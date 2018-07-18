الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 مطابخ قمة في الأناقة والرقي

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify مطبخ
Loading admin actions …

هل يزعجك مظهر مطبخك القديم؟ هل تشعر بالملل حيال تصميمه الداخلي غير الملهم؟ هناك العديد من الطرق لإضفاء مظهر جديد على المطبخ الخاص بك من دون إهدار أموالك بالكامل. من بين أفضل الطرق القابلة للتنفيذ: اختيار ألوان جديدة للخزائن، أو تجديد فرش الأرضية، أو حتى تزيين الجدران بلمسات ديكورية من صنع يديك! 

تلك الأفكار ليست كل شيء، لذا سيتوجب عليك الاطلاع على هذا المقال وسترى بعينك 5 نماذج قمة في الأناقة والرقي يمكنهم إلهامك بالكثير والكثير من الحيل والأفكار الديكورية.

1- أبيض في بيج

Glen Rd, Contempo Studio Contempo Studio مطبخ
Contempo Studio

Contempo Studio
Contempo Studio
Contempo Studio

إن كان مطبخ منزلك يتمتع بتصميم مفتوح على ركن تناول الطعام أو غرفة المعيشة، من الواجب عليك أن تولي الكثير من الاهتمام لتصميمه الداخلي وشكل خزائنه بل وألوانه أيضًا، وخصوصًا تلك الأخيرة حيث أنه من الضروري مراعاة تناغم ألوان خزائن المطبخ وجدرانه وأرضياته مع بقية الغرف التي تشاركه المساحة المفتوحة.

وهنا تألق هذا المطبخ بمزيج رائع من الألوان شملت الأبيض والرمادي القاتم والبني الفاتح الذي ظهر بوضوح في الأرضية الخشبية.

2- خشبي كليًا

Booklovers House, Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture مطبخ
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture
Helliwell + Smith • Blue Sky Architecture

كل شيء خشبي في هذا المنزل وبالطبع المطبخ أيضًا بجدرانه وأرضيته وخزائنه وحتى البار الخاص به والذي يفصل المطبخ نسبيًا عن غرفة الطعام.

3- لون الشوكولاه

Winnipeg Summer home, Unit 7 Architecture Unit 7 Architecture مطبخ
Unit 7 Architecture

Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture
Unit 7 Architecture

مساحة هذا المطبخ الواسع سمحت لخبراء التصميم أن يستغلوها أفضل استغلال باقتناء العديد من الخزانات العلوية والسفلية، وحتى مائدة الجزيرة نفسها، فهي مثلها كمثل الخزانات خشبية وتضم بداخلها سعة تخزينية ذكية. 

الجديد هنا في هذا المطبخ، أن الجزء الأيمن من الخزانات يغلب عليه نغمات اللون الرمادي، فيما نلاحظ أن بقية الخزائن جميعها باللون البني لون الشوكولاه.

4- تفاصيل ملونة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

صُمم هذا المطبخ الساحر على النمط الحديث، فجعله خبراء التصميم مشرقًا باستخدامهم الأبيض في السقف والجدران وأسطح العمل وكذلك أغلب الخزائن، كما جعلوه مبهجًا أيضًا باقتناء تلك السجادة الطويلة متعددة الألوان!

5- مزيج مدهش

Wanita Rd Project, Tango Design Studio Tango Design Studio مطبخ كوارتز White
Tango Design Studio

Tango Design Studio
Tango Design Studio
Tango Design Studio

مزيج رائع من الألوان المحايدة زينت الوحدات التخزينية لهذا المطبخ، فطغى الأبيض على الجزء العلوي منها، والرمادي الداكن الأقرب للأسود المط على الجزء السفلي.

5 أسباب ستجعلك تعشق النغمات المحايدة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً