5 تصاميم ملهمة لحمامات مودرن

مما لا يدعي مجالا للشك أن الحمام يعد واحدا من أهم الوحدات والمرافق الخاصة بالمنزل؛ حيث أنه المكان الذي يستريح فيه الشخص سواء أكان بالعملية الفطرية أو بالاستحمام وممارسة الأمور الخاصة بالحمام، ونظرا لكل هذه الأمور تكمن الأهمية الخاصة به كوحدة، ذلك بالإضافة إلى أهميته كوحدة مهم أيضا كمكان وكمظهر خارجي وتفاصيل خاصة به منها ألوان السيراميك وشكل طقم الحمام والحنفيات والألوان الخاصة بالدهانات، بالإضافة إلى الإضاءة التي تلعب دور كبير في إظهار روعة وجمال وتفاصيل التصميم، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة من أروع التصميمات الخاصة بالحمامات بما فيها من اختلاف في كل من الشكل والمساحة والأذواق سواء أكانت عامة أو خاصة.
عند النظر إلى هذا التصميم نجد دقة المصمم في اختيار التصميم الذي يميل إلى الفخامة بالإضافة إلى استخدام الألوان الهادئة، وهي كل من اللون الأبيض مع اللون البيج الهادئ، بالإضافة إلى استخدام المرآة في أكثر من مكان وجانب، مع وجود وحدة خاصة بالاستحمام كما يسمى بالشاور بوكس، مع وجود وحدتين للحوض مع التقفيلة السفلى للحوض بغرض وضع الأدوات الخاصة بالحمام كالفوطة وغيرها، ولا يخلو التصميم من الاستفادة من عنصر الإضاءة بشكل صحيح لبروز التصميم بشكل رائع مع إضافة اللمحة الطبيعة من خلال تواجد النباتات والورد، وأدخل المصمم اللون الأسود ولكن بشكل طفيف.
يتميز هذا التصميم بكونه مختلف عن سائر التصميمات الأخرى وذلك لأنه تصميم مشرق بألوان فاتحة، ويحتوي هذا التصميم على وحدتين للاستحمام، وحدة داخلية مغلقة بالزجاج من كافة الجوانب، ووحدة أخرى حرة غير محاطة بأي شيء ولا يخلو هذا التصميم من استخدام العنصر الخشبي حيث الأرضيات اللامعة، مع الوحدة التي تقع أسفل الحوض، أما فيما يخص عنصر الإضاءة فتتحد كل من الطبيعية والصناعية ولكن مع سيطرة الطبيعية حيث ضوء الشمس المشرق، وبالطبع وجود نبات طبيعي مع وجود مرآة تساهم بشكل كبير في الديكور الخاص بذلك الحمام العصري.
يمكننا الأخذ في الاعتبار أن استخدام المصمم لعنصر الرخام يسهم بشكل كبير في إضفاء عنصر الفخامة والأناقة، كل هذا مع استخدام اللون الأسود مع اللون الأبيض الرخامي، مع وجود المرآة العريضة، مع وجود الباب الزجاجي الخاص بوحدة الاستحمام، ولا شك أن المساحة تلعب الدور الأكبر في ظهور التصميم بهذا الشكل الرائع كل هذا يجتمع مع الإضاءة المهيمنة.
تلعب المساحة الدور الأهم والأكبر في هذا التصميم، ويظهر ذلك من خلال شكل الحمام الطولي، بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض الذي يزيد من مساحة التصميم، مع أرضيات خشبية، مع وجود رفوف وأدراج وثانيات خاصة بوضع الأغراض الخاصة بالحمام، مع استخدام اللون البيج مع جدار بنفسجي اللون، أما فيما يخص الإضاءة فنجد الطبيعية مهيمنة من خلال ضوء الشمس الساطع.
من الوهلة الأولى عند النظر إلى هذا التصميم يحدث مزج ما بين كونه تصميم خاص للحمام أو مكان للديكور، فما نراه هي عبارة عن مرآة دائرية الشكل، وفي خلفها جدار من الحجر المميز باللون المتداخل ما بين الزيتي والرمادي، أما فيما يخص الحوض فهو ذو شكل وتصميم غريب، أما الاكسسوار والديكور فهي باللون الذهبي بداية من الحنفية وصولا بوحدات الإضاءة المتدلية، مع أصص النباتات الذهبية، أما السطح الخاص بالحوض فهو بلون مميز باللون الطوبي المختلف، وهذا التصميم يعتبر زاوية من زوايا الحمام. وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 ألوان مبتكرة لوحدة المطبخ