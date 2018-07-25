5 تصميمات تدفعك لاختيار السقف المسطح لمنزلك

أول ما يُصادفنا بهذا المنزل البسيط ذو السقف المسطح، ذلك المنظر الساحر الذي يطل عليه والذي أبرز عناصره ممر خرساني أنيق تكسوه شرائح الخشب بشكل أفقي، ومساحة صغيرة مغطاه بالعشب الأخضر على يمينه، بالإضافة لمسبح طويل يمتد بامتداد الهيكل المعماري للمنزل.

يخترق الهيكل المعماري للمنزل فتحة كبيرة وعريضة تبدأ مع الممر الخشبي وتنتهي بانتهاء المسبح، يزينها الزجاج كما نرى في الصورة وتفتح المجال للتواصل بين المساحتين الداخلية والخارجية.