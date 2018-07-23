أناقة المنيمال لبساطة وجمال منزلك

الوطن هو حيث الراحة أليس كذلك؟، ولكن ماذا لو أجبر منزلك على التململ لا أحد يريد أن يدخل إلى منزله في نهاية يوم متعب لمجرد الشعور بارتفاع مستويات القلق، أليس كذلك؟ ولكن على الرغم من نظافتنا وتنظيفها بانتظام، لا يزال هناك شيء ما يجعلنا نشعر بالقلق في منازلنا. ماذا يمكن أن يكون؟

أظهرت الأبحاث المستجدة أن مظهر منزلك ومخططه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مزاجك ونحن هنا لا نتحدث عن فنغ شوي، إنها قصة أخرى ليوم آخر لا أحد يريد أن يشعر بالاكتئاب بسبب ظروفه المعيشية، حيث يفترض أن يكون المنزل هو فضاءنا الخاص حيث نهرب إلى هناك. من أي وقت مضى النظر في التصميم الداخلي البسيط؟ تغيير منزلك من الفضاء المعاصر المزدحم إلى تحسين المزاج، وتخطيط أقل؟ قد تفاجأ عندما تعلم أن التصميم الداخلي البسيط لا يحظى بشعبية كبيرة فحسب، بل قد يجعلك أكثر سعادة.