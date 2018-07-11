5 بيوت زجاجية تحوى جلسات منعشة بالأفنية الخلفية

إن كنت تبحث عن طريقة مثالية للتمديد للخارج وتعزيز مساحة منزلك الداخلية، سنطرح عليك اليوم حلًا ذكيًا يتمثل في البيوت الزجاجية والتي يمكنك تأثيثها من الداخل بجلسة رائعة ثنائية أو عائلية تقضي بها أحلى الأوقات في الهواء الطلق!
دعنا نلقي نظرة معًا على بعض المنازل المقامة بحدائق أو أفنية خلفية لتقتبس منها أجدد الأفكار.
منزل زجاجي صغير أطرافه مُحاطة بأطر خشبية، وهو في الأساس مبني على قاعدة من الخرسانة تغلفها الأحجار. بالنظر للمساحة الداخلية للمنزل، نجدها مجهزة بجلسة ثنائية تشمل مقعدين بلاستيكيين فقط وطاولة من نفس الخامة بالمنتصف.
طريقة رائعة وأسلوب مختلف في تأثيث المنازل الزجاجية اعتمدت على اقتناء أريكة مذهلة بتصميم نصف دائري ولون أزرق زاهي ملفت للانتباه. أما عن المساحة المفرغة المتبقية من الأريكة، فنجد بها طاولة قهوة صغيرة وأنيقة تكفيها وتزيدها جمالًا.
بيت زجاجي آخر أنيق تحسبه غرفة معيشة خارجية من روعة تأثيثه وتصميمه الداخلي. رغم أن هذا البيت يشبه النموذج السابق إلى حد كبير، إلا أنه يتميز بشيئين، الأول
مساحته الكبيرة، والثاني
أثاثه البرتقالي المشرق.
على عكس بقية البيوت الزجاجية، هذا النموذج لا يضم أية قطع أثاث -لا جلسة ثنائية أو عائلية- وإنما يضم العديد من الأرفف المعلقة المزينة بنخبة مميزة من أصص الزرع والزهور الملونة.
جلسة أقرب لحرف U مبنية داخل منزل زجاجي صغير ومبطنة بمقاعد بيضاء ناصعة معها وسائد رمادية راقية تشكل إكسسوارًا أنيقًا وهادئًا.