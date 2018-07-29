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5 تصاميم ملهمة لحمامات مودرن

Mai Elkholy Mai Elkholy
Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حمام
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مما لا يدعي مجالا للشك أن الحمام يعد واحدا من أهم الوحدات والمرافق الخاصة بالمنزل؛ حيث أنه المكان الذي يستريح فيه الشخص سواء أكان بالعملية الفطرية أو بالاستحمام وممارسة الأمور الخاصة بالحمام، ونظرا لكل هذه الأمور تكمن الأهمية الخاصة به كوحدة، ذلك بالإضافة إلى أهميته كوحدة مهم أيضا كمكان وكمظهر خارجي وتفاصيل خاصة به منها ألوان السيراميك وشكل طقم الحمام والحنفيات والألوان الخاصة بالدهانات، بالإضافة إلى الإضاءة التي تلعب دور كبير في إظهار روعة وجمال وتفاصيل التصميم، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة من أروع التصميمات الخاصة بالحمامات بما فيها من اختلاف في كل من الشكل والمساحة والأذواق سواء أكانت عامة أو خاصة.

1-تصميم به لمسة من الفخامة

Loft do Casal, Denise Barretto Arquitetura Denise Barretto Arquitetura حمام
Denise Barretto Arquitetura

Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura
Denise Barretto Arquitetura

عند النظر إلى هذا التصميم نجد دقة المصمم في اختيار التصميم الذي يميل إلى الفخامة بالإضافة إلى استخدام الألوان الهادئة، وهي كل من اللون الأبيض مع اللون البيج الهادئ، بالإضافة إلى استخدام المرآة في أكثر من مكان وجانب، مع وجود وحدة خاصة بالاستحمام كما يسمى بالشاور بوكس، مع وجود وحدتين للحوض مع التقفيلة السفلى للحوض بغرض وضع الأدوات الخاصة بالحمام كالفوطة وغيرها، ولا يخلو التصميم من الاستفادة من عنصر الإضاءة بشكل صحيح لبروز التصميم بشكل رائع مع إضافة اللمحة الطبيعة من خلال تواجد النباتات والورد، وأدخل المصمم اللون الأسود ولكن بشكل طفيف.

2-تصميم مميز ومختلف

Ideas y más ideas, ALI-CURA ALI-CURA حمام
ALI-CURA

ALI-CURA
ALI-CURA
ALI-CURA

يتميز هذا التصميم بكونه مختلف عن سائر التصميمات الأخرى وذلك لأنه تصميم مشرق بألوان فاتحة، ويحتوي هذا التصميم على وحدتين للاستحمام، وحدة داخلية مغلقة بالزجاج من كافة الجوانب، ووحدة أخرى حرة غير محاطة بأي شيء ولا يخلو هذا التصميم من استخدام العنصر الخشبي حيث الأرضيات اللامعة، مع الوحدة التي تقع أسفل الحوض، أما فيما يخص عنصر الإضاءة فتتحد كل من الطبيعية والصناعية ولكن مع سيطرة الطبيعية حيث ضوء الشمس المشرق، وبالطبع وجود نبات طبيعي مع وجود مرآة تساهم بشكل كبير في الديكور الخاص بذلك الحمام العصري.

3-هيمنة العنصر الرخامي على التصميم

SAN AGUSTIN CAMPESTRE, Estudio Tanguma Estudio Tanguma حمام صوان Black
Estudio Tanguma

Estudio Tanguma
Estudio Tanguma
Estudio Tanguma

يمكننا الأخذ في الاعتبار أن استخدام المصمم لعنصر الرخام يسهم بشكل كبير في إضفاء عنصر الفخامة والأناقة، كل هذا مع استخدام اللون الأسود مع اللون الأبيض الرخامي، مع وجود المرآة العريضة، مع وجود الباب الزجاجي الخاص بوحدة الاستحمام، ولا شك أن المساحة تلعب الدور الأكبر في ظهور التصميم بهذا الشكل الرائع كل هذا يجتمع مع الإضاءة المهيمنة.

4-مساحة واسعة لحمام عصري

Progetto, Paolo Cavazzoli Paolo Cavazzoli حمام
Paolo Cavazzoli

Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli

تلعب المساحة الدور الأهم والأكبر في هذا التصميم، ويظهر ذلك من خلال شكل الحمام الطولي، بالإضافة إلى استخدام اللون الأبيض الذي يزيد من مساحة التصميم، مع أرضيات خشبية، مع وجود رفوف وأدراج وثانيات خاصة بوضع الأغراض الخاصة بالحمام، مع استخدام اللون البيج مع جدار بنفسجي اللون، أما فيما يخص الإضاءة فنجد الطبيعية مهيمنة من خلال ضوء الشمس الساطع.

5-تصميم خاص ومميز لحمام كلاسيكي

Apartamento Luxo Curitiba/PR, Flávia Kloss Arquitetura de Interiores Flávia Kloss Arquitetura de Interiores حمام النحاس / برونزية / نحاس Red
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores
Flávia Kloss Arquitetura de Interiores

من الوهلة الأولى عند النظر إلى هذا التصميم يحدث مزج ما بين كونه تصميم خاص للحمام أو مكان للديكور، فما نراه هي عبارة عن مرآة دائرية الشكل، وفي خلفها جدار من الحجر المميز باللون المتداخل ما بين الزيتي والرمادي، أما فيما يخص الحوض فهو ذو شكل وتصميم غريب، أما الاكسسوار والديكور فهي باللون الذهبي بداية من الحنفية وصولا بوحدات الإضاءة المتدلية، مع أصص النباتات الذهبية، أما السطح الخاص بالحوض فهو بلون مميز باللون الطوبي المختلف، وهذا التصميم يعتبر زاوية من زوايا الحمام. وتفضلوا بقراءة المقال التالي: 6 ألوان مبتكرة لوحدة المطبخ

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5 تصاميم ملهمة لحمامات مودرن

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