحالة الأولية.هناك بعض المنتجات التي يوصي بها الخبراء لاستعادة اللون الأصلي.
يعتمد اختيار بعض المنظفات مقارنةً بالآخرين أيضًا على نوع البقعة المراد علاجها:
المنظفات القلوية: مفيدة ضد البقع مثل الكوكا كولا ، القهوة ، عصائر الفاكهة ، الدهون. المنظفات المؤكسدة: ممتازة ضد بقع النبيذ المنظفات الحمضية: يوصى بها لبقايا الكلس أو الصدأ ، المنظفات المستندة إلى المذيبات: مناسبة لإزالة الحبر أو بقع علامات. للمفاصل بدلا من ذلك، انه لامر جيد لتوظيف المنظفات الخاصة، وربما في شكل رذاذ، بينما في حالة بدلا من علامات داكنة من الأحذية المطاطية اليسار يجب أن تعمل مع العمل جلخ المباشر، وذلك باستخدام الإسفنج أو المغتربون من معجون جلخ مطاطي الجافة العادية التي هم موجودون في السوق.
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