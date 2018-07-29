5 تصاميم ملهمة لحمامات مودرن

مما لا يدعي مجالا للشك أن الحمام يعد واحدا من أهم الوحدات والمرافق الخاصة بالمنزل؛ حيث أنه المكان الذي يستريح فيه الشخص سواء أكان بالعملية الفطرية أو بالاستحمام وممارسة الأمور الخاصة بالحمام، ونظرا لكل هذه الأمور تكمن الأهمية الخاصة به كوحدة، ذلك بالإضافة إلى أهميته كوحدة مهم أيضا كمكان وكمظهر خارجي وتفاصيل خاصة به منها ألوان السيراميك وشكل طقم الحمام والحنفيات والألوان الخاصة بالدهانات، بالإضافة إلى الإضاءة التي تلعب دور كبير في إظهار روعة وجمال وتفاصيل التصميم، وسوف نستعرض في هذا المقال خمسة من أروع التصميمات الخاصة بالحمامات بما فيها من اختلاف في كل من الشكل والمساحة والأذواق سواء أكانت عامة أو خاصة.