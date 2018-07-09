أفكار لا مثيل لها لطلاء غرف المعيشة

نعرف جميعًا كيف يمكن للون أن يغير مظهر الغرفة بشكل كبير ، ولكن هل تعلم أيضًا أنه يؤثر أيضًا على حالتك المزاجية؟ يعلمنا علم نفس اللون أن نبضات قلبنا ، وتصنيفات الإجهاد ، وحتى مستويات الجوع يمكن أن تتأثر بلوحة الألوان الرئيسية في الغرفة ، والتي عادة ما تكون مرتبة في جميع أنحاء الجدران.

ولكن بالطبع ، يتم تحديد مخطط ألوان الغرفة من خلال الإضافات الأخرى مثل الأثاث والديكور، التي تُستخدم لتعزيز لوحة الألوان الرئيسية بشكل جميل (وتؤدي ، دون وعي ، إلى التأثير على شعورنا وتفكيرنا). وبما أن غرف النوم لدينا هي المساحات الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتهدئة لنا ، فكرنا: لماذا لا نضع مقالًا عن أفكار الألوان الأكثر شيوعًا في غرفة النوم؟ لا تهدف خيارات الألوان هذه فقط إلى تحفيز حواس المرء ، بل ستضمن أيضًا مظهرًا عصريًا – بعد كل شيء ، من يريد مساحة نوم قديمة؟