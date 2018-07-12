كيف تزين منزلك بالسبورة السوداء؟

تأثير اللوحة السبورة هو أكثر وأكثر موجودة على المواقع والمجلات والتصميم الداخلي، وانتشار نظرا لأصالتها والتطبيق العملي. في أيامنا هذه، إما استخدام هذا الدهان خاص على الجدران، والأثاث والأجهزة، ولكن ربما تجدر الإشارة إلى أن بدأ كل شيء في المدرسة، حيث كانت السبورات الخضراء أو قائمة وهي أداة تعليمية مهمة للتعلم.
منذ بضع سنوات ، تم اكتشاف القوة الخلاقة لهذا الجهاز حتى في المنزل ، خاصة المطابخ وغرف نوم الأطفال ، حيث يمكن استخدام لوحة السبورة بطريقة غير معتادة: كنوع من الورقة الكبيرة التي يمكن من خلالها وضع قائمة التسوق ، دفتر ملاحظات للأفكار أو لوحة فنية جاهزة للترحيب بالتصميم مباشرة من خيالنا العنيف. من وجهة نظر عملية ، يمكنك اختيار شراء هذا النوع من الطلاء في المتاجر المتخصصة ، حيث يتوفر في ظلال مختلفة من الألوان ، حتى إذا كان السعر قليلاً (حوالي 20 يورو لكل لتر) يمكن أن يثبط في الشراء. بدلا من ذلك ، يمكنك القيام بذلك بنفسك في خطوات بسيطة ، وذلك لحفظ والحصول على اللون الذي تريده بالضبط.
المواد والأدوات اللازمة للحصول على السبورة اللوحة وتثبيتها في الجدار الذي تريد تزيينه، هي الجص. فهو الأداة الأكثر ثبات وأمان للاستخدام، وتذكر أن الجص يمكن شراؤه عادة بكميات كبيرة فقط (في عبوات من 500 جرام إلى حوالي 10 يورو) ، لذلك يجب عليك التكيف وفقًا لذلك.
يسهل استخدام لوحة السبورة لأنها لا تستخدم الفرشاة العادية ولكن الأسطوانة ، وذلك للحصول على سطح متجانس وبدون خدوش. لتطبيق طلاء السبورة ، من الضروري أن يكون سطح التطبيق سلسًا وأن يعالج مسبقًا بقاعدة من الطبيعة الأكريليكية ؛ عندها يمكنك وضع طبقة أو طبقتين من الأسفل ثم ثلاث طبقات من لوحة السبورة ، مع الحرص على الانتظار 6-8 ساعات بين المسودة والأخرى بحيث يتحول فيلم الطلاء من وقت لآخر تمامًا ، مما يسمح بصياغة الطبقة التالية.
بالإضافة إلى طلاء السبورة ، فإن الفكرة الأصلية الأخرى للمنزل هي اللوحة المغناطيسية القائمة على المغناطيس ، والتي تقوم بتحويل الجدران التي يتم تطبيقها عليها في الدرع المعدني حيث يمكن إرفاق الأوراق ، أو الكتل الورقية ، أو الصور الفوتوغرافية أو الإشعارات الصغيرة. مغناطيسات مغناطيسية.
اللوحة المغناطيسية تعتمد على الماء ، مع الأجزاء المعدنية التي تسمح بالالتصاق بالمغناطيس. لونه داكن ، يتراوح من الأسود إلى الرمادي أنثراسايت.
للحصول على نتيجة جيدة ، من الضروري أيضًا استخدام 3 أو 4 طبقات من المنتج من أجل الحصول على جذب جيد للمغناطيس ، وتداخل ممرات الدهان ما لا يقل عن 5 ساعات بعيدًا عن بعضها البعض. علاوة على ذلك ، بما أن المنتج يحتوي على جسيمات معدنية ، فإنه يميل إلى التعلق عن طريق إيداع الأجزاء المعدنية في القاع. في ضوء ذلك ، فمن المستحسن أن يهز جيدا قبل الاستخدام ، لضمان أن يتم خلط المكونات اثنين معا معا.
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قبل اختبار الجدار بالكتابة بالطباشير ، يُنصح بانتظار التجفيف ، والذي يتراوح من 5 إلى 7 أيام كحد أدنى ، بحيث يتبلور الفيلم السطحي للطلاء. لا شحذ الطلاء على أساس اللاتكس من أي لون حاوية أو دلو لخلط فرشاة أو بكرة حفر خلط الحفر.
من الضروري تحديد النسب قبل خلط المركبات المفردة: النسبة الصحيحة هي جزء واحد من حشوة غير ملحوظة لثمانية أجزاء من الدهانات ذات أساس اللاتكس. لذلك ، لإعداد كمية صغيرة ، يجب عليك خلط ملعقة طعام (حوالي 15 مل) من المعجون ونصف من الزجاج (حوالي 250 مل) من الطلاء ، بينما تحتاج إلى كمية أكبر من كوب واحد من المعجون و 2 لتر من الدهان.
بعد أن قلت ذلك ، من المهم التأكد من أن الجص متجانس ، وإلا فإن السبورة ستكون محببة ، وطلب النصيحة من خبير تبييض ، الذي سيوصي بالتأكيد باستخدام خلاط الطلاء ودلو سعة 20 لتر ، من الواضح أنه إذا كان كبيرًا كمية من اللوحة.
احرص على اختيار طلاء مناسب لأي دعم: الجدران والأبواب والأجهزة المنزلية والألواح الخشبية واللوح الجصي والكائنات. من حين لآخر يمكن غسله بالماء والصابون بينما يمكن إزالة كل آثار الجبس عند مرور قطعة قماش مبللة. وعلاوة على ذلك ، فهو منتج يقاوم السحجات. لمعرفة المزيد ، إلقاء نظرة على السبورة اللوحة: فكرة بسيطة لتزيين المنزل