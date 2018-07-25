الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

5 تصميمات تدفعك لاختيار السقف المسطح لمنزلك

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design منازل
Loading admin actions …

ما بين التصميم المنحدر والهرمي والمسطح والنصف دائري تتعدد أنواع الأسقف، ولكل منهم بالتأكيد مميزاته وعيوبه، لكننا في هذا المقال سنتحدث فقط عن النوع المسطح باعتباره الأكثر شيوعًا والأقل تكلفة من بين بقية الخيارات.. دعونا نشاهد معًا 5 تصميمات لمنازل رائعة ستدفعك لاختيار السقف المسطح. 

1- يطل على مسبح مدهش

homify منازل
homify

homify
homify
homify

أول ما يُصادفنا بهذا المنزل البسيط ذو السقف المسطح، ذلك المنظر الساحر الذي يطل عليه والذي أبرز عناصره ممر خرساني أنيق تكسوه شرائح الخشب بشكل أفقي، ومساحة صغيرة مغطاه بالعشب الأخضر على يمينه، بالإضافة لمسبح طويل يمتد بامتداد الهيكل المعماري للمنزل.

يخترق الهيكل المعماري للمنزل فتحة كبيرة وعريضة تبدأ مع الممر الخشبي وتنتهي بانتهاء المسبح، يزينها الزجاج كما نرى في الصورة وتفتح المجال للتواصل بين المساحتين الداخلية والخارجية.

2- الإضاءة زادته سحرًا

Lili Wood, AMBA AMBA منازل
AMBA

AMBA
AMBA
AMBA

قد يبدو ذلك المكعب الأبيض متواضعًا للغاية من الداخل، لكن الوضع من الخارج منافيًا لذلك تمامًا حيث نجح الخبراء في اللعب بعنصر الإضاءة الصفراء وتأثيراته التي تركت لمسة جمالية ساحرة بشكل الواجهة والفضل بالطبع يعود للزجاج الذي أظهر لنا كل هذا الجمال.

3- الحجر والزجاج تنافسا عليه

War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG منازل
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

تعد الوظيفية والاستدامة من الخصائص التي جعلت هذا المنزل خيارًا جذابًا للغاية، وبصرف النظر عن السقف المسطح الذي يتمتع به، فإن هذا المشروع يحتوي على الكثير من التفاصيل الفاخرة، كالدمج بين خامتي الخشب والزجاج في واجهته، وتحقيق الاستفادة القصوى من مساحته الخارجية المفتوحة، واستغلال ضوء النهار في تقليل استهلاك الكهرباء نهارًا. 

اقرأ أيضًا: أناقة المنيمال لبساطة وجمال منزلك

4- يخترق بأضوائه الخارجية عتمة الليل

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte منازل
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

على مساحة 250 متر مربع، بني هذا المنزل المثير الذي يتميز تصميمه البسيط بكل مظاهر الأناقة والرقي. وعلى الرغم من كونه مبني من طابق واحد، إلا أن مساحته الداخلية تحتوي على كل ما يلزم لتلبية متطلبات أصحابها، بما في ذلك الخارجيات المضاءة بشكل مثالي، والتي هي ملائمة للاستمتاع بالليالي الصيفية.

5- منعش ومبهج

Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design منازل
LE LAB Design

LE LAB Design
LE LAB Design
LE LAB Design

نموذج آخر ساحر بمزيج من اللمسات البيضاء الناصعة وظهور واضح للخشب لمنزل من طابق واحد يزين واجهته الزجاج وجلسة عائلية لتناول الطعام يطل على مسبح واسع مياهه بالغة الجمال. 

رفوف المطبخ: ما هي الخيارات والفوائد

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Add SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً