أفكار لا مثيل لها لطلاء غرف المعيشة

نعرف جميعًا كيف يمكن للون أن يغير مظهر الغرفة بشكل كبير ، ولكن هل تعلم أيضًا أنه يؤثر أيضًا على حالتك المزاجية؟ يعلمنا علم نفس اللون أن نبضات قلبنا ، وتصنيفات الإجهاد ، وحتى مستويات الجوع يمكن أن تتأثر بلوحة الألوان الرئيسية في الغرفة ، والتي عادة ما تكون مرتبة في جميع أنحاء الجدران.
ولكن بالطبع ، يتم تحديد مخطط ألوان الغرفة من خلال الإضافات الأخرى مثل الأثاث والديكور، التي تُستخدم لتعزيز لوحة الألوان الرئيسية بشكل جميل (وتؤدي ، دون وعي ، إلى التأثير على شعورنا وتفكيرنا). وبما أن غرف النوم لدينا هي المساحات الرئيسية التي تهدف إلى تنشيط وتهدئة لنا ، فكرنا: لماذا لا نضع مقالًا عن أفكار الألوان الأكثر شيوعًا في غرفة النوم؟ لا تهدف خيارات الألوان هذه فقط إلى تحفيز حواس المرء ، بل ستضمن أيضًا مظهرًا عصريًا – بعد كل شيء ، من يريد مساحة نوم قديمة؟
من يقول أن البيض والأصفر المشمس هما الخياران الوحيدان لغرفة النوم؟ إذا كانت أفكار الألوان الحديثة في غرفة النوم قد علمتنا أي شيء ، فيمكنها بالتأكيد أن تكون جريئة قليلاً بدرجات ألوان داكنة.
إذن ، كيف استطاع تحويل غرفة نومك إلى مساحة متطورة وكبيرة بالعبور إلى الجانب المظلم من الطيف اللوني؟ البحرية ، والفحم النباتي ، والزيتون ، والرمادي الداكن وحتى الأسود الكامل كلها خيارات شعبية عندما يتعلق الأمر التباهي بمظهر أنيق ، بغض النظر عن المساحة.
الخشب ليس فقط للمساحات ذات الطراز الريفي. واحد من الخيارات المادية الأكثر شعبية لأي تصميم ، الخشب هو موضع ترحيب خاص في الأساليب الحد الأدنى والحديثة والاسكندنافية.
لإضفاء مظهر جميل على لون غرفة نومك الدافئة والخشبية ، يمكنك إقران هذه الأسطح الخشبية (مثل اللوح الأمامي لقشرة خشب الجوز ، وطاولات السرير المصنوعة من خشب البلوط ، إلخ) مع ألوان ترابية دافئة ومحايدة مثل البيج والبني الناعم نوصي أيضا جلب البياضات الطبيعية والأقمشة ذات الطبقات (مثل الرميات المحبوكة والوسائد التي تعمل باللمس). أكمل المظهر بغطاء أبيض (أو أوف وايت) هنا وهناك على شكل وسادة مبعثرة مزخرفة أو بساط خفيف.
مثل أي لون تحت الشمس ، الأخضر متوفر في الآلاف من الأشكال المختلفة ، لكل منها طابعها الخاص. ما عليك سوى التفكير في كيفية ظهور الأخضر الزمردي القوي والقوي ، في حين أن اللون الأخضر من النعناع يتميز بموقف أكثر نعومة ورقة.سواء اخترت التمسك باللون الأبيض الناصع بلمسات خضراء أو رش غرفتك بالكامل في لوحة خضراء ، فإن النتيجة النهائية ستكون بالتأكيد غرفة نوم تأتي على قيد الحياة.للحصول على مظهر صيفي ، احصلي على بعض اللطخات من الألوان الوردية النابضة بالحياة والأصفر الخفيف في لوحة ألوان غرفة النوم.
يمكن أن يكون اللون الوردي جرليًا (زاهي اللون الوردي) أو أنيق (وردي كريب) كما يحلو لك. تتناغم اللمسات الكريمية ، وأحمر الخدود والفلنجو مع لمسة رومانسية ، بالإضافة إلى أن لونها البيج الأساسي يمنعها من التعرض للصدمة بشكل مفرط.
اجعل هذه الألوان الحديثة أكثر حداثة من خلال التعاون مع الأثاث والمفروشات البيضاء الطازجة. ماذا عن رسم خطوط عريضة باللون الأبيض والوردي على جدران غرفتك للنمط والشخصية؟ لتكملة هذا اللون الخجول ، أضف بعض اللكنات النحاسية على هيئة طاولات بجانب السرير. مع وضع أفكار اللون في غرفة النوم هذه في عين الاعتبار ، فأنت في طريقك إلى تحقيق مظهر عصري وكبير لمساحة النوم الخاصة بك.
انسلا ارتباط اللون الأبيض بالمستشفيات عند القيام به بشكل صحيح ، فإن مخطط غرفة نوم الأبيض بالكامل سوف يفضح البريق.
ابدأ بخلفية كبيرة من نمط الدانتيل (إذا كانت تلك الزخارف ناعمة جدًا ، أو علامات مائية تقريبًا ، فيمكنك أن تصبح كبيرًا جدًا دون أن تبدو الغرفة مشغولة). بعد ذلك ، قم بإحضار لوح MDF عملاق (متوسط الكثافة) ، باللون الأبيض اللامع للحصول على تألق شديد. لإخلاء مساحة ، نوصي باستخدام الرفوف العائمة كطاولات جانبية وقلادات منخفضة. ثم أضف أغطية سرير بيضاء بالكامل ، ولكن تأكد من وضعها في طبقات رقيقة ووسائد وأغطية للرأس مع تفاصيل الدانتيل أو الكروشيه. القوام وأنماط مختلفة هي المكونات الرئيسية التي ستأخذ غرفة نومك البيضاء بالكامل من السريرية إلى الأنيقة.
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