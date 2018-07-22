6 ألوان مبتكرة لوحدة المطبخ

من المعروف أنه واحدة من الأمور التي يصعب الاختلاف في الآراء عليها هي الأهمية الخاصة بالمطبخ في كافة أنواع وأشكال ومساحات المنازل؛ حيث أنه لا غنى عنه بشكل أساسي بالنسبة للعائلة ككل، وبالنسبة للسيدة بشكل خاص حيث أنه المكان التي تقضي فيه معظم بل أغلب فترات اليوم الخاص بها ما بين أمور كثيرة من أهمها الطبخ لعمل أصناف الطعام المشهية لعائلتها، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام بالتصميم الخاص ليظهر بالشكل المرغوب فيه مما يرضي الطبيعية البشرية في التعايش في مكان مريح ومناسب، وسوف نستعرض في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة لوحدات المطبخ بألوان غاية في الروعة مما تساعد أذواق كثيرة على الاختيار فيما بينهم بما يناسب الذوق والتكاليف المادية والمساحة.
تلعب الألوان الدور الأهم والأكبر في هذا التصميم؛ حيث أن استخدام المصمم لون غير منتشر مثل اللون الخاص بقلب الفستق، مما يمنحنا لمحة حديثة مع الهدوء باستخدام اللون الفاتح، ويمتزج هذا اللون مع الجدران وبعض الوحدات والنوافذ والأرضيات البيضاء، بينما نجد اللون الأسود مستخدم كسطح رخامي للوحدات السفلية، ويتمتع هذا التصميم بالبساطة المطلقة من خلال عدم وجود تفاصيل كثيرة بالإضافة إلى توظيف الإضاءة بشكل سليم تساعد في ظهور التصميم بشكل أفضل.
عند النظر إلى هذا التصميم يراودك الدهشة وهذا للوهلة الأولى، وذلك بسبب عدم التحديد بشكل دقيق في ماهية التصميم هل هو تصميم لغرفة معيشة أو وحدة تناول الطعام أو مطبخ، ولكن مع التدقيق نجد أنه مطبخ يحتوي على مكان مميز لتناول الوجبات، بالإضافة إلى أن تناسق الألوان يلعب دورا حيث اللون الكريمي مع لون الخشب الفاتح من خلال الوحدات والأرضيات، ولا يخلو التصميم من الديكورات واستخدام النباتات ووحدات الإضاءة الصناعية المميزة.
بالطبع يكمن إشراق المطبخ فيما يخص بالمزج ما بين اللون الأبيض مع اللون الخشبي الذي يعم مختلف أرجاء التصميم من حيث وحدات المطبخ والأرضيات مع الإضاءة المميزة التي تساهم في إظهار الجمال الخاص بالتصميم ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام.
يتمتع ذلك التصميم بهذا المزج المدهش ما بين ما هو يمتلك فخامة مع كل ما حديث؛ حيث نجد مساحة كبيرة مستغلة بشكل سليم من قبل المصمم ومقسمة إلى عدة أشياء أهمها الجزيرة التي تتوسط التصميم مع المقاعد المرتفعة، كل هذا يجتمع مع الألوان المدهشة والديكورات الخيالية، ويمتاز ذلك التصميم أيضا بتوافر عنصري الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية مما تزيد من جمال التصميم.
على الرغم من جمال التصميم وتميزه إلا أنه يحتوي على لمحة من البساطة، ونجد أن هذا التصميم على الطراز الأمريكي، ويحتاج إلى مساحة ليست بكبيرة، ولا يخلو التصميم من وجود الديكورات واللمسات الطبيعية من خلال النباتات، أما فيما يخص الإضاءة فهي مشتركة ما بين الإثنين سواء أكانت الصناعية أم الطبيعية.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد اللون المهيمن هو اللون اللبني الفاتح الذي يبعث لنا إيحاء بتصميمات نمط البحر المتوسط وأقرب إلى التصميمات اليونانية، ونجد الوحدات باللون اللبني الفاتح، ثم نذهب إلى الدرجة الغامقة من خلال لون الأرضيات والجدران، وهذا التصميم تكمن روعته في حسن اختيار الديكورات والألوان والإضاءة المناسبة التي تبرز فكرة التصميم مع وجود النباتات التي تساهم في منحنا عنصر الطبيعة والهدوء.
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