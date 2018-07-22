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6 ألوان مبتكرة لوحدة المطبخ

Mai Elkholy Mai Elkholy
Mr. & Mrs. Ghosh's Residence, Bangalore, U and I Designs U and I Designs وحدات مطبخ
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من المعروف أنه واحدة من الأمور التي يصعب الاختلاف في الآراء عليها هي الأهمية الخاصة بالمطبخ في كافة أنواع وأشكال ومساحات المنازل؛ حيث أنه لا غنى عنه بشكل أساسي بالنسبة للعائلة ككل، وبالنسبة للسيدة بشكل خاص حيث أنه المكان التي تقضي فيه معظم بل أغلب فترات اليوم الخاص بها ما بين أمور كثيرة من أهمها الطبخ لعمل أصناف الطعام المشهية لعائلتها، ونظرا لكل هذه الأمور فلابد من الاهتمام بالتصميم الخاص ليظهر بالشكل المرغوب فيه مما يرضي الطبيعية البشرية في التعايش في مكان مريح ومناسب، وسوف نستعرض في هذا المقال ستة تصميمات مختلفة لوحدات المطبخ بألوان غاية في الروعة مما تساعد أذواق كثيرة على الاختيار فيما بينهم بما يناسب الذوق والتكاليف المادية والمساحة.

1-لون هادئ ومميز ومختلف لوحدات المطبخ

Mr. & Mrs. Ghosh's Residence, Bangalore, U and I Designs U and I Designs وحدات مطبخ
U and I Designs

U and I Designs
U and I Designs
U and I Designs

تلعب الألوان الدور الأهم والأكبر في هذا التصميم؛ حيث أن استخدام المصمم لون غير منتشر مثل اللون الخاص بقلب الفستق، مما يمنحنا لمحة حديثة مع الهدوء باستخدام اللون الفاتح، ويمتزج هذا اللون مع الجدران وبعض الوحدات والنوافذ والأرضيات البيضاء، بينما نجد اللون الأسود مستخدم كسطح رخامي للوحدات السفلية، ويتمتع هذا التصميم بالبساطة المطلقة من خلال عدم وجود تفاصيل كثيرة بالإضافة إلى توظيف الإضاءة بشكل سليم تساعد في ظهور التصميم بشكل أفضل.

2-مطبخ مختلف مائل إلى تصميم الغرف

Cozinha, Maicon Ramos arquitetura Maicon Ramos arquitetura وحدات مطبخ MDF Blue
Maicon Ramos arquitetura

Maicon Ramos arquitetura
Maicon Ramos arquitetura
Maicon Ramos arquitetura

عند النظر إلى هذا التصميم يراودك الدهشة وهذا للوهلة الأولى، وذلك بسبب عدم التحديد بشكل دقيق في ماهية التصميم هل هو تصميم لغرفة معيشة أو وحدة تناول الطعام أو مطبخ، ولكن مع التدقيق نجد أنه مطبخ يحتوي على مكان مميز لتناول الوجبات، بالإضافة إلى أن تناسق الألوان يلعب دورا حيث اللون الكريمي مع لون الخشب الفاتح من خلال الوحدات والأرضيات، ولا يخلو التصميم من الديكورات واستخدام النباتات ووحدات الإضاءة الصناعية المميزة.

3-تصميم مشرق ذو مساحة واسعة

Moradia em fazenda - Tipologia T6, Esboçosigma, Lda Esboçosigma, Lda وحدات مطبخ
Esboçosigma, Lda

Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda
Esboçosigma, Lda

بالطبع يكمن إشراق المطبخ فيما يخص بالمزج ما بين اللون الأبيض مع اللون الخشبي الذي يعم مختلف أرجاء التصميم من حيث وحدات المطبخ والأرضيات مع الإضاءة المميزة التي تساهم في إظهار الجمال الخاص بالتصميم ويشترك هذا التصميم مع التصميم الخاص بوحدة تناول الطعام.

4-تصميم مزيج بين العصرية والفخامة

Projeto residencial, Fernanda Patrão Arquitetura e Design Fernanda Patrão Arquitetura e Design وحدات مطبخ الخرسانة Black
Fernanda Patrão Arquitetura e Design

Fernanda Patrão Arquitetura e Design
Fernanda Patrão Arquitetura e Design
Fernanda Patrão Arquitetura e Design

يتمتع ذلك التصميم بهذا المزج المدهش ما بين ما هو يمتلك فخامة مع كل ما حديث؛ حيث نجد مساحة كبيرة مستغلة بشكل سليم من قبل المصمم ومقسمة إلى عدة أشياء أهمها الجزيرة التي تتوسط التصميم مع المقاعد المرتفعة، كل هذا يجتمع مع الألوان المدهشة والديكورات الخيالية، ويمتاز ذلك التصميم أيضا بتوافر عنصري الإضاءة ما بين الطبيعية والصناعية مما تزيد من جمال التصميم.

5-تصميم متميز مع البساطة

House Kai, JBA Architects JBA Architects وحدات مطبخ خشب Grey
JBA Architects

JBA Architects
JBA Architects
JBA Architects

على الرغم من جمال التصميم وتميزه إلا أنه يحتوي على لمحة من البساطة، ونجد أن هذا التصميم على الطراز الأمريكي، ويحتاج إلى مساحة ليست بكبيرة، ولا يخلو التصميم من وجود الديكورات واللمسات الطبيعية من خلال النباتات، أما فيما يخص الإضاءة فهي مشتركة ما بين الإثنين سواء أكانت الصناعية أم الطبيعية.

6-تصميم لمطبخ بألوان نمط المتوسط

Excelência e bom gosto de mãos dadas! Casa mobilada com Velharias de Janas, Pedro Queiroga | Fotógrafo Pedro Queiroga | Fotógrafo وحدات مطبخ خشب Blue
Pedro Queiroga | Fotógrafo

Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo
Pedro Queiroga | Fotógrafo

عند النظر إلى هذا التصميم نجد اللون المهيمن هو اللون اللبني الفاتح الذي يبعث لنا إيحاء بتصميمات نمط البحر المتوسط وأقرب إلى التصميمات اليونانية، ونجد الوحدات باللون اللبني الفاتح، ثم نذهب إلى الدرجة الغامقة من خلال لون الأرضيات والجدران، وهذا التصميم تكمن روعته في حسن اختيار الديكورات والألوان والإضاءة المناسبة التي تبرز فكرة التصميم مع وجود النباتات التي تساهم في منحنا عنصر الطبيعة والهدوء.

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