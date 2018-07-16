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5 أسباب ستجعلك تعشق النغمات المحايدة

منة اسماعيل منة اسماعيل
Hilgrove Mews, Ruin Studio Ruin Studio غرفة نوم
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في نهاية المطاف، ستصبح الألوان المحايدة في وقت ما أو آخر أكثر تآثيرًا على منازلنا وخاصة حول عالم التصميم والعالم المعماري  مؤثرة للغاية وذو دورً فعال، ولكن هل تعرف حقا ما الذي يحدد الألوان المحايدة أو لماذا هي مهمة؟

إذا كنت تحت الانطباع بأنك في حالة مزاجية للون ، فاعرفها فقط. لأنك ستكون مخطئا! إذا كان هذا هو ما تشعر به تجاه الألوان المحايدة ، فإننا نحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات إلى الخلف. لذا ، دعنا نتعمق أكثر في عالم الحيادية واكتشف ما هي الألوان المحايدة ، ولكن يمكنك الاستمتاع بها عندما يتعلق الأمر بالتزيين بألوان محايدة.

ماذا تعرف عن النغمات المحايدة؟

Hilgrove Mews, Ruin Studio Ruin Studio غرفة نوم
Ruin Studio

Hilgrove Mews

Ruin Studio
Ruin Studio
Ruin Studio

التحدث عن الألوان الحيادية، تعني كلمة محايد غير موجودة أو ملونة. غير مشبعة مع اللون ، لتكون أكثر دقة.

ولكن ضع في اعتبارك أن جميع الألوان المحايدة لا تزال الألوان. وبالتالي ، فإن الوصف الأفضل سيكون له شيء مثل هوى يبدو عديم اللون. وبالمناسبة ، فإن الألوان المحايدة الأساسية هي: الأبيض والبيج والبني والرمادي والأسود. هناك الآلاف من الأشكال الحيادية الصغيرة: الخبز الأسود ، حمامة اللون الرمادي ، قشر البيض الأبيض ، إلخ.

النغمات المحايدة لأناقة غرفة المعيشة

Queens Park House, Honeybee Interiors Honeybee Interiors غرفة المعيشة
Honeybee Interiors

Queens Park House

Honeybee Interiors
Honeybee Interiors
Honeybee Interiors

حصلت على لوحة ألوان مميزة في غرفة المعيشة الخاصة بك؟ وهناك واحد الساخنة والنارية في غرفة النوم الخاصة بك؟ لا يهم – محايدون أكثر من موضع ترحيب.

ولكن ضع في اعتبارك أن المحايدين أنفسهم يمكنهم ضمان شعور دافئ أو بارد. يزيد هذا التنوع من قابلية استخدام المحايدات ككل. كل ما عليك القيام به هو تحديد الدفء أو البرودة التي تتطلبها مساحتك واختيار الألوان المحايدة المفضلة لديك وفقًا لذلك.

في الأساس ، كلما زادت درجة اللون الرمادي المحايدة ، سيظهر البرودة. ومع ذلك ، فإن المحايدين في العائلة البنية والبيج يريدون دائمًا أن يظهروا بحرارة ودعوة.

لمسة من الإيجابية في وجود الأبيض المحايد

Botanical Monochrome Show Home, THE FRESH INTERIOR COMPANY THE FRESH INTERIOR COMPANY غرفة نوم
THE FRESH INTERIOR COMPANY

Botanical Monochrome Show Home

THE FRESH INTERIOR COMPANY
THE FRESH INTERIOR COMPANY
THE FRESH INTERIOR COMPANY

بمجرد أن تبدأ في قبول قوة النمط الإيجابي للحياد ، فسوف تتوسع إمكانيات تصميمك وإمكانياتك في الفضاء. وبدلاً من أن تقتصر الألوان على لون أو مخطط محدد ، فإنها تتيح فرصًا وإمكانات كبيرة في كل اتجاه لوني.

جماليات النغمات المحايدة

House Of Generations, Space Group Architects Space Group Architects غرفة المعيشة
Space Group Architects

House Of Generations

Space Group Architects
Space Group Architects
Space Group Architects

تحتزيالألوان المحايدة  على القليل من التشبع، مما يوفر خلفيات رائعة للمساحات الهادئة. في الفضاء ذي النكهة المحايدة، تتدفق عينان من نقطة إلى أخرى دون تشتيت لون واحد.

فكر في المساحات المخصصة لاست سنوات المحايدين التي تستخدمونها في تصاميمهم.

التناسق مع كافة الأنماط

House in Tomsk, EVGENY BELYAEV DESIGN EVGENY BELYAEV DESIGN غرفة المعيشة
EVGENY BELYAEV DESIGN

House in Tomsk

EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN
EVGENY BELYAEV DESIGN

وبغض النظر عما إذا كنت تفضل التصاميم الحديثة إلى التصاميم الريفية (أو الاسكندنافية إلى الريف) ، فهناك مكان للألوان المحايدة في الديكور الخاص بك. هذا لأن الألوان المحايدة توفر أساسًا أو خلفية تزيينية مثالية ، مما يسمح لك بإضافة طبقات أو نغمات من النغمات الأخرى لإنشاء عمق وشخصية في الغرفة.

أي لون (من اللون الأخضر إلى الوردي الداكن) يريد أن يطفو أكثر من ذلك بمجرد وضعه وسط الحيادية.

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