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دع رومانسية الأحمر تغمر غرفة نومك

منة اسماعيل منة اسماعيل
High End Curtain Projects, International Soft Furnishers International Soft Furnishers غرفة نوم
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عندما يتعلق الأمر بإضافة لمسة من الطاقة والرومانسية إلى غرفة النوم، فإن القليل من الألوان يمكن أن تحمل لمسة مميزة وغامرة في منزلك كاللون الأحمر، فهذه الألوان المدهشة هي واحدة من أفضل النغمات التي تسليط الضوء على ميزة معمارية، وتعطي أهمية أكبر لمساحة مليئة بالحياد غير مملة، وتضمن  أسلوبًا أكثر حيوية بشكل عام.

ومع ذلك، لا يجرؤ الكثيرون على إضافة هذا اللون اللامع إلى غرف نومهم، لأنهم يخافون للغاية من أنها قد تطغى على مساحات الفضاء، وإذا كانت هناك مساحة واحدة في المنزل لا تحتاج إلى غمر، فهي غرفة النوم، لأن هدفها الرئيسي هو تهدئتنا، ولكن بالنسبة لأولئك منكم هناك من لديهم فضول حول كيفية التباهي بهذه الألوان الحية بالطريقة الصحيحة، تعاملوا مع أفكار غرفة النوم الحمراء هذة.

سيكولوجية الأحمر

homify غرفة نوم Brown
homify

homify
homify
homify

كما يعرف قراؤنا العاديون الآن، هناك إيمان كامل لطريقة الألوان التي تجعلنا نشعر بها، وتسمى علم نفس اللون، يصادف أن يكون اللون الأحمر أحد الألوان الأساسية إلى جانب اللونين الأزرق والأصفر، وهو اللون الذي يلتقط العين مباشرة.

يرتبط الأحمر مع الطاقة والعاطفة، ويؤثر بشكل مباشر على حالتنا الفسيولوجية، لأنه يزيد من معدل ضربات القلب ويجعلنا نتنفس بشكل أسرع، ولكن لا تنس أن اللون الأحمر هو أيضًا لون الحب والعاطفة فكر في كيفية تباهيه في يوم عيد الحب كل عام، والأكثر من ذلك ، تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يرتدون اللون الأحمر يعتبرون أيضًا أكثر جاذبية من قبل الآخرين.

مثل أي لون آخر ، الأحمر متوفر في العديد من الأشكال المختلفة مثل Candy ، Scarlett ، Crimson، الخ. قد تختلف دلالات كل شكل، فتمثل الألوان الأغمق، مثل Maroon أو Burgundy ، أكثر تقييدًا وتعقيدًا.على عكس الظلال الأكثر إشراقاً، مثل Scarlet، تعني طاقة أكثر وسيطرة أقل. تصبح براعة الأحمر هذه أكثر عملية عندما يتعلق الأمر بأفكار غرفة النوم الحمراء.

نغمات

Traditional Boudoir International Soft Furnishers غرفة نوم
International Soft Furnishers

Traditional Boudoir

International Soft Furnishers
International Soft Furnishers
International Soft Furnishers

فكر في نغمات الأحمر المختلفة قبل أن تختار خيارك النهائي، ربما كل ما تحتاجه غرفة النوم هو لمسة من الأحمر الداكن الخدود أونغمة من Berry لجعلها تأتي يالحياة.

ضع في اعتبارك أنه عندما يتعلق الأمر باللون الأحمر، فإن النهاية هي التي يبدو أنها تحدث الفرق الأكبر في الغرفة، في حين تعطي اللمسات النهائية الغير اللامعة للغرفة مظهراً أكثر دقة، فإن اللون الأحمر اللامع مثالي لأفكار غرف النوم الحمراء ذات المظهر الدافئ والمميز. بعد ذلك ، تضفي الألوان مثل الأحمر الداكن لمسة أرجوانية، مما يجعل جو الغرفة بأكمله في إتجاه آخر!

الأحمر والتصميم التقليدي

1st Bedroom Keir Townsend Ltd. غرفة نوم
Keir Townsend Ltd.

1st Bedroom

Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.
Keir Townsend Ltd.

عادةً ما يتلخص التصميم التقليدي من اللون الأحمر وينتقل بدلاً من ذلك إلى نغمات داكنة من بورجاندي أو الميرلوت، بالنسبة لغرفة نومك ذات الطراز التقليدي، لا تتردد في وضع سجادة شرقية جميلة محقونة بلون أحمر داكن.

يختار التصميم الانتقالي لوحة رئيسية من الألوان المحايدة ، مما يخلق خلفية مثالية من اللون الأحمر، ونوصي أيضًا بأختيار أسلوب أكثر نعومة وغير مباشر للأحمر في غرفة نومك ، مثل مصباح أحمر أو قطعة فنية ديكورية صفيرة

الأحمر والنمط الريفي

The Edge, Boutique Modern Ltd Boutique Modern Ltd غرفة نوم
Boutique Modern Ltd

The Edge

Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd
Boutique Modern Ltd

وعندما يتعلق الأمر بغرف النوم الريفية ، فإن هذه الألوان الحمراء هي أكثربساطة ونعومة، لذا اختر اللون الأحمر مع اللون الوردي والأرجواني، مثل لون اللتفاح أو فكما ترون، هناك عالم من الاحتمالات عندما يتعلق الأمر بأفكار غرفة النوم الحمراء، كل ما يتطلبه الأمر هو القليل من الخيال، وبعض الشجاعة، ولكن أيضا بعض ضبط النفس لسحب كل ذلك معا في التصميم الذي يتناسب . وبفضل homify، لديك بالفعل كل الإلهام الذي تحتاجه!

تفاصيل

Fairways at the Bishops Avenue, Celia Sawyer Luxury Interiors Celia Sawyer Luxury Interiors غرفة نوم
Celia Sawyer Luxury Interiors

Fairways at the Bishops Avenue

Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors
Celia Sawyer Luxury Interiors

لست متأكدا إذا كنت تريد أن تأخذ قفزة كبيرة مع الأحمر في غرفة النوم الخاصة بك؟ ماذا عن بعض التفاصيل واللمسات البسيطة؟

قيمكنك ببساطة أن تحضر هذه النغمة المفعمة بالحيوية من خلال سجادة مخملية، أو كرسي بالأحمر الداكن، ووسائد مبعثرة، أو حتى أغطية المصابيح. إذا كنت راضيًا عن الخيارات القليلة الأولى، فأستمر في أتباع هذا الأسلوب بإضافة المزيد من القطع بأشكال حمراء، استخدم اللون في أكثر من مكان للحصول على الشعور الصحيح له ولرؤية كيف يبدو في إضاءات مختلفة قبل اتخاذ القرار النهائي.

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