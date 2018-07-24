رفوف المطبخ: ما هي الخيارات والفوائد

لا تحتاج أي غرفة في المنزل إلى أرفف ووحدات جدارية أكثر من المطبخ. في الواقع ، تشعر عدة مرات بالحاجة إلى كونترتوب إضافية حيث يمكنك وضع الأدوات والحاويات ، والأشياء الزخرفية ، ولكن أيضا التوابل والمزهريات والزجاجات وحاملي الصور الفوتوغرافية ، من أجل جعل المساحة أكثر شخصية ، للتعبير عن أسلوبنا وإعطاء شخصية لل المطبخ. وكذلك على الرفوف ، حتى وحدات الحائط لا غنى عنها ويبدو أنها لا تكفي أبداً.
وهنا مع خيال وإبداع خبراء في تصميم المطابخ ، يمكنك حتى تزيين المساحات الصغيرة من الحائط تظل فارغة ، والتي لم نكن نؤمن بأنك تستطيع تزيينها وذلك بفضل ترتيب رفوف المطبخ ، يمكننا تحويلها إلى زوايا لذيذة ومفروشة بشكل جيد. ثم إذا كانت الأرفف ذات ألوان زاهية وبأشكال مختلفة ، حتى أفضل ، لأنها يمكن أن تضفي لمسة أصلية وعصرية على المطبخ. كل من سمك الرفوف والمواد التي صنعت بها تلعب دورا هاما في زخرفة الجدار.
يظل الرف هو الحل المفضل لتزويد منزلك بطريقة سهلة وسريعة ، حتى في حالة المطبخ ، لأنه يستخدم جميع المساحات المتاحة بذكاء. هذا النوع من الدعامات يمكن صنعه من الخشب والزجاج والبلاستيك والمعادن والعديد من المواد الأخرى ، وقد تم تصميمه بأساليب وأشكال وألوان مختلفة.
تلك الموجودة في الخشب هي الأكثر انتشارًا ويمكن أن تتميز بالفروق الدقيقة التي تختلف باختلاف نوع الخشب المستخدم أو التفاعل بين النسج غير المتماثلة التي تعطيها الأوردة والعقد. تتمتع الرفوف الخشبية أيضًا بالقدرة على الدمج التام مع المواد المختلفة التي تشكل عناصر الأثاث الأخرى.
من ناحية أخرى ، فإن الزجاجيات لا تقاوم تقريبا وتعطي شفافية لزخارفنا ، التي تظهر معلقة في الهواء ، وتدخل في متناول اليد خاصة عندما لا ترغب في جعل وجودها على الحائط أكثر وضوحا. وبغض النظر عن المادة التي تُصنع بها الأرفف في المطبخ ، يجب الانتباه إلى التجميع ، حيث يجب أن تكون قادرة على تحمل وزن معين وجمعية خاطئة ، يمكن أن يؤدي إلى ضرر صغير ، في المقام الأول إلى الجدار.
الرفوف مناسبة لجميع المطابخ ، بما يتجاوز الحجم لأنها تستغل المساحة بشكل عمودي مما يخلق تناسقات بأناقة. والأكثر من ذلك ، فالأرفف مفيدة بشكل خاص عندما يكون هناك شرطان أساسيان: عندما يتعلق الأمر بالمطابخ الصغيرة ، حيث يكون لكل سنتيمتر أهمية في مساحته ، وإذا كان المطبخ المعني مرئيًا في غرفة المعيشة. في الحالة الأخيرة ، يمكننا التأكد من أنها لا تفصل نفسها بالكامل عن غرفة المعيشة ، وتختار الزينة المستمرة وربما بعض الكتب.
من وجهة نظر اقتصادية بحتة ، فإن توفير حائط مع رفوف هو بشكل عام الحل الأكثر اقتصادا (خاصة عندما يتعلق الأمر بالمطابخ المخصصة) ، فضلا عن كونه أكثر عملية حيث يمكنك الحصول على كل شيء تحت عينيك ، في متناول يديك. ، دون الحاجة إلى فتح وإغلاق الأبواب ، وهي عملية تثبت مزعجًا عندما يكون لدينا أيدي مشغولة أو قذرة. يمكن أيضًا تكييف الرفوف مع منافذ صغيرة لاستغلال المساحة إلى السنتيمتر ، مما يخلق أشكالًا هندسية غير متوقعة وشعورًا بالأمر.
يمكننا أن نقول أنه بالمقارنة مع العوامل الإيجابية ، فإن العوامل السلبية هي الأقلية: في الحقيقة ، في رأينا أن العائق الوحيد يكمن في الغبار لأن الرفوف تميل بسرعة إلى الغبار وتتحد مع الأبخرة الناتجة عن الطهي ، مما يجبرنا على تنظيفها بشكل مستمر. بالضبط بسبب ما سبق ، إذا استخدمنا الرف لتخزين الطعام ، لا تنسى إغلاق الحاوية دائمًا.
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