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5 ديكورات وتصميم أبواب جذابة ومبتكرة

Mai Elkholy Mai Elkholy
Puerta de Acceso en Lenga de Tierra del Fuego, Rocamadera Spa Rocamadera Spa أبواب رئيسية خشب متين
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نحن على علم ودراية كاملة أن أول شيء يقابلنا عند الذهاب إلى أحد الأشخاص سواء على معرفة شخصية بنا أو لا هو الباب الذي يعد أول شيء في استقبالنا؛ حيث أنه يعد جزء مهم بل أهم الأجزاء الذي يحتوي عليها المدخل، وبالطبع أهمية باب المنزل تكمن في كونه مصدر الأمان الأول في المنزل، فلا يستطيع أي منا أن يعيش في المنزل دون وجود الباب، وبعض الناس يصبوا اهتمامهم في اختيار الباب والشكل الخاص به سواء أكان هذا التصميم يميل إلى الكلاسيكية بما فيه من فخامة وعتاقة وروعة أو المعاصر بما فيه من لمسات حديثة ومدهشة، وسوف نستعرض لكم في هذا المقال خمسة أفكار متمايزة ومدهشة وغاية في الروعة من أجل التسهيل على العملاء في اختيار التصميم الذي يناسبهم من حيث كل من الألوان والحجم والتصميم.

1-تصميم معاصر غاية في الفخامة

Puerta de Acceso en Lenga de Tierra del Fuego, Rocamadera Spa Rocamadera Spa أبواب رئيسية خشب متين
Rocamadera Spa

Rocamadera Spa
Rocamadera Spa
Rocamadera Spa

عند النظر إلى هذا التصميم نجد الروعة من حيث اختيار الألوان المتناسقة؛ حيث اللون الخشبي الذي يميل ما بين اللون الفاتح والمتوسط، ولا يخلو التصميم من استخدام العنصر الزجاجي وتداخله مع التصميم، بالإضافة إلى استخدام العنصر الحجري من خلال استخدامه كجدار جانبي مما يمنح التصميم الفخامة، ويستخدم المصمم اللون الرمادي في الدهانات الخاصة بالجدران التي تحاوط الباب، ومن الواضح أيضا أن هذا المدخل يطل على حديقة مما يضيف اللمسة الطبيعية الموجودة في التصميم.

2-استخدام موظف بشكل صحيح للون الأسود

General Images, RK Door Systems RK Door Systems أبواب رئيسية
RK Door Systems

General Images

RK Door Systems
RK Door Systems
RK Door Systems

عند النظر إلى هذا التصميم نجد براعة المصمم في توظيف اللون الأسود عن طريق استخدامه كاللون الخاص بالباب مما يوحي بالأناقة وقدرة المصمم على الاستفادة من خواص هذا اللون المبهرة، ولا يتوقف التصميم عند هذا الحد، فنجد المصمم يقوم باستخدام العنصر الحجري عن طريق استخدام كجدران جانبية تحاوط باب المنزل من الثلاث جهات، ولا نقف عند ذلك فحسب، فنرى أيضا استخدام اللون الخاص بما يسمى بالطوب الأحمر، ولا ينقص هذا التصميم شيء بل قام بإدخال العنصر الزجاجي بشكل ملاحظ مع بعض المقابض المعدنية.

3-زواية رؤية بعيدة لباب متميز

homify أبواب رئيسية
homify

homify
homify
homify

في كثير من الأحيان يكون الصورة البعيدة أدق وأقرب في التفاصيل من النظرة القريبة، وهذا التصميم يثبت هذا الأمر؛ حيث أن يمكننا ملاحظة استخدام اللون والنوع الخشبي المتميز لباب الشقة بشكل عرضي مما يدل على حاجة هذا التصميم إلى مساحة معينة، هذا بالإضافة إلى أن هذا التصميم يصلح لمداخل المنازل الكبيرة والفيلات وما شابه ذلك، ولا يخلو التصميم من استخدام اللون الأبيض مع عنصر الرخام بالإضافة إلى اللمحة الطبيعية التي تظهر بشكل كبير في وجود النباتات الطبيعية ذات اللون الأخضر التي تضفي نوعا من الحيوية والنشاط.

4-تصميم مختلف للباب الثنائي

General Images, RK Door Systems RK Door Systems أبواب رئيسية
RK Door Systems

General Images

RK Door Systems
RK Door Systems
RK Door Systems

يختلف ذلك التصميم عن سائر التصميمات الأخرى؛ حيث أنه له طرفين وليس طرف واحد كسائر التصميمات السابقة، مع استخدام المصمم اللون البني المحروق ليضفي لمسة الباب المعاصر والحديث على التصميم، ولا يخلو التصميم من استخدام الأطراف الزجاجية مع الإضاءة المميزة التي تلعب دورا كبيرا في تسليط الضوء على جمال وروعة التصميم، بالإضافة إلى استخدام العنصر الحجري مع الارضيات.

5-تصميم مشرق ومميز

Maison avec couloir vitré et mobilier bois, Pierre Bernard Création Pierre Bernard Création أبواب خشبية خشب Brown
Pierre Bernard Création

Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création
Pierre Bernard Création

من الوهلة الأولى عند النظر إلى هذا التصميم نلاحظ الإشراق والجمال من حيث استخدام اللون البني الذي يميل بشكل كبير إلى البرتقالي مع وجود الجدران والأرضيات الفاتحة مع الجوانب الزجاجية التي تشبه المرآة، بالإضافة إلى اللمسة الطبيعية عن طريق استخدام النباتات على الأطراف والجوانب مما يضفي جوا مميزا للتصميم.

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