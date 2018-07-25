5 تصميمات تدفعك لاختيار السقف المسطح لمنزلك

ما بين التصميم المنحدر والهرمي والمسطح والنصف دائري تتعدد أنواع الأسقف، ولكل منهم بالتأكيد مميزاته وعيوبه، لكننا في هذا المقال سنتحدث فقط عن النوع المسطح باعتباره الأكثر شيوعًا والأقل تكلفة من بين بقية الخيارات.. دعونا نشاهد معًا 5 تصميمات لمنازل رائعة ستدفعك لاختيار السقف المسطح.
أول ما يُصادفنا بهذا المنزل البسيط ذو السقف المسطح، ذلك المنظر الساحر الذي يطل عليه والذي أبرز عناصره ممر خرساني أنيق تكسوه شرائح الخشب بشكل أفقي، ومساحة صغيرة مغطاه بالعشب الأخضر على يمينه، بالإضافة لمسبح طويل يمتد بامتداد الهيكل المعماري للمنزل.
يخترق الهيكل المعماري للمنزل فتحة كبيرة وعريضة تبدأ مع الممر الخشبي وتنتهي بانتهاء المسبح، يزينها الزجاج كما نرى في الصورة وتفتح المجال للتواصل بين المساحتين الداخلية والخارجية.
قد يبدو ذلك المكعب الأبيض متواضعًا للغاية من الداخل، لكن الوضع من الخارج منافيًا لذلك تمامًا حيث نجح الخبراء في اللعب بعنصر الإضاءة الصفراء وتأثيراته التي تركت لمسة جمالية ساحرة بشكل الواجهة والفضل بالطبع يعود للزجاج الذي أظهر لنا كل هذا الجمال.
تعد الوظيفية والاستدامة من الخصائص التي جعلت هذا المنزل خيارًا جذابًا للغاية، وبصرف النظر عن السقف المسطح الذي يتمتع به، فإن هذا المشروع يحتوي على الكثير من التفاصيل الفاخرة، كالدمج بين خامتي الخشب والزجاج في واجهته، وتحقيق الاستفادة القصوى من مساحته الخارجية المفتوحة، واستغلال ضوء النهار في تقليل استهلاك الكهرباء نهارًا.
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على مساحة 250 متر مربع، بني هذا المنزل المثير الذي يتميز تصميمه البسيط بكل مظاهر الأناقة والرقي. وعلى الرغم من كونه مبني من طابق واحد، إلا أن مساحته الداخلية تحتوي على كل ما يلزم لتلبية متطلبات أصحابها، بما في ذلك الخارجيات المضاءة بشكل مثالي، والتي هي ملائمة للاستمتاع بالليالي الصيفية.
نموذج آخر ساحر بمزيج من اللمسات البيضاء الناصعة وظهور واضح للخشب لمنزل من طابق واحد يزين واجهته الزجاج وجلسة عائلية لتناول الطعام يطل على مسبح واسع مياهه بالغة الجمال.