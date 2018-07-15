5 ديكورات وتصميم أبواب جذابة ومبتكرة

نحن على علم ودراية كاملة أن أول شيء يقابلنا عند الذهاب إلى أحد الأشخاص سواء على معرفة شخصية بنا أو لا هو الباب الذي يعد أول شيء في استقبالنا؛ حيث أنه يعد جزء مهم بل أهم الأجزاء الذي يحتوي عليها المدخل، وبالطبع أهمية باب المنزل تكمن في كونه مصدر الأمان الأول في المنزل، فلا يستطيع أي منا أن يعيش في المنزل دون وجود الباب، وبعض الناس يصبوا اهتمامهم في اختيار الباب والشكل الخاص به سواء أكان هذا التصميم يميل إلى الكلاسيكية بما فيه من فخامة وعتاقة وروعة أو المعاصر بما فيه من لمسات حديثة ومدهشة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة أفكار متمايزة ومدهشة وغاية في الروعة من أجل التسهيل على العملاء في اختيار التصميم الذي يناسبهم من حيث كل من الألوان والحجم والتصميم.