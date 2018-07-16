5 أسباب ستجعلك تعشق النغمات المحايدة

في نهاية المطاف، ستصبح
الألوان المحايدة في وقت ما أو آخر أكثر تآثيرًا على منازلنا وخاصة حول عالم التصميم والعالم المعماري مؤثرة للغاية وذو دورً فعال، ولكن هل تعرف حقا ما الذي يحدد الألوان المحايدة أو لماذا هي مهمة؟
إذا كنت تحت الانطباع بأنك في حالة مزاجية للون ، فاعرفها فقط. لأنك ستكون مخطئا! إذا كان هذا هو ما تشعر به تجاه الألوان المحايدة ، فإننا نحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات إلى الخلف. لذا ، دعنا نتعمق أكثر في عالم الحيادية واكتشف ما هي الألوان المحايدة ، ولكن يمكنك الاستمتاع بها عندما يتعلق الأمر بالتزيين بألوان محايدة.
التحدث عن الألوان الحيادية، تعني كلمة
محايد
غير موجودة أو ملونة. غير مشبعة مع اللون ، لتكون أكثر دقة.
ولكن ضع في اعتبارك أن جميع الألوان المحايدة لا تزال الألوان. وبالتالي ، فإن الوصف الأفضل سيكون له شيء مثل
هوى يبدو عديم اللون. وبالمناسبة ، فإن الألوان المحايدة الأساسية هي: الأبيض والبيج والبني والرمادي والأسود. هناك الآلاف من الأشكال الحيادية الصغيرة: الخبز الأسود ، حمامة اللون الرمادي ، قشر البيض الأبيض ، إلخ.
حصلت على لوحة ألوان مميزة في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ وهناك واحد الساخنة والنارية في غرفة النوم الخاصة بك؟ لا يهم – محايدون أكثر من موضع ترحيب.
ولكن ضع في اعتبارك أن المحايدين أنفسهم يمكنهم ضمان شعور دافئ أو بارد. يزيد هذا التنوع من قابلية استخدام المحايدات ككل. كل ما عليك القيام به هو تحديد الدفء أو البرودة التي تتطلبها مساحتك واختيار الألوان المحايدة المفضلة لديك وفقًا لذلك.
في الأساس ، كلما زادت درجة اللون الرمادي المحايدة ، سيظهر البرودة. ومع ذلك ، فإن المحايدين في العائلة البنية والبيج يريدون دائمًا أن يظهروا بحرارة ودعوة.
بمجرد أن تبدأ في قبول قوة النمط الإيجابي للحياد ، فسوف تتوسع إمكانيات تصميمك وإمكانياتك في الفضاء. وبدلاً من أن تقتصر الألوان على لون أو مخطط محدد ، فإنها تتيح فرصًا وإمكانات كبيرة في كل اتجاه لوني.
تحتزيالألوان المحايدة على القليل من التشبع، مما يوفر خلفيات رائعة للمساحات الهادئة. في الفضاء ذي النكهة المحايدة، تتدفق عينان من نقطة إلى أخرى دون تشتيت لون واحد.
فكر في المساحات المخصصة لاست سنوات المحايدين التي تستخدمونها في تصاميمهم.
وبغض النظر عما إذا كنت تفضل التصاميم الحديثة إلى التصاميم الريفية (أو الاسكندنافية إلى الريف) ، فهناك مكان للألوان المحايدة في الديكور الخاص بك. هذا لأن الألوان المحايدة توفر أساسًا أو خلفية تزيينية مثالية ، مما يسمح لك بإضافة طبقات أو نغمات من النغمات الأخرى لإنشاء عمق وشخصية في الغرفة.
أي لون (من اللون الأخضر إلى الوردي الداكن) يريد أن يطفو أكثر من ذلك بمجرد وضعه وسط الحيادية.
عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 5 افتراحات رائعة لأثاث وتصميم غرفة السفرة