أناقة المنيمال لبساطة وجمال منزلك

الوطن هو حيث الراحة أليس كذلك؟، ولكن ماذا لو أجبر منزلك على التململ لا أحد يريد أن يدخل إلى منزله في نهاية يوم متعب لمجرد الشعور بارتفاع مستويات القلق، أليس كذلك؟ ولكن على الرغم من نظافتنا وتنظيفها بانتظام، لا يزال هناك شيء ما يجعلنا نشعر بالقلق في منازلنا. ماذا يمكن أن يكون؟
أظهرت الأبحاث المستجدة أن مظهر منزلك ومخططه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مزاجك ونحن هنا لا نتحدث عن فنغ شوي، إنها قصة أخرى ليوم آخر لا أحد يريد أن يشعر بالاكتئاب بسبب ظروفه المعيشية، حيث يفترض أن يكون المنزل هو فضاءنا الخاص حيث نهرب إلى هناك. من أي وقت مضى النظر في التصميم الداخلي البسيط؟ تغيير منزلك من الفضاء المعاصر المزدحم إلى تحسين المزاج، وتخطيط أقل؟ قد تفاجأ عندما تعلم أن التصميم الداخلي البسيط لا يحظى بشعبية كبيرة فحسب، بل قد يجعلك أكثر سعادة.
هل أنت على دراية بمصطلح العمارة النفسية؟ إنها دراسة مبتكرة تجمع بين العلوم العصبية والهندسة المعمارية لإنشاء تصميمات حديثة تتسم بالفعالية والعملية وربما الشفاء! يركز هذا على جانب مختلف من المنزل ، بما في ذلك الإضاءة ، والمساحة وتصميم الغرفة ، وكيف تجعلنا نشعر جميعًا.
بعض أعراض البيت النموذجي التي يمكن أن تسبب مزاج سيئ هي: • غرفة تشوش ، مما يثير مستويات القلق. • قد تؤدي الغرفة المظلمة للغاية إلى الاكتئاب أو الشعور بالكآبة. • إذا كانت الغرفة مشرقة جدًا، فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالتوتر والسرور. • غرفة صغيرة للغاية يمكن أن تجعل المرء يشعر بالضيق أو المحاصرين أو المغلقة
حصلت على الكثير من الهدايا والتذكارات لذلك فمن المنطقي أن يبدو منزلك فوضوي وغير مريح
طاولات مغطاة بالحلي، غسيل ملقى على الأرض، طبقات من الوسائد على الأسرة والأرائك ، وسجاد المنطقة تغطي كل مساحة أرضية في كل غرفة تسهم جميعها في الغبار والمواد المسببة للحساسية. وعلى الرغم من أننا نتفهم أنك تحب أن تشتري عناصر الديكور هذه لجعل منزلك جميلًا ومريحًا ، فإن الحقيقة المحزنة هي أنك قد تحقق النتيجة المعاكسة: جعل مساحات المعيشة الخاصة بك مزدحمة وملاذًا للغبار يحفز الحساسية. فكر في المنزل أو الغرفة النموذجية المصممة في التصميم الداخلي البسيط، لا توجد طبقات لا نهاية لها من السجاد والوسائد والورق المزخرف، ولكن تصميم نظيف ومرتب لا يزال يظل مرحبًا به. أشياء أقل ، أقل إجهاد – سهل! لا نقترح بأي حال من الأحوال أن ترمي كل الأشياء الثمينة أو التذكارات، لأن هذه الأشياء يمكن أن تساعدك أيضًا على الشعور بالأرض والرضا، لذا، عندما يتعلق الأمر بالكتب المفضلة والصور العائلية، على سبيل المثال، التزم بها.
الدماغ هو شيء مضحك ونحن قد لا نفهم تماما لماذا يجعلنا نشعر بالطريقة التي نفعلها في كل شيء، ومع ذلك، هناك أمر واحد تتفق عليه الدراسات المختلفة هو أن الدماغ يتفاعل إيجابيا مع التماثل!
قد يبدو من السخيف أن تقترح، على سبيل المثال، أن وضع طاولات جانبية مطابقة مع مصابيح متطابقة بجانب سريرك سيجعلك أكثر سعادة، ومع ذلك فهناك بعض الأدلة النفسية لتحقيق التوازن في تصميماتك الداخلية وكيف يمكن أن يجعلك تشعر بمزيد من الرضا.
ويرتبط ذلك بإيجابية التصميم الداخلي البسيط ، والذي عادة ما يكون بسيطًا ومتناسقًا في التصميم والتخطيط. النتيجة النهائية؟ كنت أكثر سعادة بمجرد إدخال مساحة الحد الأدنى!
الضوء والبساطة ’هو المصطلح الأساسي عندما يتعلق الأمر بلوحات الألوان للتصميم الداخلي البسيط، فقد تلاحظ أيضًا أن الكثير من المنازل البسيطة تحتوي على نوافذ كبيرة تسمح بدخول الكثير من الضوء الطبيعي إلى الفضاء، بالإضافة إلى ذلك، فإن ألوان جدرانها تكون في العادة محايدة تمامًا، مع دفقة من اللون البرتقالي اللامع أو نغمة حية أخرى تستخدم بشكل بسيط جدًا عن طريق الجدران أو الديكور اللامع.
والسبب في ذلك هو أن هذه الألوان المحايدة تسمح للمنزل بأن يشعر بأنه أكثر انفتاحًا، ومتجدد الهواء. تتم معالجة الغرف المصممة مع التصاميم المحايدة والبسيطة ككل من قبل أدمغتنا. لا تميل أعيننا أيضًا إلى محاولة محاولة التمييز بين الألوان والأشياء المختلفة
بالطبع، أنت مرحب بك للغاية لتقديم النغمات النارية من اللون في غرفة النمط التبسيطي أو المنزل. فقط افعل ذلك بطريقة متوازنة بإضافة تلميحات من نفس اللون في جميع أنحاء الغرفة. على سبيل المثال، سائد السماء الزرقاء على الأريكة الخاصة بك. ربما رمي في ظل قتامة من اللون الأزرق في شكل مزهرية على ذلك الطاولة، تتوافق جميع هذه اللكنات وتعطي الغرفة إحساسًا بالتوازن بينما تمتنع أيضًا عن نظرة مملة للغاية عن طريق اختيار محايدات بسيطة.
إذاً، هل أنت مفعم بالقدر الكافي للبدء بالتجربة مع التصميم الداخلي البسيط؟ بادئ ذي بدء ، تخلص من الفوضى لتحرير مساحة أكبر. إنها الخطوة الأولى في طريقك إلى جديد وبسيط
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