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5 بيوت زجاجية تحوى جلسات منعشة بالأفنية الخلفية

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Outdoor Garden Rooms, Garden Furniture Centre Garden Furniture Centre حديقة
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إن كنت تبحث عن طريقة مثالية للتمديد للخارج وتعزيز مساحة منزلك الداخلية، سنطرح عليك اليوم حلًا ذكيًا يتمثل في البيوت الزجاجية والتي يمكنك تأثيثها من الداخل بجلسة رائعة ثنائية أو عائلية تقضي بها أحلى الأوقات في الهواء الطلق! 

دعنا نلقي نظرة معًا على بعض المنازل المقامة بحدائق أو أفنية خلفية لتقتبس منها أجدد الأفكار.

1- جلسة ثنائية

Outdoor Garden Rooms, Garden Furniture Centre Garden Furniture Centre حديقة
Garden Furniture Centre

Outdoor Garden Rooms

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

منزل زجاجي صغير أطرافه مُحاطة بأطر خشبية، وهو في الأساس مبني على قاعدة من الخرسانة تغلفها الأحجار. بالنظر للمساحة الداخلية للمنزل، نجدها مجهزة بجلسة ثنائية تشمل مقعدين بلاستيكيين فقط وطاولة من نفس الخامة بالمنتصف. 

2- نصف دائرية

Outdoor Garden Rooms, Garden Furniture Centre Garden Furniture Centre حديقة
Garden Furniture Centre

Outdoor Garden Rooms

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

طريقة رائعة وأسلوب مختلف في تأثيث المنازل الزجاجية اعتمدت على اقتناء أريكة مذهلة بتصميم نصف دائري ولون أزرق زاهي ملفت للانتباه. أما عن المساحة المفرغة المتبقية من الأريكة، فنجد بها طاولة قهوة صغيرة وأنيقة تكفيها وتزيدها جمالًا.

3- برتقالية ومستطيلية

Outdoor Garden Rooms, Garden Furniture Centre Garden Furniture Centre حديقة
Garden Furniture Centre

Outdoor Garden Rooms

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

بيت زجاجي آخر أنيق تحسبه غرفة معيشة خارجية من روعة تأثيثه وتصميمه الداخلي. رغم أن هذا البيت يشبه النموذج السابق إلى حد كبير، إلا أنه يتميز بشيئين، الأول مساحته الكبيرة، والثاني أثاثه البرتقالي المشرق.

4- لأواني الزرع فحسب

Outdoor Garden Rooms, Garden Furniture Centre Garden Furniture Centre حديقة
Garden Furniture Centre

Outdoor Garden Rooms

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

على عكس بقية البيوت الزجاجية، هذا النموذج لا يضم أية قطع أثاث -لا جلسة ثنائية أو عائلية- وإنما يضم العديد من الأرفف المعلقة المزينة بنخبة مميزة من أصص الزرع والزهور الملونة.

5- أبيض ناصع

Outdoor Garden Rooms, Garden Furniture Centre Garden Furniture Centre حديقة
Garden Furniture Centre

Outdoor Garden Rooms

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

جلسة أقرب لحرف U مبنية داخل منزل زجاجي صغير ومبطنة بمقاعد بيضاء ناصعة معها وسائد رمادية راقية تشكل إكسسوارًا أنيقًا وهادئًا. 

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