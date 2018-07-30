دع رومانسية الأحمر تغمر غرفة نومك

كما يعرف قراؤنا العاديون الآن، هناك إيمان كامل لطريقة الألوان التي تجعلنا نشعر بها، وتسمى علم نفس اللون، يصادف أن يكون اللون الأحمر أحد الألوان الأساسية إلى جانب اللونين الأزرق والأصفر، وهو اللون الذي يلتقط العين مباشرة.

يرتبط الأحمر مع الطاقة والعاطفة، ويؤثر بشكل مباشر على حالتنا الفسيولوجية، لأنه يزيد من معدل ضربات القلب ويجعلنا نتنفس بشكل أسرع، ولكن لا تنس أن اللون الأحمر هو أيضًا لون الحب والعاطفة فكر في كيفية تباهيه في يوم عيد الحب كل عام، والأكثر من ذلك ، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يرتدون اللون الأحمر يعتبرون أيضًا أكثر جاذبية من قبل الآخرين.

مثل أي لون آخر ، الأحمر متوفر في العديد من الأشكال المختلفة مثل Candy ، Scarlett ، Crimson، الخ. قد تختلف دلالات كل شكل، فتمثل الألوان الأغمق، مثل Maroon أو Burgundy ، أكثر تقييدًا وتعقيدًا.على عكس الظلال الأكثر إشراقاً، مثل Scarlet، تعني طاقة أكثر وسيطرة أقل. تصبح براعة الأحمر هذه أكثر عملية عندما يتعلق الأمر بأفكار غرفة النوم الحمراء.