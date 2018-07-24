رفوف المطبخ: ما هي الخيارات والفوائد

لا تحتاج أي غرفة في المنزل إلى أرفف ووحدات جدارية أكثر من المطبخ. في الواقع ، تشعر عدة مرات بالحاجة إلى كونترتوب إضافية حيث يمكنك وضع الأدوات والحاويات ، والأشياء الزخرفية ، ولكن أيضا التوابل والمزهريات والزجاجات وحاملي الصور الفوتوغرافية ، من أجل جعل المساحة أكثر شخصية ، للتعبير عن أسلوبنا وإعطاء شخصية لل المطبخ. وكذلك على الرفوف ، حتى وحدات الحائط لا غنى عنها ويبدو أنها لا تكفي أبداً.

وهنا مع خيال وإبداع خبراء في تصميم المطابخ ، يمكنك حتى تزيين المساحات الصغيرة من الحائط تظل فارغة ، والتي لم نكن نؤمن بأنك تستطيع تزيينها وذلك بفضل ترتيب رفوف المطبخ ، يمكننا تحويلها إلى زوايا لذيذة ومفروشة بشكل جيد. ثم إذا كانت الأرفف ذات ألوان زاهية وبأشكال مختلفة ، حتى أفضل ، لأنها يمكن أن تضفي لمسة أصلية وعصرية على المطبخ. كل من سمك الرفوف والمواد التي صنعت بها تلعب دورا هاما في زخرفة الجدار.