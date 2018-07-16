5 أسباب ستجعلك تعشق النغمات المحايدة

في نهاية المطاف، ستصبح الألوان المحايدة في وقت ما أو آخر أكثر تآثيرًا على منازلنا وخاصة حول عالم التصميم والعالم المعماري مؤثرة للغاية وذو دورً فعال، ولكن هل تعرف حقا ما الذي يحدد الألوان المحايدة أو لماذا هي مهمة؟

إذا كنت تحت الانطباع بأنك في حالة مزاجية للون ، فاعرفها فقط. لأنك ستكون مخطئا! إذا كان هذا هو ما تشعر به تجاه الألوان المحايدة ، فإننا نحتاج إلى اتخاذ بعض الخطوات إلى الخلف. لذا ، دعنا نتعمق أكثر في عالم الحيادية واكتشف ما هي الألوان المحايدة ، ولكن يمكنك الاستمتاع بها عندما يتعلق الأمر بالتزيين بألوان محايدة.