كيف تزين منزلك بالسبورة السوداء؟

بالإضافة إلى طلاء السبورة ، فإن الفكرة الأصلية الأخرى للمنزل هي اللوحة المغناطيسية القائمة على المغناطيس ، والتي تقوم بتحويل الجدران التي يتم تطبيقها عليها في الدرع المعدني حيث يمكن إرفاق الأوراق ، أو الكتل الورقية ، أو الصور الفوتوغرافية أو الإشعارات الصغيرة. مغناطيسات مغناطيسية.

اللوحة المغناطيسية تعتمد على الماء ، مع الأجزاء المعدنية التي تسمح بالالتصاق بالمغناطيس. لونه داكن ، يتراوح من الأسود إلى الرمادي أنثراسايت.

للحصول على نتيجة جيدة ، من الضروري أيضًا استخدام 3 أو 4 طبقات من المنتج من أجل الحصول على جذب جيد للمغناطيس ، وتداخل ممرات الدهان ما لا يقل عن 5 ساعات بعيدًا عن بعضها البعض. علاوة على ذلك ، بما أن المنتج يحتوي على جسيمات معدنية ، فإنه يميل إلى التعلق عن طريق إيداع الأجزاء المعدنية في القاع. في ضوء ذلك ، فمن المستحسن أن يهز جيدا قبل الاستخدام ، لضمان أن يتم خلط المكونات اثنين معا معا.

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