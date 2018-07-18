5 مطابخ قمة في الأناقة والرقي

هل يزعجك مظهر مطبخك القديم؟ هل تشعر بالملل حيال تصميمه الداخلي غير الملهم؟ هناك العديد من الطرق لإضفاء مظهر جديد على المطبخ الخاص بك من دون إهدار أموالك بالكامل. من بين أفضل الطرق القابلة للتنفيذ: اختيار ألوان جديدة للخزائن، أو تجديد فرش الأرضية، أو حتى تزيين الجدران بلمسات ديكورية من صنع يديك!
تلك الأفكار ليست كل شيء، لذا سيتوجب عليك الاطلاع على هذا المقال وسترى بعينك 5 نماذج قمة في الأناقة والرقي يمكنهم إلهامك بالكثير والكثير من الحيل والأفكار الديكورية.
إن كان مطبخ منزلك يتمتع بتصميم مفتوح على ركن تناول الطعام أو غرفة المعيشة، من الواجب عليك أن تولي الكثير من الاهتمام لتصميمه الداخلي وشكل خزائنه بل وألوانه أيضًا، وخصوصًا تلك الأخيرة حيث أنه من الضروري مراعاة تناغم ألوان خزائن المطبخ وجدرانه وأرضياته مع بقية الغرف التي تشاركه المساحة المفتوحة.
وهنا تألق هذا المطبخ بمزيج رائع من الألوان شملت الأبيض والرمادي القاتم والبني الفاتح الذي ظهر بوضوح في الأرضية الخشبية.
كل شيء خشبي في هذا المنزل وبالطبع المطبخ أيضًا بجدرانه وأرضيته وخزائنه وحتى البار الخاص به والذي يفصل المطبخ نسبيًا عن غرفة الطعام.
مساحة هذا المطبخ الواسع سمحت لخبراء التصميم أن يستغلوها أفضل استغلال باقتناء العديد من الخزانات العلوية والسفلية، وحتى مائدة الجزيرة نفسها، فهي مثلها كمثل الخزانات خشبية وتضم بداخلها سعة تخزينية ذكية.
الجديد هنا في هذا المطبخ، أن الجزء الأيمن من الخزانات يغلب عليه نغمات اللون الرمادي، فيما نلاحظ أن بقية الخزائن جميعها باللون البني
لون الشوكولاه.
صُمم هذا المطبخ الساحر على النمط الحديث، فجعله خبراء التصميم مشرقًا باستخدامهم الأبيض في السقف والجدران وأسطح العمل وكذلك أغلب الخزائن، كما جعلوه مبهجًا أيضًا باقتناء تلك السجادة الطويلة متعددة الألوان!
مزيج رائع من الألوان المحايدة زينت الوحدات التخزينية لهذا المطبخ، فطغى الأبيض على الجزء العلوي منها، والرمادي الداكن الأقرب للأسود المط على الجزء السفلي.